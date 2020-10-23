Обзор ADATA HD710 Pro 1 ТБ. Защищенный внешний диск от воды и падений

Пять лет назад мы проводили тестирование накопителя ADATA DashDrive Durable HD710, особенностью которого стал защищенный от ударов и воды корпус. Этот накопитель успешно работает и по прошествии этого времени. Позже компания обновила эту линейку выпустив ADATA HD710 Pro с защитой от внешних воздействий и сопровождаемый скоростным интерфейсом USB 3.2 Gen 1.

ADATA HD710 Pro 1 ТБ

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах.

ADATA HD710 Pro 1 ТБ обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением диска, данными по объему и общими характеристиками. Комплект включает кабель подключения и документацию.

ADATA HD710 Pro 1 ТБ

Внешний вид

Корпус накопителя с прорезиненной оболочкой. Он выдерживает падение с высоты до 1.5 метров. Его боковые грани смягчают удар.

ADATA HD710 Pro 1 ТБ

Помимо этого, есть защита от воды, соответствуя стандартам IPX8 и IP6x. Его можно погружать на глубину до метра.

ADATA HD710 Pro 1 ТБ

Для этого в ADATA HD710 Pro вместе с проклейкой самого корпуса, разъем закрыт защитной заглушкой. Ее нужно будет не забывать закрывать перед погружением в воду.

ADATA HD710 Pro 1 ТБ

Хотя рекомендуем целенаправленно не испытывать диск на прочность. Наличие защиты — это страховка при случайных падениях, ношении рюкзака или сумки под дождем или сплава по горной речке, а не рекомендация к действию.

ADATA HD710 Pro 1 ТБ

Вышел в трех расцветках корпуса: черной, синей и желтой. Интересно сочетается с карбоновой текстурой центральной части

ADATA HD710 Pro 1 ТБ

Вдоль боковой грани идет канавка для фиксации интерфейсного кабеля. Ее не было в протестированном ранее ADATA DashDrive Durable HD650.

Тесты ADATA HD710 Pro 1 ТБ

HD Tune Pro:

ADATA HD710 Pro 1 ТБ></p> <p class=ADATA HD710 Pro 1 ТБ></p> <p class=ADATA HD710 Pro 1 ТБ></p> <p class=ADATA HD710 Pro 1 ТБ></p> <h4>CrystalDiskMark:</h4> <p class=ADATA HD710 Pro 1 ТБ></p> <h4>AS SSD Benchmark:</h4> <p class=ADATA HD710 Pro 1 ТБ></p> <h4>Anvil</h4> <p class=ADATA HD710 Pro 1 ТБ></p> <h4>AJA</h4> <p class=ADATA HD710 Pro 1 ТБ></p> <h3>Итоги по ADATA HD710 Pro 1 ТБ</h3> <img src=ADATA HD710 Pro 1 ТБ – накопитель, выполненный в защищенном корпусе, позволяя попадание воды и случайное падение без потери записанных на него данных. Привлекательный внешний вид, высокие скорости обмена данными, баз для фиксации кабеля, трехлетняя гарантия. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
ADATA HD710 Pro 1 ТБ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ADATA HD710 Pro 1 ТБ
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