Обзор ADATA XPG Z1 DDR4 (AX4U2400W4G16-QRZ). Набор из четырех планок по 4 Гбайт

2018-04-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA XPG Z1 DDR4 (AX4U2400W4G16-QRZ); [131]
Тестируемый сегодня набор памяти был анонсирован еще в 2014 году, тем не менее, эта серия памяти актуальна и на начало 2018 года. Это одна из первых серий с разогнанной памятью, ориентированной на оверклокеров и геймеров. На текущий момент стандарт DDR4 получил повсеместное распространение на INTEL и AMD платформах. Изучим мы серию ADATA XPG Z1 на примере набора из четырех планок по четыре гигабайта каждая, работающими на тактовой частоте 2400 МГц.

ADATA XPG Z1 DDR4

Также существуют наборы с двумя планками, объем 4 или 8 Гбайт, частота варьируется от 2133 МГц до 2800 МГц.

ADATA XPG Z1 DDR4 обзор

Комплектация

Поставляется ADATA XPG Z1 DDR4 в прозрачном блистере с декоративной подложкой, включающей информацию по техническим характеристикам. Обеспечивается пожизненная ограниченная гарантия.

ADATA XPG Z1 DDR4

Внешний вид

Память ADATA XPG Z1 DDR4 получила алюминиевый радиатор агрессивного красного цвета. По краям треугольные вставки из шлифованного металла.

ADATA XPG Z1 DDR4

По центру черная вставка с логотипом серии. Сверху продольные вырезы.

ADATA XPG Z1 DDR4

На внешнюю сторону радиатора с каждой стороны нанесена наклейка с техническими данными.

ADATA XPG Z1 DDR4

Внутри на всю площадь нанесен клейкий термоинтерфейс с полным обхватом чипов памяти.

ADATA XPG Z1 DDR4

В ADATA XPG Z1 DDR4 используются чипы памяти SAMSUNG. На каждом модуле распаяно по 8 чипов, все они выведены с одной стороны.

ADATA XPG Z1 DDR4

Высота радиатора в самой верхней точке достигает 43 мм. Стоит брать в расчет этот параметр при подборе воздушной системы охлаждения процессора.

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

Тесты

ADATA XPG Z1 DDR4

Мы проводили тестирование ADATA XPG Z1 DDR4 на платформе с процессором Intel Core i7 7820X. Напомним, что этот процессор обеспечивает четырехканальный режим работы памяти DDR4. По умолчанию записан XMP профиль с частотой 2400 МГц с таймингами 16-16-16, работающими при напряжении 1.2В.

ADATA XPG Z1 DDR4

Нам удалось, сохранив тайминги, повысить частоту до стабильной частоты 2800 МГц. Память справилась с задачами рендеринга видео и прошла весь набор тестов.

ADATA XPG Z1 DDR4

Также для сравнения быстродействия была понижена частота до 2133 МГц с таймингами 15-15-15.

ADATA XPG Z1 DDR4

Сравнительный набор тестов

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

ADATA XPG Z1 DDR4

Итоги по ADATA XPG Z1 DDR4

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA XPG Z1 DDR4 можно рекомендовать под платформы, поддерживающие четырехканальный режим работы с памятью. Набор продемонстрировал хороший потенциал для дальнейшего повышения рабочей частоты. К плюсам отнесем пожизненную ограниченную гарантию и яркий дизайн радиатора. К недостаткам отнесем возможные проблемы с установкой системы охлаждения процессора.
ADATA XPG Z1 DDR4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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