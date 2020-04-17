Обзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний диск

Сегодня в центре внимания у нас сегодня внешний жесткий диск ADATA HD680 2TB, выполненный в защищенном корпусе. Многоуровневая конструкция, шифрование на основе алгоритма AES с длиной ключа 256 бит. Вышел в версиях с объемами 1 и 2 Тбайт. Мы провели тестирование старшего накопителя.

Комплектация

В России он уже стал доступен в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает кабель подключения и набор документации.

Внешний вид

Вышел в ярко-синем исполнении и классическом черном. Оба варианта используют в оформлении зоны с карбоновой текстурой.

Основным материалом выступает пластик. Часть внешних элементов прорезиненных элементов, смягчающих удар при падении.

Выглядит привлеткально. Габариты больше, чем у обычных дисков этого форм-фактора. Связано это с наличием защиты по стандарту MIL-STD-810G 516.6.

В ADATA HD680 2TB трехуровневый корпус. Состоит он из силиконовых доспехов, прочной основы и упругого крепления жесткого диска внутри. Выдерживает падение с высоты до 1.22 метров. Защиту от воды реализовывать не стали.

Подключается при помощи кабеля USB 3.0. Для его удобного хранения на боковых гранях выведен паз.

Для контроля работа выведен светодиодный индикатор. Помимо отображения рабочего статуса и режима передачи данных, он также выводит информацию при срабатывании датчика тряски и наличия ошибки.

Тесты ADATA HD680 2TB

Crystal Disk Mark

Поддерживается AES шифрование с длиной ключа 256 бит. Записанные на диск данные будут защищены паролем.

HD Tune

AS SSD

AJA

Итоги по ADATA HD680 2TB

ADATA HD680 2TB – надежный способ для хранения данных. Привлекательный внешний вид, защита от ударов и падения, качественное исполнение, высокие скорости обмена д анными, AES 256-бит шифрование, возможность хранения кабеля на корпусе. Не устроить может отсутствие защиты от воды.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".