Обзор ZONE 51 EVA-01. Средне-бюджетное игровое кресло в стиле Евангелион

Изучаемое сегодня игровое кресло ZONE 51 EVA-01 выполнено в стилистике вселенной Evengelion. Строчки с имитацией энергетических контуров робота, контрастные швы, порядковый номер, как символ принадлежности к элите защитников человечества, боковые вставки в виде панелей управления. Наклон спинки до 160 градусов, механизм качания с мультиблок амплитудой 13 градусов, пружинистая система с регулировкой жесткости, колеса из износостойкого полиуретана, две регулируемые подушки, основание из высокопрочной стали и мягкая, но прочная экокожа с перфорацией. Сопровождается 3-летней гарантией.

Комплектация и сборка

Габаритная коробка из картона с логотипом бренда, названием серии. Внутри нее кресло разобрано и все компоненты в защитных пакетах и добавлены поролоновые вставки.

В комплект помимо составных элементов входит три фигурки, брелок, две подушки, блистер с Г-образным ключом, набор винтов и шайб, руководство по сборке.

Крестовина из окрашенной в черный цвет стали с плоскими лучами, усиленными ребром с внутренней стороны.

Устанавливаются пять колес диаметром 75 из полиуретана. Эксплуатировать с ними кресло можно на любом типе полового покрытия.

Газлифт 4 класса BIFMA монтируется в центре крестовины. На него декоративный телескопический кожух.

На внутреннюю сторону сиденья необходимо зафиксировать при помощи четырех винтов механизм-мультиблок. Каркас у него из стали, прочно и надежно.

На этом же этапе будет удобнее сразу установить по краям подлокотники.

Через металлические пластины по краям прижимается спинка. После проведения монтажа закрываются декоративной пластиковой накладкой.

Финальный шаг установка двух подушек.

Внешний вид

В качестве обивки в ZONE 51 EVA-01 используется экокожа с перфорацией. Материал приятен тактильно, долговечен и выглядит хорошо. Внутри формованная пена.

Здесь сочетание разных цветов и общая цветовая схема, несмотря на то что в основе аниме, понравится не только любителям этого жанра. Не безликое, свой акцент в оформление интерьера игровой или рабочей комнаты определенно внесет.

Все строчки и швы сделаны аккуратно. Отсутствуют куски ниток или пропущенные участки. Логотип бренда также нанесен не краской, а нитками.

На спинке в нижней части два выреза с пластиковой рамкой. Через нее пропускается ремешок поясничной подушки. В небольшом диапазоне можно будет регулировать высоту ее размещения.

Высота спинки у кресла 830 мм и ширина 560 мм, выполнена в форме гоночного ковша. В верхней части шейная подушка, которая для фиксации также использует ремешок.

Сиденье с ровной плоскостью. Центральная часть в виде с прошитой сетки. Глубина посадки 600 мм, ширина 530 мм.

Подлокотники из полиуретана. Внешняя поверхность с рисунком под карбон. Регулируется по высоте размещения, вылету, углу и повороту. Для изменения положения необходимо нажать на один из трех фиксаторов.

Наклон спинки осуществляется с помощью рычага на правой грани. Наклонять можно от 90 до 160 градусов. С полностью откинутой спинкой можно расслабиться и отдохнуть в нем.

Еще одна группа рычагов и ручек регулировки на механизме. Поворотный отвечает за регулировку качания, максимальная амплитуда 13 градусов. Можно выбрать от плавного качания до жесткой фиксации выбранного положения. Меняется высота расположения сиденья от полы от 470 до 535 мм.

Тесты

Кресло ZONE51 EVA-01 средних габаритов рассчитано на людей весом до 150 кг. Посадка в кресле удобная, в нем можно проводить длительное время. Есть регулируемые подушки, которые сохранят осанку и дополнительно снизят нагрузку во время эксплуатации. Форма спинки и сиденья понравилась, проблем с эргономикой в течение месяца активного его использовании выявлено не было.

При посадке или давлении не скрипит и не прогибается. Каркас прочный, все элементы плотно соединяются между собой. В длительной эксплуатации форма останется в неизменном состоянии, пена не слеживается, экокожу легко обслуживать удаляя загрязнения.

Приличный угол наклона спинки, можно подобрать для себя положения под работу и игры, меняя их в течение дня. Высота регулировки от полы и по подлокотникам дадут возможность подобрать нужное положение под себя и с учетом используемого стола.

В интерьере будет смотреться хорошо. Подойдет и для оформления места под проведение стриминговых трансляций.

В корпус или на полку можно будет поставить три тематические фигурки.

Итоги

ZONE 51 EVA-01 – средне-бюджетное игровое кресло с интересное схемой расцветки в стиле «Евангилиона». Эргономичная конструкция с регулировками и каркасом из углеродистой стали с роботизированной сваркой, прочная экокожа, две съемные подушки, стальная крестовина с полиуретановыми колесами, 4D-подлокотники, механизм качания, фигурки. Весомым плюсом станет 3-летняя гарантия для российских пользователей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".