Обзор ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7. Лучшая материнская плата топ-сегмента

Продолжая изучение возможностей процессоров Intel восьмого поколения и системной логики Z370, сегодня мы поделимся опытом эксплуатации материнской платы ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7. Эта модель относится к старшей серии этого производителя, предлагая пользователю улучшенную начинку, доступ к современным технологиям и протоколам, а также, как уверяет сам производитель, возможностям разгона процессоров Intel Kaby Lake. Кстати, с этой серией мы уже знакомились с набором логики Intel X299 на примере флагманской ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE.

ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, ниже представлена таблица со списком актуальных предложений в российских магазинах, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 в массивной коробке с агрессивным оформлением. Изучив информацию можно составить полное представление по фирменным технологиям и особенностям конструкции. Внутри плата зафиксирована на вспененной подложке.

Внешний вид

Вместе с платой покупатель получает заглушку для корпуса, четыре кабеля SATA, жесткий мостик NVIDIA SLI, крепеж для M.2, съемные Wi-Fi антенны, почтовая открытка, диск с программным обеспечением, набор документации.ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 унаследовала черты своей серии. Изначально для нее был выбран агрессивный дизайн, но в последующем от поколения к поколению они пришли к строгому и выверенному стилю.

Но, компания не осталась в стороне от современных трендов реализовав в этой плате несколько зон с подсветкой: периметр радиатора на чипсете, кнопки старта и перезагрузки, декоративная накладка на панели разъемов и звуковом тракте.

С помощью программного обеспечения или BIOS пользователь имеет возможность выбрать цвет и эффект свечения. Дополнительно к встроенной подсветке, плата располагает одним разъемом для подключения внешней ленты.

Для организации активного охлаждения доступны пять 4-пиновых разъемов, распределенных по периметру платы. Предлагаются инструменты для детальной настройки поведения вентиляторов с готовыми пресетами или связывая с температурой определенного компонента.

На элементах цепи питания установлен массивный радиатор с ребрами. Два радиатора в этой зоне объединены между собой медной теплотрубкой.

Еще один радиатор традиционно расположен на чипсете. Его периметр подсвечивается. Все радиаторы крепятся при помощи подпружиненных винтов.

В ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 используется 12-фазная подсистема питания процессора. Вокруг околосокетного разъема распаяно 14 дросселей с высоким ресурсом службы. Применены транзисторные сборки ON Semiconductor FDPC5030SG. Питание подается через основной 24-контактный и дополнительный 8-контактный разъемы.

Есть четыре слота для установки планок оперативной памяти DDR4 с поддержкой двухканального режима с частотой до 8400 МГц. На плате присутствует механический переключатель XMP профиля.

Доступны три колодки подключения USB 3.1 разъемов на корпусе. Две из них работают с системной логикой, для третей выделен отдельный контроллер ASMedia ASM3142.

Под организацию дисковой системы доступны три M.2 коннектора и восемь SATA. Два из SATA работают с системной логикой, под два выделен отдельный контроллер. Все они расположены параллельно печатной плате.

Сетевая подсистема организована сразу тремя отдельными контроллерами: гигабитный Intel i211AT, гигабитный Intel i219V и десятигигабитный Aquantia AQC107.

Разъемы PCI-E под подключение видеокарт с дополнительным защитным металлическим кожухом. Дополнительно к трем полноразмерным есть два PCI-E x1. Работать видеокарты могут по схемам: 16, 8+8 или 8+4+4.

При задействовании M.2 разъемов будут отключаться порты SATA из-за ограниченного числа линий.

Звуковой тракт изолирован от основной части, граница разграничения подсвечивается. Применены конденсаторы Nichicon, усилитель Texas Instruments NE5532 и кодек Realtek ALC1220.

На заднюю панель выведены: кнопка сброса BIOS, PS/2, четыре USB 3.0, разъемы подключения Wi-Fi, HDMI, DisplayPort, три RJ-45, два USB 3.1 Gen 2, SPDIF, пять аудиоразъемов.

BIOS

BIOS интуитивно понятный, включает все необходимое для детальной настройки работы компонентов и разгона. Есть ручные настройки, готовые пресеты для разгона памяти и процессора.

Инструменты мониторинга компонентов. Настройка вентиляторов и подсветки на материнской плате. Обновление микрокода. Можно сделать обращение в службу поддержки из BIOS.

Тесты

Cinebench 15

Intel Core i3-8350K - 679,Intel Core i5 8600K - 1040,AMD Ryzen 3 1300X - 555,AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 173,Intel Core i5 8600K - 186,AMD Ryzen 3 1300X - 162,AMD Ryzen 5 1600X - 157.

Intel Core i3-8350K - 3720,Intel Core i5 8600K - 3824,AMD Ryzen 3 1300X - 3466,AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Adobe Premier Pro 4K

Intel Core i3-8350K - 3940,Intel Core i5 8600K - 4287,AMD Ryzen 3 1300X - 4461,AMD Ryzen 5 1600X - 5085.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Adobe Lightroom

Intel Core i3-8350K - 284 сек,Intel Core i5 8600K - 185 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

WinRar 2GB

Intel Core i3-8350K - 38 сек,Intel Core i5 8600K - 28 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

7Zip 2GB

Intel Core i3-8350K - 112 сек,Intel Core i5 8600K - 81 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Blender 2.78

Intel Core i3-8350K - 175 сек,Intel Core i5 8600K - 111 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

BattleField 1

Intel Core i3-8350K - 157 сек,Intel Core i5 8600K - 103 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

GTA 5

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,Intel Core i5 8600K - 157 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Rise of Tombraider

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,Intel Core i5 8600K - 71 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Prey

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,Intel Core i5 8600K - 168 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Doom Vukan

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,Intel Core i5 8600K - 208 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Итоги по ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,Intel Core i5 8600K - 200 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.ASRock Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 станет удачным выбором под мощную игровую станцию, работающую на базе одной видеокарты в паре с процессором поколения Intel Gen 8. Она располагает всеми необходимыми инструментами, разъемами и функционалом. Из особенностей отметим 10 гигабитный сетевой порт, встроенное беспроводное подключение, инструменты мониторинга, качественную звуковую подсистему.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".