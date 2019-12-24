Обзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB (AS40G-512GT-C). Быстрый M.2 SSD с подсветкой

В начале лета компания ADATA анонсировала выход линейки твердотельных накопителей XPG Spectrix S40G RGB. Особенностью новинки стал модуль охлаждения с многоцветной настраиваемой подсветкой. Поддерживается протокол NVMe 1.3 с интерфейсом M.2.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
ADATA XPG Spectrix S40G RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Изучаем на примере версии объемом 512 Гбайт. В российских магазинах он доступен за 5800 рублей.
ADATA XPG Spectrix S40G RGB обзор
КомплектацияПоставляется в коробке с темным оформлением. Приведены подробные данные по характеристикам. Внутри накопитель зафиксирован на прозрачной пластиковой подложке. Предоставляется пятилетняя гарантия.
Внешний вид
Доступны ADATA XPG Spectrix S40G RGB объемами 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт. Для тестируемой нами версии заявлено суммарное число записываемых байтов в объеме 320 Тбайт.
Заявленные скорости чтения и записи 3500 и 3000 Мбайт/с соответственно. Максимальное значение IOPS – 300.000.
Установлен радиатор охлаждения, окрашенный в черный цвет. На крышку нанесен логотип игровой серии.
По краям прозрачные вставки, подсвечиваемые многоцветной подсветкой. Она не требует подключения дополнительного питания.
По умолчанию запускается многоцветный эффект. В последующем его можно будет сменить с помощью программного обеспечения.
В основе накопителя используется контроллер Silicon Motion SM2262EN с DRAM-буфером и SLC-кешированием. Память набрана чипами 3D NAND TLC.
СофтС официального сайта ADATA можно загрузить утилиту управления подсветкой. Она же используется для модулей памяти. Предлагается набор эффектов с детальными настройками. Все можно распределить по четырем профилям.
Тесты ADATA XPG Spectrix S40G RGBУстанавливался накопитель на материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X. Предлагаем оценить быстродействие на примере нескольких синтетических тестов.
HD Tune Pro:
CrystalDiskMark:
AS SSD Benchmark:
AJA
Anvil
Итоги по ADATA XPG Spectrix S40G RGBADATA XPG Spectrix S40G RGB предлагает не только высокие скорости обмена данными, эффективное пассивное охлаждение, но и настраиваемую многоцветную подсветку. Пятилетняя гарантия, невысокая стоимость, собственное программное обеспечение с набором эффектов и ручными корректировками.
ADATA XPG Spectrix S40G RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".