Обзор ADATA Ultimate SU630 480GB (ASU630SS-480GQ-R). Тведотельный диск с 3D QLC и 3-летней гарантией

Тестируемый сегодня твердотельный накопитель ADATA Ultimate SU630 использует память 3D NAND QLC. По заверению производителя, с точки зрения долговечности, надежности и производительности они не отстают от TLC-памяти. Этот тип чипов памяти с 4-битовой структурой некоторое время встречался только в корпоративных линейках. Изучаем эту серию на примере версии объемом 480 Гбайт.

ADATA Ultimate SU630 480GB обзор

Накопитель находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в традиционном блистере с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

ADATA Ultimate SU630 также доступны в версиях 240 и 960 Гбайт. На них предоставляется трехлетнее гарантийное обслуживание.

Выполнены в традиционном форм-факторе 2.5-дюймого накопителя. Корпус выполнен из металла. Толщина в 7 мм позволяет рассматривать для установки в ультрабуки.

На лицевую сторону нанесена декоративная наклейка. Вся техническая информация собрана на основании. Подключается при помощи SATA интерфейса.

В этом накопители на плате распаяны 64-слойные чипы памяти 3D QLC. Сердцем стал контроллер Maxio MAS0902A-B2C.

Эти чипы памяти дают преимущество по степени износа, компенсируя меньший ресурс циклов записи. Для версии 480 Гбайт заявлены 100 Тбайт гарантированного объема данных.

Софт

С официального сайта производителя можно будет загрузить утилиту SSD Toolbox. В главном окне выводится общая техническая информация по накопителю.

Во вкладке «Диагностика» предлагаются инструменты для быстрой и полной диагностики накопителя. Здесь же отображаются предупреждения по нагреву.

В разделе «Утилиты» доступно безопасное удаление всех данных с накопителя. Отсюда же можно провести обновление прошивки накопителя.

Предлагается оптимизация пространства ADATA Ultimate SU630. Здесь же проводится восстановление системы.

Вкладка с общей информацией по системе.

Тесты

HD Tune Pro:

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Тест скорости работы с данными:

AJA

Anvil

Итоги по ADATA Ultimate SU630

ADATA Ultimate SU630 продемонстрировал высокие скорости обмена данными. Одним из главных его преимуществ является невысокая стоимость. Как результат этот SSD можно смело рекомендовать как для установки в офисные системы, так и высокопроизводительные игровые сборки. С 2019 года компания ADATA увеличила срок гарантийного обслуживания с 2 до 3 лет, подтвердив надежность 3D QLC NAND. Из слабых сторон отметим отсутствие DRAM памяти, это отражается на скорости при заполнении буфера.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".