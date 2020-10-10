Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)

Изучаем на примере объемом 128 Гбайт, она уже доступна в российских магазинах.
ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ обзор
КомплектацияУпакована в блистер с темным оформлением. На лицевой стороне приведено описание основных ее особенностей и данных по скоростным характеристикам. Комплект включает переходник на SD-формат.
Внешний видВыполнена в традиционном исполнении. На верхнюю часть нанесены логотип производителя, данные по объему и информация по сертификатам скорости.
На обратной стороне группа контактов с серийным номером. Соответствует стандарту V30 для записи видео со скоростью не менее 30 МБ в секунду, а также A2 для ускоренного выполнения приложений.
Корпус ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ защищен от воды. Данные не будут потеряны при ударных нагрузках и после облучения рентгеновскими лучами. Может функционировать в широком температурном диапазоне.
В линейке представлены накопители объемами от 32 до 512 Гбайт. Они сопровождаются пожизненной гарантией.
Тесты ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБВажно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.
Crystal Disk Mark
AS SSD Bench
HD Tune
AJA
Anvil
Итоги по ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ станет хорошим выбором для экшн-камер флагманского уровня, летающих дронов с поддержкой 4К-съемки, а также планшетов и смартфонов для хранения медиа файлов и приложений. В ходе тестов она продемонстрировала высокие скорости работы с данными. Весомым плюсом станет пожизненная гарантия.
ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".