Xiaomi выпустила флеш-накопитель U Disk Flash Drive со скоростью чтения 150 МБ/с

Xiaomi анонсировала новый продукт для студентов и профессионалов в Китае. Это флеш-накопитель U Disk Flash Drive, который предлагает отличную портативность, большой объем памяти и высокую скорость передачи. Бренд выпустил продукт в двух вариантах, а именно версии на 64 ГБ и 128 ГБ по цене 16 и 27 долларов. Это флеш-накопитель 2 в 1 с разъемами USB типа A и USB типа C. Другими словами, он работает как со смартфоном, так и с ПК.

Более крупная модель — это USB 3.2 Gen1 серии Type A, который предлагает заметную скорость чтения 150 МБ/с. Говоря о его дизайне, он имеет минималистскую, но элегантную металлическую отделку из материалов из цинкового сплава, которая также способствует рассеиванию тепла. Примечательно, что USB Type A поддерживает Windows 7/8/10/11, MacOS 10.6 и выше, а USB Type C поддерживает Android 4.4 и выше для устройств с поддержкой OTG. Этот продукт предназначен для студентов, находящихся в пути, или путешествующих профессионалов, которым требуется дополнительное локальное хранилище без необходимости использования облачного хранилища.