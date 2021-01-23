Zadak выпустила SSD-накопитель TWSS3

Zadak TWSS3 - это 2,5 дюймовый SATA-накопитель (6 Гбит/с). TWSS3 основан на флэш-памяти 3D NAND.

Накопитель выполнен в строгом черном дизайне. Новинка обеспечивает быструю загрузку операционной системы и игр, по сравнению с жесткими дисками. Максимальная скорость чтения и записи составляет 560/540 мб/с. TWSS3 оснащен встроенной функцией Advanced Wear Leveling для обеспечения долговечности и TRIM для высокой производительность накопителя.

Zadak TWSS3 будет доступен емкостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Производитель дает 5 лет гарантии. Zadak TWSS3 поступит в продажу с 29 января по цене от 56.99 долларов.