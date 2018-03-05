Обзор оперативной памяти Team Night Hawk RGB DDR4 (TF1D416G3000HC16CDC01)

Для того чтобы заинтересовать пользователей и привлечь внимание к своим продуктам, производители оперативной памяти идут на различные ухищрения. Сегодня уже сложно удивить радиаторами замысловатой формы, в тренде планки с RGB-подсветкой. Они позволяют дополнить подсветку остальных компонентов и привлечь к себе внимание в корпусах с прозрачной стенкой. Конечно все мы понимаем, что ни радиатор, ни тем более подсветка не влияют на быстродействие, но и не будем забывать про визуальную составляющую. Тестируемая сегодня память Team Night Hawk RGB DDR4 впервые была анонсирована на выставке Computex 2017 и уже сейчас она начала появляться на полках российских магазинов.

Team Night Hawk RGB обзор

У нас появилась возможность изучить эти модули в числе первых и поделиться с вами опытом её эксплуатации.

Комплектация

Поставляются планки Team Night Hawk RGB DDR4 в эффектно оформленной коробке. С отметками по полученным наградам. С обратной стороны приведены поддерживаемые технологии.

Внешний вид

Комплект включает набор технической документации.Вышла Team Night Hawk RGB DDR4 с черными и белоснежными радиаторами. Все наборы с планками объемом по 8 Гбайт.

Доступны варианты с частотой от 2666 до 3200 МГц. Тестируемый нами набор является предтоповым. Напряжения варьируются от 1.2 до 1.35В.

Теплосъемник с интересной формой, напоминающей крылья ястреба. Выглядят планки на материнской плате эффектно.

Сверху и на боковых гранях полупрозрачные вставки, оснащенные заполняющей подсветкой. RGB с возможностью управления с совместимыми платами. По умолчанию работает режим пульсирующего смены цвета.

В отличие от рассмотренных ранее моделей, эта память не требует дополнительного подключения питания и управляющих линий.

Team Night Hawk RGB DDR4 построена на десятислойной печатной плате. Она полностью соответствует требования JEDEC RC 2.0.

Составные части радиатора крепятся при помощи винтов. В тестируемом нами наборе используется SK Hynix.

Тесты

Aida64

Записан XMP-профиль с частотой 3000 МГц, таймингами 16-18-18 и напряжением 1.35В. Профиль запустился на нескольких платах без ошибок и сбоев.В режиме ручного разгона мы смогли повысить частоты до 3333 МГц с теми же таймингами 16-18-18.В качестве тестового режима выставлены тайминги и частота младшей версии: 2666 МГц с таймингами 15-15-15. Это позволило снизить напряжение до 1.2В.Для наглядного сравнения приводим график с данными полученными в трех режимах работы этого набора.

WinRar

7 Zip

CineBench 15

3Dmark 11 Extreme

TimeSpy

Итоги по Team Night Hawk RGB DDR4

Team Night Hawk RGB DDR4 отнесем к категории лучшей из лучших. Демонстрируется сочетание быстродействия, стабильности работы и эффектного дизайна. Память станет отличным выбором для высокопроизводительных систем, в которых акцент делается еще и на эстетической составляющей. К весомым плюсам отнесем отсутствие необходимости подключения дополнительных проводов и возможность ручного разгона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".