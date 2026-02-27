ZONE 51 объявил о партнерстве с многопользовательским экшеном ARC Raiders

ARC Raiders представляет собой многопользовательскую игру, действие которой разворачивается в будущем на постапокалиптической Земле, подвергшейся нападению механических пришельцев ARC. Игрокам предстоит исследовать динамичные локации, добывать ресурсы и бороться за выживание под постоянной угрозой. Цифровой ключ для активации игры будет отправлен на электронную почту покупателя после оформления заказа на кресло ZONE 51. Акция действует в ограниченный период времени, а все детали участия размещены на официальном сайте компании.