Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)

Не так давно в наше распоряжение попала новая GoPro Hero 9 Black с поддержкой съемки в 5К со скоростью 30 кадров в секунду, а также 4К со скоростью 60 кадров. Съемка с таким разрешением и битрейтом ставит повышенные требования к используемому накопителю. Тестируемая сегодня ADATA Premier Pro microSDXC v30 позволяет обеспечить длительную беспрерывную съемку камер флагманского уровня.

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

Изучаем на примере объемом 128 Гбайт, она уже доступна в российских магазинах.

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ обзор

Комплектация

Упакована в блистер с темным оформлением. На лицевой стороне приведено описание основных ее особенностей и данных по скоростным характеристикам. Комплект включает переходник на SD-формат.

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

Внешний вид

Выполнена в традиционном исполнении. На верхнюю часть нанесены логотип производителя, данные по объему и информация по сертификатам скорости.

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

На обратной стороне группа контактов с серийным номером. Соответствует стандарту V30 для записи видео со скоростью не менее 30 МБ в секунду, а также A2 для ускоренного выполнения приложений.

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

Корпус ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ защищен от воды. Данные не будут потеряны при ударных нагрузках и после облучения рентгеновскими лучами. Может функционировать в широком температурном диапазоне.

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

В линейке представлены накопители объемами от 32 до 512 Гбайт. Они сопровождаются пожизненной гарантией.

Тесты ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

Важно отметить, что в тестах мы использовали картридер Transcend TS-RDF9K, он поддерживает карты памяти SDXC/SDHC UHS-II.

Crystal Disk Mark

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

AS SSD Bench

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

HD Tune

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

AJA

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

Anvil

ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

Итоги по ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ станет хорошим выбором для экшн-камер флагманского уровня, летающих дронов с поддержкой 4К-съемки, а также планшетов и смартфонов для хранения медиа файлов и приложений. В ходе тестов она продемонстрировала высокие скорости работы с данными. Весомым плюсом станет пожизненная гарантия.
ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1)
Обзоры:
Обзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный диск
Обзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работуОбзор Team EX2 1TB (T253E2001T0C101). SSD диск для системы по работу
Обзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/секОбзор Seagate BarraCuda Fast SSD 1 Tb (STJM1000400). Стильный внешний накопитель со скоростью до 540 Мбайт/сек
Новости:
Seagate представила жесткий диск SkyHawk AI на 18 Тбайт

Компания Seagate Technology PLC объявила о начале массовых поставок накопителей SkyHawk™ AI емкостью 18 Т...
ADATA представила твердотельный накопитель GAMMIX S70 со скоростью 7400 МБ в секунду

ADATA объявила о выпуске твердотельного накопителя серии XPG GAMMIX S70. ...
Обновленный накопитель ADATA XPG GAMMIX S50 Lite поддерживает интерфейс PCIe 4.0

Компания ADATA обновила твердотельный накопитель XPG GAMMIX S50 Lite. Теперь накопитель предлагает пользо...
Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Обзор ADATA Premier Pro microSDXC 128 ГБ (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1). Карта памяти для GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Обзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWSОбзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWS
Обзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариумеОбзор Eheim Skim 350. Скиммер для удаления пленки с поверхности воды в аквариуме
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
ASUS представила 120 мм вентилятор охлаж...
ASUS представила 120 мм вентилятор охлажНа прошедшем мероприятии ROG Strix META BUFFS, ASUS представила вентилятор охлаждения ROG Strix XF 120. С...
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для ки...
Обзор A4Tech Bloody X5 Max. Мышка для киТестируемая сегодня игровая мышка A4Tech Bloody X5 Max, ориентированная на киберспорт и получение высоких...
Лучший чехол для PocketBook 614 Basic 2...
Лучший чехол для PocketBook 614 Basic 2Достаточно часто пользователи спрашивают, зачем ...
Недорогой игровой ноутбук Redmi G появил...
Недорогой игровой ноутбук Redmi G появилБренд Redmi дал старт китайским продажам игрового ноутбука Redmi G, который был представлен три дня назад...
Ищем аксессуары для Sony PlayStation 2 S...
Ищем аксессуары для Sony PlayStation 2 SСтарые игровые приставки по сей день пользуются популярностью среди пользователей по одной простой причин...
Gmail получит обновленный логотип...
Gmail получит обновленный логотипGoogle продолжает улучшать свои приложения и сервисы. Обновления коснутся и почтового сервиса Gmail. Боль...
Oppo Find X3 Pro с экраном-водопадом пок...
Oppo Find X3 Pro с экраном-водопадом покВ сети появились рендер и фото смартфона Oppo Find X3 Pro, который еще не был представлен официально. Вер...
Google Pixel 5 показали на фото...
Google Pixel 5 показали на фотоНекоторое время назад на просторах интернета обсуждали вероятность того, что смартфон Google Pixel 5 в бл...
Amazon анонсировала новые сетевые маршру...
Amazon анонсировала новые сетевые маршруAmazon анонсировала множество новых продуктов, среди которых два новых маршрутизатора Eero. ...
Бюджетный смартфон Motorola Moto E7 Plus...
Бюджетный смартфон Motorola Moto E7 PlusОфициальная презентация смартфона Moto E7 Plus состоится через несколько часов, но издание Winfuture уже ...
Ищем чехол для Redmi Note 9S...
Ищем чехол для Redmi Note 9SВ последнее время довольно часто пользователи задаются вопросом о необходимости покупки дополнительных ак...
Gigabyte анонсировала новые игровые мони...
Gigabyte анонсировала новые игровые мониКомпания Gigabyte анонсировала новую линейку игровых мониторов со встроенным KVM, предназначенных для пов...
Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц
Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600
Обзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферии
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD RyzenОбзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor