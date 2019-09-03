Жесткие диски от Toshiba емкостью 16 ТБ

2019-09-03, Автор - Ramil; Продукт - N300 и X300; [22]
Toshiba пополнила ассортимент своих накопителей двумя моделями N300 и X300.

Обладая емкостью 16 ТБ, N300 имеет скорость вращения 7200 об/мин и предназначен для работы в системах NAS. По заявлению производителя выносливость рассчитана на рабочую нагрузку до 180 ТБ в год. Кэш-память на 512 МБ, а скорость передачи указывается до 374 МБ/с.

X300 имеет ту же скорость вращения, но не рассчитана на непрерывную работу. Модель подключается через интерфейс SATA 3 что и N300, на борту 512 МБ кэш-памяти.

Выпуск моделей назначен в четвертом квартале 2019 года. Цену производитель не сообщил.

Комментарии и отзывы N300 и X300
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