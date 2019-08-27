Обзор ADATA Ultimate SU630 480GB (ASU630SS-480GQ-R). Тведотельный диск с 3D QLC и 3-летней гарантией

2019-08-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA Ultimate SU630 480GB; [189]
Тестируемый сегодня твердотельный накопитель ADATA Ultimate SU630 использует память 3D NAND QLC. По заверению производителя, с точки зрения долговечности, надежности и производительности они не отстают от TLC-памяти. Этот тип чипов памяти с 4-битовой структурой некоторое время встречался только в корпоративных линейках. Изучаем эту серию на примере версии объемом 480 Гбайт.

ADATA Ultimate SU630 480GB

Накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ADATA Ultimate SU630 480GB обзор

Комплектация

Поставляется в традиционном блистере с подробной информацией по техническим характеристикам.

ADATA Ultimate SU630 480GB

Внешний вид

ADATA Ultimate SU630 также доступны в версиях 240 и 960 Гбайт. На них предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

ADATA Ultimate SU630 480GB

Выполнены в традиционном форм-факторе 2.5-дюймого накопителя. Корпус выполнен из металла. Толщина в 7 мм позволяет рассматривать для установки в ультрабуки.

ADATA Ultimate SU630 480GB

На лицевую сторону нанесена декоративная наклейка. Вся техническая информация собрана на основании. Подключается при помощи SATA интерфейса.

ADATA Ultimate SU630 480GB

В этом накопители на плате распаяны 64-слойные чипы памяти 3D QLC. Сердцем стал контроллер Maxio MAS0902A-B2C.

ADATA Ultimate SU630 480GB

Эти чипы памяти дают преимущество по степени износа, компенсируя меньший ресурс циклов записи. Для версии 480 Гбайт заявлены 100 Тбайт гарантированного объема данных.

ADATA Ultimate SU630 480GB

Софт

С официального сайта производителя можно будет загрузить утилиту SSD Toolbox. В главном окне выводится общая техническая информация по накопителю.

ADATA Ultimate SU630 480GB

Во вкладке «Диагностика» предлагаются инструменты для быстрой и полной диагностики накопителя. Здесь же отображаются предупреждения по нагреву.

ADATA Ultimate SU630 480GB

В разделе «Утилиты» доступно безопасное удаление всех данных с накопителя. Отсюда же можно провести обновление прошивки накопителя.

ADATA Ultimate SU630 480GB

Предлагается оптимизация пространства ADATA Ultimate SU630. Здесь же проводится восстановление системы.

ADATA Ultimate SU630 480GB

Вкладка с общей информацией по системе.

ADATA Ultimate SU630 480GB

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

ADATA Ultimate SU630 480GB

ADATA Ultimate SU630 480GB

ADATA Ultimate SU630 480GB

ADATA Ultimate SU630 480GB

ADATA Ultimate SU630 480GB

CrystalDiskMark:

ADATA Ultimate SU630 480GB

AS SSD Benchmark:

ADATA Ultimate SU630 480GB

Тест скорости работы с данными:

ADATA Ultimate SU630 480GB

AJA

ADATA Ultimate SU630 480GB

Anvil

ADATA Ultimate SU630 480GB

Итоги по ADATA Ultimate SU630

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA Ultimate SU630 продемонстрировал высокие скорости обмена данными. Одним из главных его преимуществ является невысокая стоимость. Как результат этот SSD можно смело рекомендовать как для установки в офисные системы, так и высокопроизводительные игровые сборки. С 2019 года компания ADATA увеличила срок гарантийного обслуживания с 2 до 3 лет, подтвердив надежность 3D QLC NAND. Из слабых сторон отметим отсутствие DRAM памяти, это отражается на скорости при заполнении буфера.
ADATA Ultimate SU630 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ADATA Ultimate SU630 480GB
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