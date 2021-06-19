Обзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series X

Некстген консоли, как Xbox, так и PlayStation аппаратно поддерживают возможность расширения хранилища при помощи M.2 накопителя. Microsoft дает это сделать с помощью накопителей с проприетарным исполнением, а Sony на момент июня 2021 года продолжает хранить молчание по требованиям для дополнительного хранилища. Но расширить место под игры можно и сейчас с помощью скоростного USB-накопителя.

ADATA SC685 500 GB

Предлагаем рассмотреть пример такой работы с ADATA SC685P, использующим интерфейс USB 3.2 gen.2. Изучаемый нами диск объемом 500 Гбайт доступен в российских магазинах за 6 700 рублей.

Установка игр на USB-диск на PlayStation 5

Процесс настройки на консоли Sony PlayStation 5 прост. Необходимо подключить накопитель к одному из четырех доступных разъемов на корпусе. С учетом организации охлаждения оптимальным выбором будет лицевая панель, связано это с отводом теплого воздуха на тыльной стороне.

ADATA SC685 500 GB

После подключения предлагается провести форматирование накопителя. Консоль использует собственный формат разметки.

ADATA SC685 500 GB

Важно, данные на диске будут стерты. Использовать накопитель для хранения фото и личных данных в таком режиме не возможно.

ADATA SC685 500 GB

После завершения ADATA SC685P позволяет устанавливать игры поколения PlayStation 4. Это большая библиотека игр.

ADATA SC685 500 GB

По скорости запуска заметной разницы нет. Работа идет стабильно, за время длительной эксплуатации ошибок не было.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением диска и данными по характеристикам. На лицевой стороне пометки по поддержке некстген консолей.

ADATA SC685 500 GB

Комплект включает два вида кабелей и документацию.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе, сопоставимым с банковской карточкой. Вес 37 граммов.

ADATA SC685 500 GB

Используется алюминий, окрашенный в серый цвет. Используемый металл не только дополнительно защищает содержимое, но и участвует в пассивном отводе тепла.

ADATA SC685 500 GB

Сборка проведена качественно. На обратную сторону ADATA SC685P нанесены данные по стране производства и серийный номер.

ADATA SC685 500 GB

На боковой грани USB-C. В комплекте предусмотрели два вида кабелей. Также сам пользователь в дальнейшем сможет провести простую замену.

ADATA SC685 500 GB

Помимо консоли диск можно использовать с настольными и носимыми устройствами, работающими с разными типами операционных систем.

Тесты ADATA SC685 500 GB

AS SSD Benchmark:

ADATA SC685 500 GB

ADATA SC685 500 GB

HD Tune Pro:

ADATA SC685 500 GB

ADATA SC685 500 GB

ADATA SC685 500 GB

ADATA SC685 500 GB

CrystalDiskMark:

ADATA SC685 500 GB

Anvil

ADATA SC685 500 GB

AJA

ADATA SC685 500 GB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA SC685P - быстрый и надежный внешний диск, выполненный в компактном алюминиевом корпусе и предлагающий универсальный интерфейс подключения. Станет хорошим выбор при поиске накопителя для расширение места под установку игр в PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Также высокие скорости обмена данными позволяют использовать его для хранения фото и видеофайлов, включая вариант резервного хранения данных со смартфона.
ADATA SC685P получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA SC685 500 GB
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