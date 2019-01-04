Обзор ADATA Ultimate SU650 480GB (ASU650SS-480GT-C). Недорогой и быстрый SSD с 3D NAND

В линейке твердотельных накопителей ADATA доступны решения, построенные на разных контролерах и разными типами памяти. Есть как SSD флагманского уровня, так и «народные» решения. Тестируемый сегодня ADATA Ultimate SU650 один из самых доступных вариантов на российском рынке с памятью 3D NAND, подходящий под установку как в игровых, так и рабочих сборках.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
Thermaltake ToughPower Grand RGB Sync 750W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Изучаем на примере версии объемом 480GB, она находится в широком доступе, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в ярко-оформленной коробке. Накопитель внутри зафиксирован в пластиковую подложку, предотвращающую получение повреждений при транспортировке. Комплект включает рамку переходник и техническую документацию.
Внешний видADATA Ultimate SU650 480GB несмотря на принадлежность к невысокому ценовому сегменту выполнен в металлическом корпусе.
На крышку нанесена декоративная наклейка с логотипом производителя и названием серии. Выполнен в классическом форм-факторе 2.5-дюймового накопителя.
С обратной стороны наклейка с техническими данными, штрих-кодом, QR, названием модели и информацией по стране производства.
Подключается через SATA интерфейс. Снизу и по краям винтовые отверстия для фиксации в корпусе.
Данный накопитель может устанавливаться в ультрабуки и ноутбуки. В комплекте есть утолщающая пластиковая рамка.
В ADATA Ultimate SU650 480GB используется контроллер Silicon Motion SM2258XT без DRAM-буфера. Ведется прямая запись в TLC-память. Поддерживаются SMART, APM, NCQ, TRIM. На печатной плате два чипа памяти.
ТестыУстанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
Тест скорости работы с данными:
AJA
Anvil
Итоги по ADATA Ultimate SU650 480GBADATA Ultimate SU650 480GB при своей невысокой стоимости продемонстрировал высокие скорости работы с данными. Этот накопитель может рассматриваться в качестве системного или дополнительного под хранение часто используемых программ и игр. К его плюсам отнесем трехлетнюю гарантию, металлический корпус. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.
Thermaltake ToughPower Grand RGB Sync 750W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".