Обзор оперативной памяти Team Night Hawk RGB DDR4 (TF1D416G3000HC16CDC01)

2018-03-05, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Team Night Hawk RGB; [254]
Для того чтобы заинтересовать пользователей и привлечь внимание к своим продуктам, производители оперативной памяти идут на различные ухищрения. Сегодня уже сложно удивить радиаторами замысловатой формы, в тренде планки с RGB-подсветкой. Они позволяют дополнить подсветку остальных компонентов и привлечь к себе внимание в корпусах с прозрачной стенкой. Конечно все мы понимаем, что ни радиатор, ни тем более подсветка не влияют на быстродействие, но и не будем забывать про визуальную составляющую. Тестируемая сегодня память Team Night Hawk RGB DDR4 впервые была анонсирована на выставке Computex 2017 и уже сейчас она начала появляться на полках российских магазинов.

Team Night Hawk RGB

У нас появилась возможность изучить эти модули в числе первых и поделиться с вами опытом её эксплуатации.

Team Night Hawk RGB обзор

Комплектация

Поставляются планки Team Night Hawk RGB DDR4 в эффектно оформленной коробке. С отметками по полученным наградам. С обратной стороны приведены поддерживаемые технологии.

Team Night Hawk RGB

Комплект включает набор технической документации.

Внешний вид

Вышла Team Night Hawk RGB DDR4 с черными и белоснежными радиаторами. Все наборы с планками объемом по 8 Гбайт.

Team Night Hawk RGB

Доступны варианты с частотой от 2666 до 3200 МГц. Тестируемый нами набор является предтоповым. Напряжения варьируются от 1.2 до 1.35В.

Team Night Hawk RGB

Team Night Hawk RGB

Теплосъемник с интересной формой, напоминающей крылья ястреба. Выглядят планки на материнской плате эффектно.

Team Night Hawk RGB

Сверху и на боковых гранях полупрозрачные вставки, оснащенные заполняющей подсветкой. RGB с возможностью управления с совместимыми платами. По умолчанию работает режим пульсирующего смены цвета.

Team Night Hawk RGB

В отличие от рассмотренных ранее моделей, эта память не требует дополнительного подключения питания и управляющих линий.

Team Night Hawk RGB

Team Night Hawk RGB DDR4 построена на десятислойной печатной плате. Она полностью соответствует требования JEDEC RC 2.0.

Team Night Hawk RGB

Составные части радиатора крепятся при помощи винтов. В тестируемом нами наборе используется SK Hynix.

Team Night Hawk RGB

Тесты

Записан XMP-профиль с частотой 3000 МГц, таймингами 16-18-18 и напряжением 1.35В. Профиль запустился на нескольких платах без ошибок и сбоев.
В режиме ручного разгона мы смогли повысить частоты до 3333 МГц с теми же таймингами 16-18-18.
В качестве тестового режима выставлены тайминги и частота младшей версии: 2666 МГц с таймингами 15-15-15. Это позволило снизить напряжение до 1.2В.
Для наглядного сравнения приводим график с данными полученными в трех режимах работы этого набора.

Aida64

Team Night Hawk RGB

Team Night Hawk RGB

WinRar

Team Night Hawk RGB

Team Night Hawk RGB

7 Zip

Team Night Hawk RGB

Team Night Hawk RGB

CineBench 15

Team Night Hawk RGB

Team Night Hawk RGB

3Dmark 11 Extreme

Team Night Hawk RGB

Team Night Hawk RGB

TimeSpy

Team Night Hawk RGB

Team Night Hawk RGB

Итоги по Team Night Hawk RGB DDR4

Золото. Выбор редакции MegaObzorTeam Night Hawk RGB DDR4 отнесем к категории лучшей из лучших. Демонстрируется сочетание быстродействия, стабильности работы и эффектного дизайна. Память станет отличным выбором для высокопроизводительных систем, в которых акцент делается еще и на эстетической составляющей. К весомым плюсам отнесем отсутствие необходимости подключения дополнительных проводов и возможность ручного разгона.
Team Night Hawk RGB DDR4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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