Обзор ZONE 51 YAKUZA Dragon. Лимитированное игровое кресло

Даже самый мощный игровой ПК или консоль актуального поколения не позволят испытать удовольствие если нет качественно подобранных предметов мебели. Для геймеров, стримеров, фрилансеров это стол и кресло. Специализированные модели сделаны с учетом требований целевой аудитории. Как пример тестируемая сегодня новинка ZONE 51 YAKUZA Dragon, выдерживающая нагрузку до 150 килограммов, с анатомической формой и формованной пеной, механизмом мультиблок с регулировками, 4D-подлокотниками, магнитными подушками, а также интересным внешним оформлением в японской стилистике из лимитированной коллекции.

Комплектация и сборка

Габаритная коробка из транспортировочного картона с отметкой по 3-летней гарантии от производителя. Для удобства отмечена сторона с которой необходимо провести распаковку.

Внутри все надежно зафиксировано. Металлические элементы защищены пенкой, размещены в отдельных пакетах. Между слоями также проложена пенка и все это предотвращает получение возможных повреждений при перевозке.

Получает его владелец в разобранном виде, необходимо собрать. Процедура несложна, провести можно неспешно и без посторонней помощи. В кратком руководстве по шагам описаны и проиллюстрированы все этапы.

Крестовина из стали, окрашенная порошковой краской в черный цвет. Плоское исполнение лучей с усиляющими ребрами с внутренней стороны.

Ставим на них колесики диаметром 75 мм. Выполнены они из полиуретана. Можно эксплуатировать кресло на разных типах полового покрытия, включая паркет и ламинат. Царапать не будет.

В центральной части ставится газлифт 4 класса BIFMA. Выбран надежный тип, выдерживающий нагрузку до 150 кг и отвечающий за регулировку по высоте. Закрывается декоративным телескопическим кожухом из пластика.

Спинка и сидение в комплекте идут отдельными элементами, которые нужно будет собрать на следующих этапах сборки ZONE 51 YAKUZA Dragon.

На внутренней стороне сидения металлический каркас с винтовыми отверстиями для установки подлокотников и механизма. Фиксировать все будем на этом этапе.

Комплектуется фирменным механизмом типа мультиблок с возможностью регулировки усилия и фиксации наклона.

После монтажа переносим в сборе на газлифт.

По краям сидения металлические пластины через которые будет прижиматься спинка. Сами пластины после сборки закрываются декоративными накладками.

Внешний вид

Для кресла выбрана эффектная цветовая схема с черным, красным и белом. Высокий контраст, который задает дерзкий характер. На лицевой стороне помимо логотипа бренда вышиты иероглифы «Якуза».

Внешний вид хорошо дополняет поясничная подушка с символом Японии. Фиксируется подушка при помощи магнитов, ее положение можно регулировать индивидуально. Хорошо держит форму и само ее наличие, дополнительно снижает нагрузку на поясницу и обеспечивает упор для сохранения правильной осанки.

Еще одна подушка с логотипом бренда для крепления использует ремни и ставится в районе шеи. Ее положение также можно откорректировать под себя.

Общее исполнение у ZONE 51 YAKUZA Dragon в характерной конструкции «гоночного ковша». Каркас из металла с роботизированной сваркой. Наполнитель в виде формованной пены, рассчитанной на долгосрочную эксплуатацию.

В качестве обивки используется экокожа, универсальный вариант с которого легко удалять возможные загрязнения. По опыту кресла этого производителя сохраняют привлекательность внешнего исполнения и спустя несколько лет активного использования.

Сидение с ровной плоскостью и только большими выступами по краю, без углублений. Центральная часть прошита в виде шахматной доски. Ширина – 540 мм, глубина посадки – 570 мм.

Высота спинки – 800 мм, внутренняя ширина – 280 мм, внешняя ширина – 540 мм. В верхней части она сужается, есть выступающие боковые части.

На тыльной стороне нанесен тематический самурайский рисунок в виде дракона. Смотрится интересно и напоминает наколку на спине война. Кресло привлекает к себе внимание и хорошо смотрится в интерьере.

Установлены 4D-подлокотники с возможностями регулировки в разных направлениях. Рабочая поверхность из полиуретана, приятна тактильно, рука с них не соскальзывает.

Слева рычаг с помощью которого можно изменить угол наклона спинки от 90 до 165 градусов. Под сиденьем еще два рычага, которые отвечают за блокировку качания и изменение высоты.

Поворотной ручкой по центру можно менять жесткость качания. При этом есть возможность зафиксировать наклон в промежуточных положениях.

Тесты

Эксплуатировалось ZONE 51 YAKUZA Dragon человеком с ростом 180 сантиметров и весом 96 килограммов. Кресло обеспечивало комфортную посадку за рабочим столом. Им можно пользоваться в течение длительного времени, есть разнообразные регулировки для обеспечения удобства. Изменение высоты, положения шейной и поясничной подушки, наклона спинки на нужный угол. Хорошие возможности по регулировки подлокотников.

Эффектное внешнее оформление, подойдет оно под разный сеттинг, включая оформление рабочего места стримера. При этом качественно подобраны материалы, это и основа из стали и прочная экокожа с наполнителем в виде формованной пены.

Итоги

ZONE 51 YAKUZA Dragon – лимитированное игровое кресло, выполненное в интересном стиле с надежным исполнением. Эргономичная форма с двумя регулируемыми подушками, газлифт 4-класса с нагрузкой до 150 кг, металлическая крестовина и нейлоновые колесики с большим диаметром, мультиблок с регулировками, 4D-подлокотники. Качество подтверждено 3-летней гарантией от производителя.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".