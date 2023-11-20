SSD для PlayStation 5 и ПК. Обзор ADATA LEGEND 850

Тестируемый сегодня накопитель ADATA LEGEND 850 можно устанавливаться в настольный ПК, ноутбуки, а также игровую консоль PlayStation 5 для расширение доступного пространства. Использует интерфейс PCIe 4.0 с заявленными скоростями чтения и записи до 5000 и 4500 МБ в секунду. Сопровождается 5-летней гарантией производителя.

ADATA LEGEND 850

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением накопителя и данными по техническим характеристикам. Комплект включает радиатор.

ADATA LEGEND 850

ADATA LEGEND 850 обзор

Внешний вид

Решение о необходимости установки радиатора пользователь накопитель принимает самостоятельно. Крепится при помощи термоинтерейса.

ADATA LEGEND 850

Это низкопрофильная алюминиевая пластина толщина 0.5 мм. У него строгое внешнее исполнение с нанесенным логотипом бренда и названием серии. С ним он помещается в отсек для накопителя в PlayStation 5, а также с ним можно ставить в ультрабуки.

ADATA LEGEND 850

Без радиатора можно совмещать со штатной системой отвода тепла на материнской плат или используя продвинутые сторонние решения.

ADATA LEGEND 850

В ADATA LEGEND 850 установлен контроллер Silicon Motion SM2269XT, ориентированный на недорогие накопители с интерфейсом PCIe 4.0. 1 Тбайт памяти набран чипами памяти с маркировкой ADATA.

ADATA LEGEND 850

На обратной стороне корпуса нанесена наклейка с серийным номером и данными по сертификации. Ее удалять с текстолита нельзя.

ADATA LEGEND 850

Тесты

CrystalDiskMark:

ADATA LEGEND 850

AS SSD Benchmark:

ADATA LEGEND 850

ADATA LEGEND 850

3DMark

ADATA LEGEND 850

AJA

ADATA LEGEND 850

Anvil

ADATA LEGEND 850

Итоги

ADATA LEGEND 850 недорогой накопитель с высокими скоростями работы с данными, который можно использовать для расширения памяти на PlayStation 5 или в качестве основного под установку системы. Из особенностей отметим отсутствие буфера, но для типовых пользовательских сценариев это не критично.
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