Xiaomi представила 3D-книгу о Гарри Поттере за $47

Xiaomi славится не только своими «умными» гаджетами, но и другими весьма необычными товарами. И очередное тому подтверждение — 3D-книга О приключениях Гарри Поттера по мотивам романа Джоан Роулинг.

Это рассказ о полюбившемся мальчике-волшебнике и его друзьях с 3D-макетами и почти тысячей элементов, которые можно перемещать и таким образом «оживлять» картинку.

В закрытом виде это обычная книга с габаритами 242×289×60 мм, зато если разложить все детали — получится более 70 классических сцен из фильмов на площади около 1 квадратного метра (1089×867 мм).

Всего здесь есть пять локаций: главный замок, башня, деревня Хогвартс, лес и стадион для сражений в квиддич. Для некоторых сцен понадобятся 3D-очки.

Цена

За такую объемную книгу просят около $47.