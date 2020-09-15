YMTC представила серию накопителей PC005 Active и SC001 Active

Yangtze Memory Technology Company (YMTC) - новый игрок на рынке флэш-памяти из Китая представил две серии твердотельных накопителей PC005 Active и серию SC001 Active. Твердотельные накопители YMTC используют контроллеры от Phison.

PC005 Active представлен в форм-факторе M.2-2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и использует протокол NVMe 1.3. Объемы памяти: 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб. Модели обеспечивают скорость чтения до 3500 Мб/с и скорость записи до 2900 Мб/с (1 Тб). Пять лет гарантии от производителя.

Накопители серии SC001 Active выпускаются в 2,5 дюймовом форм-факторе с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и имеют ту же емкость 1 ТБ, 512 ГБ и 256 ГБ. Скорость чтения составляет 520 Мб/с, а скорость записи 510 Мб/с. Стоимость серий PC005 Active и SC001 Active не известны.