Обзор ADATA Ultimate SU650 480GB (ASU650SS-480GT-C). Недорогой и быстрый SSD с 3D NAND

В линейке твердотельных накопителей ADATA доступны решения, построенные на разных контролерах и разными типами памяти. Есть как SSD флагманского уровня, так и «народные» решения. Тестируемый сегодня ADATA Ultimate SU650 один из самых доступных вариантов на российском рынке с памятью 3D NAND, подходящий под установку как в игровых, так и рабочих сборках.

Комплектация

Изучаем на примере версии объемом 480GB, она находится в широком доступе, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в ярко-оформленной коробке. Накопитель внутри зафиксирован в пластиковую подложку, предотвращающую получение повреждений при транспортировке. Комплект включает рамку переходник и техническую документацию.

Внешний вид

ADATA Ultimate SU650 480GB несмотря на принадлежность к невысокому ценовому сегменту выполнен в металлическом корпусе.

На крышку нанесена декоративная наклейка с логотипом производителя и названием серии. Выполнен в классическом форм-факторе 2.5-дюймового накопителя.

С обратной стороны наклейка с техническими данными, штрих-кодом, QR, названием модели и информацией по стране производства.

Подключается через SATA интерфейс. Снизу и по краям винтовые отверстия для фиксации в корпусе.

Данный накопитель может устанавливаться в ультрабуки и ноутбуки. В комплекте есть утолщающая пластиковая рамка.

Тесты

В ADATA Ultimate SU650 480GB используется контроллер Silicon Motion SM2258XT без DRAM-буфера. Ведется прямая запись в TLC-память. Поддерживаются SMART, APM, NCQ, TRIM. На печатной плате два чипа памяти.Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по ADATA Ultimate SU650 480GB

ADATA Ultimate SU650 480GB при своей невысокой стоимости продемонстрировал высокие скорости работы с данными. Этот накопитель может рассматриваться в качестве системного или дополнительного под хранение часто используемых программ и игр. К его плюсам отнесем трехлетнюю гарантию, металлический корпус. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".