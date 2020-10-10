Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)

Не так давно в наше распоряжение попала новая GoPro Hero 9 Black с поддержкой съемки в 5К со скоростью 30 кадров в секунду, а также 4К со скоростью 60 кадров. Съемка с таким разрешением и битрейтом ставит повышенные требования к используемому накопителю. Тестируемая сегодня ADATA Premier Pro microSDXC v30 позволяет обеспечить длительную беспрерывную съемку камер флагманского уровня.

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ обзор

Изучаем на примере объемом 128 Гбайт, она уже доступна в российских магазинах.

Комплектация

Упакована в блистер с темным оформлением. На лицевой стороне приведено описание основных ее особенностей и данных по скоростным характеристикам. Комплект включает переходник на SD-формат.

Внешний вид

Выполнена в традиционном исполнении. На верхнюю часть нанесены логотип производителя, данные по объему и информация по сертификатам скорости.

На обратной стороне группа контактов с серийным номером. Соответствует стандарту V30 для записи видео со скоростью не менее 30 МБ в секунду, а также A2 для ускоренного выполнения приложений.

Корпус ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ защищен от воды. Данные не будут потеряны при ударных нагрузках и после облучения рентгеновскими лучами. Может функционировать в широком температурном диапазоне.

Тесты ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

Crystal Disk Mark

В линейке представлены накопители объемами от 32 до 512 Гбайт. Они сопровождаются пожизненной гарантией.Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

AS SSD Bench

HD Tune

AJA

Anvil

Итоги по ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ станет хорошим выбором для экшн-камер флагманского уровня, летающих дронов с поддержкой 4К-съемки, а также планшетов и смартфонов для хранения медиа файлов и приложений. В ходе тестов она продемонстрировала высокие скорости работы с данными. Весомым плюсом станет пожизненная гарантия.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".