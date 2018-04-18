Обзор ADATA XPG Z1 DDR4 (AX4U2400W4G16-QRZ). Набор из четырех планок по 4 Гбайт

Тестируемый сегодня набор памяти был анонсирован еще в 2014 году, тем не менее, эта серия памяти актуальна и на начало 2018 года. Это одна из первых серий с разогнанной памятью, ориентированной на оверклокеров и геймеров. На текущий момент стандарт DDR4 получил повсеместное распространение на INTEL и AMD платформах. Изучим мы серию ADATA XPG Z1 на примере набора из четырех планок по четыре гигабайта каждая, работающими на тактовой частоте 2400 МГц.

ADATA XPG Z1 DDR4 обзор

Также существуют наборы с двумя планками, объем 4 или 8 Гбайт, частота варьируется от 2133 МГц до 2800 МГц.

Комплектация

Поставляется ADATA XPG Z1 DDR4 в прозрачном блистере с декоративной подложкой, включающей информацию по техническим характеристикам. Обеспечивается пожизненная ограниченная гарантия.

Внешний вид

Память ADATA XPG Z1 DDR4 получила алюминиевый радиатор агрессивного красного цвета. По краям треугольные вставки из шлифованного металла.

По центру черная вставка с логотипом серии. Сверху продольные вырезы.

На внешнюю сторону радиатора с каждой стороны нанесена наклейка с техническими данными.

Внутри на всю площадь нанесен клейкий термоинтерфейс с полным обхватом чипов памяти.

В ADATA XPG Z1 DDR4 используются чипы памяти SAMSUNG. На каждом модуле распаяно по 8 чипов, все они выведены с одной стороны.

Высота радиатора в самой верхней точке достигает 43 мм. Стоит брать в расчет этот параметр при подборе воздушной системы охлаждения процессора.

Тесты

Мы проводили тестирование ADATA XPG Z1 DDR4 на платформе с процессором Intel Core i7 7820X. Напомним, что этот процессор обеспечивает четырехканальный режим работы памяти DDR4. По умолчанию записан XMP профиль с частотой 2400 МГц с таймингами 16-16-16, работающими при напряжении 1.2В.

Нам удалось, сохранив тайминги, повысить частоту до стабильной частоты 2800 МГц. Память справилась с задачами рендеринга видео и прошла весь набор тестов.

Также для сравнения быстродействия была понижена частота до 2133 МГц с таймингами 15-15-15.

Сравнительный набор тестов

Итоги по ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4 можно рекомендовать под платформы, поддерживающие четырехканальный режим работы с памятью. Набор продемонстрировал хороший потенциал для дальнейшего повышения рабочей частоты. К плюсам отнесем пожизненную ограниченную гарантию и яркий дизайн радиатора. К недостаткам отнесем возможные проблемы с установкой системы охлаждения процессора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".