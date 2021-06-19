Обзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series X

Некстген консоли, как Xbox, так и PlayStation аппаратно поддерживают возможность расширения хранилища при помощи M.2 накопителя. Microsoft дает это сделать с помощью накопителей с проприетарным исполнением, а Sony на момент июня 2021 года продолжает хранить молчание по требованиям для дополнительного хранилища. Но расширить место под игры можно и сейчас с помощью скоростного USB-накопителя.

Установка игр на USB-диск на PlayStation 5

Предлагаем рассмотреть пример такой работы с ADATA SC685P, использующим интерфейс USB 3.2 gen.2. Изучаемый нами диск объемом 500 Гбайт доступен в российских магазинах за 6 700 рублей.Процесс настройки на консоли Sony PlayStation 5 прост. Необходимо подключить накопитель к одному из четырех доступных разъемов на корпусе. С учетом организации охлаждения оптимальным выбором будет лицевая панель, связано это с отводом теплого воздуха на тыльной стороне.

После подключения предлагается провести форматирование накопителя. Консоль использует собственный формат разметки.

Важно, данные на диске будут стерты. Использовать накопитель для хранения фото и личных данных в таком режиме не возможно.

После завершения ADATA SC685P позволяет устанавливать игры поколения PlayStation 4. Это большая библиотека игр.

Комплектация

По скорости запуска заметной разницы нет. Работа идет стабильно, за время длительной эксплуатации ошибок не было.Упакован в коробку из плотного картона с изображением диска и данными по характеристикам. На лицевой стороне пометки по поддержке некстген консолей.

Внешний вид

Комплект включает два вида кабелей и документацию.Выполнен в компактном корпусе, сопоставимым с банковской карточкой. Вес 37 граммов.

Используется алюминий, окрашенный в серый цвет. Используемый металл не только дополнительно защищает содержимое, но и участвует в пассивном отводе тепла.

Сборка проведена качественно. На обратную сторону ADATA SC685P нанесены данные по стране производства и серийный номер.

На боковой грани USB-C. В комплекте предусмотрели два вида кабелей. Также сам пользователь в дальнейшем сможет провести простую замену.

Тесты ADATA SC685 500 GB

AS SSD Benchmark:

Помимо консоли диск можно использовать с настольными и носимыми устройствами, работающими с разными типами операционных систем.

HD Tune Pro:

CrystalDiskMark:

Anvil

AJA

Итоги

ADATA SC685P - быстрый и надежный внешний диск, выполненный в компактном алюминиевом корпусе и предлагающий универсальный интерфейс подключения. Станет хорошим выбор при поиске накопителя для расширение места под установку игр в PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Также высокие скорости обмена данными позволяют использовать его для хранения фото и видеофайлов, включая вариант резервного хранения данных со смартфона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".