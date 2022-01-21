Xiaomi выпустила флеш-накопитель U Disk Flash Drive со скоростью чтения 150 МБ/с

Более крупная модель — это USB 3.2 Gen1 серии Type A, который предлагает заметную скорость чтения 150 МБ/с. Говоря о его дизайне, он имеет минималистскую, но элегантную металлическую отделку из материалов из цинкового сплава, которая также способствует рассеиванию тепла. Примечательно, что USB Type A поддерживает Windows 7/8/10/11, MacOS 10.6 и выше, а USB Type C поддерживает Android 4.4 и выше для устройств с поддержкой OTG. Этот продукт предназначен для студентов, находящихся в пути, или путешествующих профессионалов, которым требуется дополнительное локальное хранилище без необходимости использования облачного хранилища.