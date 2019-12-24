Обзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB (AS40G-512GT-C). Быстрый M.2 SSD с подсветкой

В начале лета компания ADATA анонсировала выход линейки твердотельных накопителей XPG Spectrix S40G RGB. Особенностью новинки стал модуль охлаждения с многоцветной настраиваемой подсветкой. Поддерживается протокол NVMe 1.3 с интерфейсом M.2.

ADATA XPG Spectrix S40G RGB обзор

Изучаем на примере версии объемом 512 Гбайт. В российских магазинах он доступен за 5800 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с темным оформлением. Приведены подробные данные по характеристикам. Внутри накопитель зафиксирован на прозрачной пластиковой подложке. Предоставляется пятилетняя гарантия.

Внешний вид

Доступны ADATA XPG Spectrix S40G RGB объемами 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Для тестируемой нами версии заявлено суммарное число записываемых байтов в объеме 320 Тбайт.

Заявленные скорости чтения и записи 3500 и 3000 Мбайт/с соответственно. Максимальное значение IOPS – 300.000.

Установлен радиатор охлаждения, окрашенный в черный цвет. На крышку нанесен логотип игровой серии.

По краям прозрачные вставки, подсвечиваемые многоцветной подсветкой. Она не требует подключения дополнительного питания.

По умолчанию запускается многоцветный эффект. В последующем его можно будет сменить с помощью программного обеспечения.

В основе накопителя используется контроллер Silicon Motion SM2262EN с DRAM-буфером и SLC-кешированием. Память набрана чипами 3D NAND TLC.

Софт

С официального сайта ADATA можно загрузить утилиту управления подсветкой. Она же используется для модулей памяти. Предлагается набор эффектов с детальными настройками. Все можно распределить по четырем профилям.

Тесты ADATA XPG Spectrix S40G RGB

Устанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.

AJA

Anvil

Итоги по ADATA XPG Spectrix S40G RGB

ADATA XPG Spectrix S40G RGB предлагает не только высокие скорости обмена данными, эффективное пассивное охлаждение, но и настраиваемую многоцветную подсветку. Пятилетняя гарантия, невысокая стоимость, собственное программное обеспечение с набором эффектов и ручными корректировками.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".