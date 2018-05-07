Обзор набора памяти Team Group T-Force Vulcan TUF 16GB 3200 Mhz (TLTYD416G3200HC16CDC01)

2018-05-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - T-Force Vulcan; [48]
Не так давно компания Team Group анонсировала выход новой линейки оперативной памяти T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance. Как не сложно, догадаться по названию эта память выполнена в стилистике материнских плат ASUS TUF, получившая сертификат TUF Gaming Alliance. Заявленные характеристики и стабильность были дополнительно протестированы и подтверждены. Линейка включает наборы из двух модулей объемом 8 или 16 Гбайт каждый и различаются частотными характеристиками.

T-Force Vulcan TUF

У нас появилась возможность первыми провести детальное тестирование набора T-Force Vulcan TUF 16GB с частотой 3200 МГц. Для большей информативности в рамках этого теста мы изучили быстродействие младшей модификации с частотой 2400 МГц и старшего с частотой 3600 МГц, позволив составить представление по всей линейке в целом.

T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance DDR4 обзор

Комплектация

Поставляется T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance в прозрачном блистере с логотипом TUF на крышке. За оформление отвечает внутренняя подложка, с обратной стороны которой нанесены технические характеристики и особенности работы. В частности, здесь присутствует отметка о предоставлении пожизненной гарантии!

T-Force Vulcan TUF

Внешний вид

Сама серия T-Force Vulcan существовала уже и ранее с оформленными в красный и серый цвет радиаторами. Её отличительной особенностью была небольшая высота и широкая совместимость с системой охлаждения процессора.

T-Force Vulcan TUF

Все эти преймущества сохранены в новой T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance. Радиатор только незначительно превышает высоту печатной платы.

T-Force Vulcan TUF

Острые края, углубление по центру и текстурный рисунок в милитаризированной тематике. Определенно такие планки станут отлично смотреться на платах серии ASUS TUF.

T-Force Vulcan TUF

Оформление также нанесено на верхнюю грань планок. Здесь и логотип производителя и самой серии TUF.

T-Force Vulcan TUF

Противники подсветки могут вздохнуть спокойно, в этой линейке RGB-диоды внедрять не стали. Для тех, кто ставит подсветку приоритетом рекомендуем - Team Night Hawk RGB DDR4.

T-Force Vulcan TUF

Новая линейка T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance включает следующие версии:
  • DDR4-2400 МГц – CL14-16-16-31 и CL15-17-17-35;
  • DDR4-3000 МГц – CL16-18-18-38;
  • DDR4-3200 МГц – CL16-16-16-38;
  • DDR4-3600 МГц – CL19-19-19-39.

T-Force Vulcan TUF

Самый младший набор работает с напряжением 1.2 В, старшие требуют рабочее напряжение в 1.35 В. Поддерживается Intel XMP 2.0 для разгона.

T-Force Vulcan TUF

Тесты

Тесты проводились на материнской плате с чипсетом X299 и процессором Intel Core i7-7820X, разогнанным до частоты 4200 МГц. Первоначально изучение данных проводилось на записанных в XMP данных: DDR4-3200 МГц – CL16-16-16-38.

T-Force Vulcan TUF

Память T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance с легкостью взяла частоты самое старшей версии в этой линейке: DDR4-3600 МГц – CL19-19-19-39. Эти данные мы приводим для сравнения максимального уровня производительности этой линейки памяти. Максимально же была получена частота 3866 МГц CL18-20-20-44 без повышения напряжения.

T-Force Vulcan TUF

Для сравнения целесообразности обращения внимания на частоту приобретаемой памяти также приведем данные быстродействия на частоте DDR4-2400 МГц – CL14-16-16-31.

T-Force Vulcan TUF

Теперь сравним уровень быстродействия в архиваторах и синтетическом тесте CineBench 15.

Aida64

T-Force Vulcan TUF

T-Force Vulcan TUF

WinRar

T-Force Vulcan TUF

T-Force Vulcan TUF

7Zip

T-Force Vulcan TUF

T-Force Vulcan TUF

CineBench 15

T-Force Vulcan TUF

T-Force Vulcan TUF

Итоги T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance

Золото. Выбор редакции MegaObzorT-Force Vulcan TUF Gaming Alliance DDR4 станет отличным выбором при поиске эффективной и быстрой оперативной памяти. Впервую очередь её можно рекомендовать владельца материнских плат ASUS, позволяя собрать сборку в общей стилистике. Тем не менее её преймущества не ограничиваются только оформлением радиаторов, среди плюсов отметим: отличный потенциал для ручного разгона, низкую высоту радиатора охлаждения и пожизненную гарантию.
T-Force Vulcan TUF Gaming Alliance DDR4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор набора памяти Team Group T-Force Vulcan TUF 16GB 3200 Mhz (TLTYD416G3200HC16CDC01)Обзор набора памяти Team Group T-Force Vulcan TUF 16GB 3200 Mhz (TLTYD416G3200HC16CDC01)
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