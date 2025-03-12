Обзор и тесты ADATA SD810 500GB. Быстрый накопитель с USB 3.2 Gen2

Серия внешних дисков ADATA SD810 сочетает в себе высокие скорости работы с данными, большие объемы под хранение до 4 Тбайт, а также повышенную прочность корпус. Поддержка интерфейса USB 3.2 Gen2 со скоростями до 2000 МБ/c. Совместим с разными операционными системами и типами устройств, включая игровые консоли PlayStation 5, Nintendo Switch, Steam Deck.

Обзор и тесты ADATA SD810

Комплектация

Поставляется в коробке с ярким оформлением. На лицевой стороне данные по скорости, интерфейсу, поддержке консолей PS5 и XBOX Series X. Комплект включает два вида кабелей и руководство пользователя.

Обзор и тесты ADATA SD810

Внешний вид

Корпус накопителя выполнен из алюминиевого сплава. Жесткий, надежно защищает внутренние компоненты от повреждения при перевозке. При этом он компактен и сопоставим с обычной флешкой. Защищен по американскому военному стандарту MIL-STD-810G.

Обзор и тесты ADATA SD810

На боковой стороне под крышкой скрывается разъем USB-C. Наличие заглушки предотвратит попадание влаги на разъем. При этом заявлена защита от воды по стандарту IP68, его можно погружать в воду до часа на глубину до 1 метра.

Обзор и тесты ADATA SD810

Интерфейс USB 3.2 Gen2. В комплекте идут кабели с разъемом USB-C и USB, позволяя со стартовым комплектом подключать к двум наиболее распространённым типам разъемов и типов устройств.

Обзор и тесты ADATA SD810

Металлический корпус у ADATA SD810 также хорошо рассеивает тепло. За время длительной нагрузки не сталкивались со сбросом скорости и потери производительности.

Обзор и тесты ADATA SD810

Была проверена работа на PlayStation 5. Накопитель можно использовать как дополнительное пространство для установки игр или переноса отснятых файлов, сохранений игр версии PS4.

Обзор и тесты ADATA SD810

Тесты ADATA SD810

CrystalDiskMark:

Обзор и тесты ADATA SD810

AS SSD Benchmark:

Обзор и тесты ADATA SD810

Обзор и тесты ADATA SD810

Anvil

Обзор и тесты ADATA SD810

AJA

Обзор и тесты ADATA SD810

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA SD810 – быстрая серия внешних дисков с надежным хранением данных в алюминиевом корпусе с защитой от воды. Компактные габариты, интерфейс USB 3.2 gen2, совместимость с консолями, эффективный отвод тепла, высокий ресурс службы, версии от 500 Гбайт до 4 Тбайт.
ADATA SD810 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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