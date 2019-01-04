Обзор ADATA Ultimate SU650 480GB (ASU650SS-480GT-C). Недорогой и быстрый SSD с 3D NAND

2019-01-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA Ultimate SU650 480GB; [211]
В линейке твердотельных накопителей ADATA доступны решения, построенные на разных контролерах и разными типами памяти. Есть как SSD флагманского уровня, так и «народные» решения. Тестируемый сегодня ADATA Ultimate SU650 один из самых доступных вариантов на российском рынке с памятью 3D NAND, подходящий под установку как в игровых, так и рабочих сборках.

ADATA Ultimate SU650 480GB

Изучаем на примере версии объемом 480GB, она находится в широком доступе, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в ярко-оформленной коробке. Накопитель внутри зафиксирован в пластиковую подложку, предотвращающую получение повреждений при транспортировке. Комплект включает рамку переходник и техническую документацию.

ADATA Ultimate SU650 480GB

Внешний вид

ADATA Ultimate SU650 480GB несмотря на принадлежность к невысокому ценовому сегменту выполнен в металлическом корпусе.

ADATA Ultimate SU650 480GB

На крышку нанесена декоративная наклейка с логотипом производителя и названием серии. Выполнен в классическом форм-факторе 2.5-дюймового накопителя.

ADATA Ultimate SU650 480GB

С обратной стороны наклейка с техническими данными, штрих-кодом, QR, названием модели и информацией по стране производства.

ADATA Ultimate SU650 480GB

Подключается через SATA интерфейс. Снизу и по краям винтовые отверстия для фиксации в корпусе.

ADATA Ultimate SU650 480GB

Данный накопитель может устанавливаться в ультрабуки и ноутбуки. В комплекте есть утолщающая пластиковая рамка.

ADATA Ultimate SU650 480GB

В ADATA Ultimate SU650 480GB используется контроллер Silicon Motion SM2258XT без DRAM-буфера. Ведется прямая запись в TLC-память. Поддерживаются SMART, APM, NCQ, TRIM. На печатной плате два чипа памяти.

Тесты

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

HD Tune Pro:

ADATA Ultimate SU650 480GB

ADATA Ultimate SU650 480GB

ADATA Ultimate SU650 480GB

ADATA Ultimate SU650 480GB

ADATA Ultimate SU650 480GB



CrystalDiskMark:

ADATA Ultimate SU650 480GB



AS SSD Benchmark:

ADATA Ultimate SU650 480GB



Тест скорости работы с данными:

ADATA Ultimate SU650 480GB

AJA

ADATA Ultimate SU650 480GB

Anvil

ADATA Ultimate SU650 480GB

Итоги по ADATA Ultimate SU650 480GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA Ultimate SU650 480GB при своей невысокой стоимости продемонстрировал высокие скорости работы с данными. Этот накопитель может рассматриваться в качестве системного или дополнительного под хранение часто используемых программ и игр. К его плюсам отнесем трехлетнюю гарантию, металлический корпус. Проблем и сбоев в ходе тестирования выявлено не было.
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