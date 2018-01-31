Обзор ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7. Лучшая материнская плата топ-сегмента

2018-01-31, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7; [230]
Продолжая изучение возможностей процессоров Intel восьмого поколения и системной логики Z370, сегодня мы поделимся опытом эксплуатации материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7. Эта модель относится к старшей серии этого производителя, предлагая пользователю улучшенную начинку, доступ к современным технологиям и протоколам, а также, как уверяет сам производитель, возможностям разгона процессоров Intel Kaby Lake. Кстати, с этой серией мы уже знакомились с набором логики Intel X299 на примере флагманской ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

К моменту публикации продажи уже стартовали, ниже представлена таблица со списком актуальных предложений в российских магазинах, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 обзор

Комплектация

Поставляется ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 в массивной коробке с агрессивным оформлением. Изучив информацию можно составить полное представление по фирменным технологиям и особенностям конструкции. Внутри плата зафиксирована на вспененной подложке.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Вместе с платой покупатель получает заглушку для корпуса, четыре кабеля SATA, жесткий мостик NVIDIA SLI, крепеж для M.2, съемные Wi-Fi антенны, почтовая открытка, диск с программным обеспечением, набор документации.

Внешний вид

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 унаследовала черты своей серии. Изначально для нее был выбран агрессивный дизайн, но в последующем от поколения к поколению они пришли к строгому и выверенному стилю.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Но, компания не осталась в стороне от современных трендов реализовав в этой плате несколько зон с подсветкой: периметр радиатора на чипсете, кнопки старта и перезагрузки, декоративная накладка на панели разъемов и звуковом тракте.

С помощью программного обеспечения или BIOS пользователь имеет возможность выбрать цвет и эффект свечения. Дополнительно к встроенной подсветке, плата располагает одним разъемом для подключения внешней ленты.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Для организации активного охлаждения доступны пять 4-пиновых разъемов, распределенных по периметру платы. Предлагаются инструменты для детальной настройки поведения вентиляторов с готовыми пресетами или связывая с температурой определенного компонента.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

На элементах цепи питания установлен массивный радиатор с ребрами. Два радиатора в этой зоне объединены между собой медной теплотрубкой.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Еще один радиатор традиционно расположен на чипсете. Его периметр подсвечивается. Все радиаторы крепятся при помощи подпружиненных винтов.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

В ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 используется 12-фазная подсистема питания процессора. Вокруг околосокетного разъема распаяно 14 дросселей с высоким ресурсом службы. Применены транзисторные сборки ON Semiconductor FDPC5030SG. Питание подается через основной 24-контактный и дополнительный 8-контактный разъемы.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Есть четыре слота для установки планок оперативной памяти DDR4 с поддержкой двухканального режима с частотой до 8400 МГц. На плате присутствует механический переключатель XMP профиля.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Доступны три колодки подключения USB 3.1 разъемов на корпусе. Две из них работают с системной логикой, для третей выделен отдельный контроллер ASMedia ASM3142.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Под организацию дисковой системы доступны три M.2 коннектора и восемь SATA. Два из SATA работают с системной логикой, под два выделен отдельный контроллер. Все они расположены параллельно печатной плате.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Сетевая подсистема организована сразу тремя отдельными контроллерами: гигабитный Intel i211AT, гигабитный Intel i219V и десятигигабитный Aquantia AQC107.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Разъемы PCI-E под подключение видеокарт с дополнительным защитным металлическим кожухом. Дополнительно к трем полноразмерным есть два PCI-E x1. Работать видеокарты могут по схемам: 16, 8+8 или 8+4+4.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

При задействовании M.2 разъемов будут отключаться порты SATA из-за ограниченного числа линий.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Звуковой тракт изолирован от основной части, граница разграничения подсвечивается. Применены конденсаторы Nichicon, усилитель Texas Instruments NE5532 и кодек Realtek ALC1220.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

На заднюю панель выведены: кнопка сброса BIOS, PS/2, четыре USB 3.0, разъемы подключения Wi-Fi, HDMI, DisplayPort, три RJ-45, два USB 3.1 Gen 2, SPDIF, пять аудиоразъемов.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

BIOS

BIOS интуитивно понятный, включает все необходимое для детальной настройки работы компонентов и разгона. Есть ручные настройки, готовые пресеты для разгона памяти и процессора.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Инструменты мониторинга компонентов. Настройка вентиляторов и подсветки на материнской плате. Обновление микрокода. Можно сделать обращение в службу поддержки из BIOS.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Тесты

Cinebench 15

Intel Core i3-8350K - 679,
Intel Core i5 8600K - 1040,
AMD Ryzen 3 1300X - 555,
AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

Intel Core i3-8350K - 173,
Intel Core i5 8600K - 186,
AMD Ryzen 3 1300X - 162,
AMD Ryzen 5 1600X - 157.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 3720,
Intel Core i5 8600K - 3824,
AMD Ryzen 3 1300X - 3466,
AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Intel Core i3-8350K - 3940,
Intel Core i5 8600K - 4287,
AMD Ryzen 3 1300X - 4461,
AMD Ryzen 5 1600X - 5085.

Adobe Premier Pro 4K

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 284 сек,
Intel Core i5 8600K - 185 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.

Adobe Lightroom

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 38 сек,
Intel Core i5 8600K - 28 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.

WinRar 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 112 сек,
Intel Core i5 8600K - 81 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.

7Zip 2GB

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 175 сек,
Intel Core i5 8600K - 111 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.

Blender 2.78

(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Intel Core i3-8350K - 157 сек,
Intel Core i5 8600K - 103 сек,
AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,
AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.

BattleField 1

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,
Intel Core i5 8600K - 157 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.

GTA 5

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,
Intel Core i5 8600K - 71 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.

Rise of Tombraider

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,
Intel Core i5 8600K - 168 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.

Prey

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,
Intel Core i5 8600K - 208 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.

Doom Vukan

Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,
Intel Core i5 8600K - 200 кадров,
AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,
AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.

Итоги по ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Золото. Выбор редакции MegaObzorASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 станет удачным выбором под мощную игровую станцию, работающую на базе одной видеокарты в паре с процессором поколения Intel Gen 8. Она располагает всеми необходимыми инструментами, разъемами и функционалом. Из особенностей отметим 10 гигабитный сетевой порт, встроенное беспроводное подключение, инструменты мониторинга, качественную звуковую подсистему.
ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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