Обзор ADATA SD600Q (ASD600Q-240GU31-CRD). Внешний SSD-накопитель

Внешние переносные накопители можно смело отмести к одному из самых полезных аксессуаров с учетом распространения и популярности мультимедийного контента. Чаще всего это накопители с HDD внутри корпуса они имеют как свои сильные, так и слабые стороны. Альтернативой выступают внешние SSD-накопители, такие как новинка, ADATA SD600Q.

ADATA SD600Q обзор

Использование твердотельного накопителя, дает сразу ряд преимуществ, среди которых скорость, устойчивость к механическим воздействиям, бесшумность и компактность.

Комплектация

Поставляется в коробке с нанесенной подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри накопитель зафиксирован в прозрачной пластиковой подложке. Комплект включает техническую документацию и гарантийный талон. Предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Внешний вид

ADATA SD600Q вышли в трех расцветках корпуса: черной, красной и синей. Одной из ключевых особенностей стал корпус с защитой, соответствующей требованиям военного стандарта MIL-STD-810G 516.6.

Так записанным данным будут не страшны тряска, вибрация, паление с высоты до 1.22 метров. Наличие защиты отразилось и на внешнем виде корпуса.

Корпус из черного матового пластика и резиновая накладка с мелким текстурным рисунком. Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев.

Весит он всего 90 граммов. Сборка проведена качественно. На крышку нанесен логотип производителя.

Тесты ADATA SD600Q

Crystal Disk Mark

Подключается при помощи USB 3.1 интерфейса. Напомним, что также можно будет задействовать и распространённый microUSB, но с уже с меньшей скоростью передачи данных.Диск не требует установки программного обеспечения, определяется и работает сразу после подключения.В линейке представлены накопители объемом 240, 380 и 960 Гбайт.

HD Tune

AS SSD

AJA

Anvil

Итоги по ADATA SD600Q

ADATA SD600Q можно рекомендовать фотографам и видеооператорам, а также в качестве накопителя под быстрый перенос фильмов в высоком качестве, для последующего просмотра с экрана ТВ. Продемонстрированы высокие скорости записи и чтения, вся эта «мощь» заключена в ударозащищенный и компактный корпус. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".