Xilinx и Samsung представили вычислительный накопитель SmartSSD

Вычислительный накопитель SmartSSD - это совместная разработка компаний Xilinx и Samsung, который был представлен на конференции Flash Memory Summit. Новое решение дает возможность разработчикам ПО создать инновационные решения с аппаратным ускорением. SmartSSD представлен в форм-факторе 2,5 дюйма (U.2). Накопитель будет доступен емкостью от 4 до 12 Тб. Поставки совместного продукта двух компаний начнутся с января.

Вычислительное запоминающее устройство SmartSSD объединяет быстрый твердотельный накопитель с ускорителями Xilinx для обеспечения масштабируемого ускорения обработки больших данных и аналитики. Информация обрабатываются непосредственно на накопителе SmartSSD, прежде чем они достигнут центрального процессора, что позволяет избежать перемещения больших объемов данных между хранилищем и процессором и ускорить анализ.