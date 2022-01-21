Xiaomi выпустила флеш-накопитель U Disk Flash Drive со скоростью чтения 150 МБ/с

Xiaomi анонсировала новый продукт для студентов и профессионалов в Китае. Это флеш-накопитель U Disk Flash Drive, который предлагает отличную портативность, большой объем памяти и высокую скорость передачи. Бренд выпустил продукт в двух вариантах, а именно версии на 64 ГБ и 128 ГБ по цене 16 и 27 долларов. Это флеш-накопитель 2 в 1 с разъемами USB типа A и USB типа C. Другими словами, он работает как со смартфоном, так и с ПК.

Более крупная модель — это USB 3.2 Gen1 серии Type A, который предлагает заметную скорость чтения 150 МБ/с. Говоря о его дизайне, он имеет минималистскую, но элегантную металлическую отделку из материалов из цинкового сплава, которая также способствует рассеиванию тепла. Примечательно, что USB Type A поддерживает Windows 7/8/10/11, MacOS 10.6 и выше, а USB Type C поддерживает Android 4.4 и выше для устройств с поддержкой OTG. Этот продукт предназначен для студентов, находящихся в пути, или путешествующих профессионалов, которым требуется дополнительное локальное хранилище без необходимости использования облачного хранилища.
Комментарии и отзывы Xiaomi U Disk Flash Drive
Kingston Technology лидирует в продажах твердотельных накопи…
Kingston Technology лидирует в продажах твердотельных накопиKingston Digital, Inc., дочерняя компания Kingston Technology Company, Inc., занимающаяся флэш-памятью, м…
Обзор Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR. Недорогая се…
Обзор Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR. Недорогая сеУже не раз во время сборок отмечали общее смещение тренда в сторону твердотельных накопителей, традиционн…
Silicon Power представила твердотельный накопитель XPOWER XS…
Silicon Power представила твердотельный накопитель XPOWER XSSilicon Power представила твердотельный накопитель XPOWER XS70 PCIe Gen4 NVMe. Новый твердотельный накопи…
Phison получила первый в мире сертификат SVP для своей флеш-…
Phison получила первый в мире сертификат SVP для своей флеш-Phison Electronics Corp., мировой лидер в области интегральных схем контроллеров флэш-памяти NAND и устро…
QNAP выпустила двухпортовые карты QM2 PCIe …
QNAP выпустила двухпортовые карты QM2 PCIe QNAP Systems сегодня выпустила карты QM2-2P410G1T, QM2-2P410G2T PCIe Gen 4 и QM2-2P10G1TB PCIe Gen 3. Все…
SMART Modular расширяет серию твердотельных накопителей Dura…
SMART Modular расширяет серию твердотельных накопителей DuraSMART Modular, ведущий мировой бренд памяти и хранения данных, объявил о расширении своей линейки продукт…
Xiaomi выпустила флеш-накопитель U Disk Flash Drive со скоро…
Xiaomi выпустила флеш-накопитель U Disk Flash Drive со скороXiaomi анонсировала новый продукт для студентов и профессионалов в Китае. Это флеш-накопитель U Disk Flas…
TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA …
TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 PRO M.2 PCIe SSD, являющийся пионером на…
Обзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдли флешкаОбзор Goodram UME3 Eco Friendly (UME3-0640EFR11). Эко-френдли флешка
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5
Обзор GOODRAM IRDM M.2 512GB (IR-SSDPR-P34B-512-80). Быстрый и надежный SSDОбзор GOODRAM IRDM M.2 512GB (IR-SSDPR-P34B-512-80). Быстрый и надежный SSD
Обзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работыОбзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работы
Обзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATAОбзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATA
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor