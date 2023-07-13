Обзор AGI AI298 (AGI500GIMAI298). Недорогой M.2 SSD

Выбор в пользу типа М.2 стал негласным стандартом не только в качестве системного накопителя, но и в качестве дополнительных для установки программного обеспечения и игр. При чем как в случае с ноутбуками, так и настольными системами. Такой формат исполнения дает преимущества не только в скорости работы с данными, но и удобстве монтажа. Это же отражается в современных системных корпусах, у которых сейчас все меньше доступных посадочных мест под SATA-накопители. Изучаемый сегодня AGI AI298 универсальный, он может устанавливаться в различные типы устройств, поддерживающие интерфейс NVMe (PCIe 3.0). Этот твердотельный диск представлен в российских магазинах по весьма привлекательной стоимости.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением накопителя, логотипом бренда и данными по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя. Сопровождается 3-летней гарантией.

AGI AI298 обзор

Внешний вид

Выполнен на печатной плате черного цвета. Это распространённый типоразмер 2280.

На лицевой стороне компактная наклейка белого цвета с логотипом бренда и общей технической информацией. Встроенного радиатора для отвода тепла нет, сохраняется полная совместимость для совмещения с радиатором на материнской плате или для монтажа в ограниченном пространстве ноутбука.

Построен накопитель на базе платформы с контроллером SM2263XT. Двухъядерный чип с четырьмя каналами. Это контроллер вместо DRAM-памяти использует технологию HMB. Суть ее заключается в том, что для рабочей таблицы трансляции адресов используется основная оперативная память в системе. Связь идет через промежуточную шину PCIe EXPRESS. Это определенно уступает встроенному DRAM в накопителе, но лучше, чем характерное для недорогих SSD исполнение с использованием самой флэш-памяти для хранения таблицы трансляции адресов. Как итог, это решение сокращает стоимость накопителя, но при этом частично решает недостаток с отсутствием встроенной DRAM-памяти.

Объем 500 Гбайт. Используется технология флэш-памяти 3D NAND. Заявлен ресурс записи 180 ТБ (TBW).

Тесты

CrystalDiskMark:

Заявленные скорости обмена данными для AGI AI298 составляют до 2400 Мб/c на чтение и до 1400 Мб/с.Накопитель тестировался на материнской плате MAG B760M MORTAR MAX WIFI без установки дополнительного радиатора. Проблем с перегревом замечено не было, при температуре максимальная температура была отмечена на отметке 69 градусов.

AS SSD Benchmark:

HD Tune Pro:

AJA

Итоги

AGI AI298 станет правильной и эффективной альтернативой дискам с SATA-интерфейсом, предлагая высокие скорости работы с данными, высокий ресурс службы, а также отсутствие питающих и интерфейсных кабелей при проведении сборки. Подойдет как в качестве системного, так и основного.