Обзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний диск

Сегодня в центре внимания у нас сегодня внешний жесткий диск ADATA HD680 2TB, выполненный в защищенном корпусе. Многоуровневая конструкция, шифрование на основе алгоритма AES с длиной ключа 256 бит. Вышел в версиях с объемами 1 и 2 Тбайт. Мы провели тестирование старшего накопителя.

ADATA HD680 2TB

В России он уже стал доступен в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает кабель подключения и набор документации.

ADATA HD680 2TB

Внешний вид

Вышел в ярко-синем исполнении и классическом черном. Оба варианта используют в оформлении зоны с карбоновой текстурой.

ADATA HD680 2TB

Основным материалом выступает пластик. Часть внешних элементов прорезиненных элементов, смягчающих удар при падении.

ADATA HD680 2TB

Выглядит привлеткально. Габариты больше, чем у обычных дисков этого форм-фактора. Связано это с наличием защиты по стандарту MIL-STD-810G 516.6.

ADATA HD680 2TB

В ADATA HD680 2TB трехуровневый корпус. Состоит он из силиконовых доспехов, прочной основы и упругого крепления жесткого диска внутри. Выдерживает падение с высоты до 1.22 метров. Защиту от воды реализовывать не стали.

ADATA HD680 2TB

Подключается при помощи кабеля USB 3.0. Для его удобного хранения на боковых гранях выведен паз.

ADATA HD680 2TB

Для контроля работа выведен светодиодный индикатор. Помимо отображения рабочего статуса и режима передачи данных, он также выводит информацию при срабатывании датчика тряски и наличия ошибки.

ADATA HD680 2TB

Поддерживается AES шифрование с длиной ключа 256 бит. Записанные на диск данные будут защищены паролем.

Тесты ADATA HD680 2TB

Crystal Disk Mark

ADATA HD680 2TB

HD Tune

ADATA HD680 2TB

ADATA HD680 2TB

ADATA HD680 2TB

AS SSD

ADATA HD680 2TB

AJA

ADATA HD680 2TB

Итоги по ADATA HD680 2TB

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA HD680 2TB – надежный способ для хранения данных. Привлекательный внешний вид, защита от ударов и падения, качественное исполнение, высокие скорости обмена д анными, AES 256-бит шифрование, возможность хранения кабеля на корпусе. Не устроить может отсутствие защиты от воды.
ADATA HD680 2TB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA HD680 2TB
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