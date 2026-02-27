ZONE 51 объявил о партнерстве с многопользовательским экшеном ARC Raiders

В рамках сотрудничества, покупатели игровых кресел этого бренда получат цифровой ключ для доступа к игре. Для тех, кто проводит значительное время за компьютером, комфортное кресло становится важной частью ежедневной рутины — как во время работы, так и в ходе продолжительных игровых сессий. Правильная поддержка тела помогает снять нагрузку с позвоночника и шеи, обеспечивая комфорт и улучшая общий опыт как игрового, так и рабочего процесса.

ARC Raiders представляет собой многопользовательскую игру, действие которой разворачивается в будущем на постапокалиптической Земле, подвергшейся нападению механических пришельцев ARC. Игрокам предстоит исследовать динамичные локации, добывать ресурсы и бороться за выживание под постоянной угрозой. Цифровой ключ для активации игры будет отправлен на электронную почту покупателя после оформления заказа на кресло ZONE 51. Акция действует в ограниченный период времени, а все детали участия размещены на официальном сайте компании.