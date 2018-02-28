Обзор ASRock X299M Extreme4. Лучшая microATX плата для Intel Skylake-X и Kaby Lake-X

2018-02-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASRock X299M Extreme4; [337]
В начале текущего года компания ASRock на выставке CES 2018 анонсировала выход материнской платы X299M Extreme4, выполненной в форм-факторе microATX. Выход плат таких габаритов под линейку процессоров, ориентированных на энтузиастов, не частое явление. Несмотря на компактные габариты для этой платы заявлены два сетевых интерфейса, поддержка U.2 и M.2, четырехканальный режим работы памяти и 11 фазная подсистема питания процессора. Кстати, в это же время они выпустили и первую плату microATX под процессоры AMD Ryzen Threadripper.

ASRock X299M Extreme4

У нас появилась возможность первыми изучить новинку и поделиться опытом её эксплуатации. Как и её старшая ATX версия она ориентирована на любителей разгона и серьезных систем.

ASRock X299M Extreme4 обзор

Комплектация

Поставляется ASRock X299M Extreme4 в коробке с темным оформлением. На лицевой стороне приведены поддерживаемые технологии и название модели.

ASRock X299M Extreme4

Комплект включает один жесткий мостик SLI, заглушку для корпуса, M.2 винты, SATA-кабели, набор документации, наклейку с логотипом, диск с программным обеспечением.

ASRock X299M Extreme4

Внешний вид

ASRock X299M Extreme4 выполнена в форм-факторе microATX. Уменьшение габаритов сказалось на уменьшении количества доступных разъемов под планки оперативной памяти DDR4.

ASRock X299M Extreme4

Доступно четыре слота, вместо восьми характерных для этого чипсета. Расположены они попарно от сокета. Сохранили поддержку четырёхканального режима работы. Суммарно можно установить до 64 Гбайт памяти.

ASRock X299M Extreme4

При этом оставили три разъема PCI-e 3.0, два верхних с дополнительной металлической защитой. Материнская плата поддерживает режимы SLI и CrossFire. Два из разъемов х16, один х8.

ASRock X299M Extreme4

Доступны два M.2, один расположен между PCI-e 3.0, второй параллельно слотам DDR4, поддерживаются все форматы.

ASRock X299M Extreme4

За пассивный отвод тепла с элементов питания отвечает два массивных алюминиевых радиатора, окрашенных в серый цвет. Они соединены между собой никелированной медной трубкой.

ASRock X299M Extreme4

Еще один радиатор расположен в зоне чипсета. Все радиаторы фиксируются при помощи винтов. В качестве термоинтерфейса используется клейкая лента.

ASRock X299M Extreme4

Опять же несмотря на уменьшение габаритов не стали экономить на системе питания. Плата может похвастаться 11-фазной системой питания процессора. Используются дроссели и конденсаторы с высоким ресурсом службы.

ASRock X299M Extreme4

Питание подается через 24-пиновый и пару 8-пиновых разъемов. На плате доступны пять 4-пиновых разъема для организации активного охлаждения. Они грамотно распределены по всему периметру, упрощая аккуратный монтаж внутри корпуса.

ASRock X299M Extreme4

Для подключения лицевой панели на ASRock X299M Extreme4 выведены два USB 2.0 и один USB 3.0 колодки.

ASRock X299M Extreme4

Не забыли про подсветку, настраиваемая подсветка по периметру радиатора на чипсете. Ей можно управлять при помощи программного обеспечения и BIOS-платы.

ASRock X299M Extreme4

Также доступны две колодки для подключения внешних лент. Выведены они по углам платы. Цвет подсветки всех элементов может быть синхронизирован между собой.

ASRock X299M Extreme4

Под организацию дискового хранилища также доступны шесть расположенных горизонтально SATA3 и два горизонтальных SATA3.

ASRock X299M Extreme4

В звуковой подсистеме используются позолоченные японские конденсаторы Nichicon. Флагманский аудиокодек Realtek ALC1220. Усилитель под наушники. Аудиотракт экранирован.

ASRock X299M Extreme4

На тыльную сторону платы выведены: PS/2, четыре USB 2.0, четыре USB 3.0, один USB 3.1 Type-A, один USB 3.1 Type-C, два сетевых гигабитных RJ-45, кнопка сброса BIOS, пять аудиоразъемов, один SPDIF.

ASRock X299M Extreme4

BIOS

Интерфейс и оформление BIOS схоже с рассмотренной нами ранее ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE. Пользователю предлагается экран с быстрыми настройками и мониторингом. С этого же экрана можно активировать XMP-профиль памяти и провести разгон процессора.

ASRock X299M Extreme4

В расширенных настройках доступны подробные настройки с возможностью разгона. Выставляются параметры работы компонентов и вентиляторов.

ASRock X299M Extreme4

ASRock X299M Extreme4

ASRock X299M Extreme4

Отдельные вкладки под настройку подсветки. Схожие настройки доступны в программном обеспечении под Windows. Из доступных стоит обратить внимание на ASRock AURA RGB LED, ASRock FAN-Tastic, ASRock A-Tuning.

ASRock X299M Extreme4

ASRock X299M Extreme4

Тесты

Проведен разгон процессора:

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

Результаты в графиках получены на штатных частотах процессора:

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

Итоги по ASRock X299M Extreme4

Золото. Выбор редакции MegaObzorASRock X299M Extreme4 станет отличным выбором для высокопроизводительных сборок под энтузиастов и профессионалов. Уменьшение её габаритов не сказалось негативно на количестве доступных разъемов и удобстве проведения сборки системы. К плюсам отнесем использование качественных компонентов, 11-фазную подсистему питания, инструменты настройки и разгона, четырехканальный режим работы памяти, набор разъемов на тыльной панели, подсветку и два дополнительных коннектора под ленты. Не устроить может отсутствие дополнительных кнопок на плате и панели POST-кодов.
ASRock X299M Extreme4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Deepcool Baronkase Liquid Black. Лучший корпус для красивых и быстрых сборокОбзор Deepcool Baronkase Liquid Black. Лучший корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор ASRock X299M Extreme4. Лучшая microATX плата для Intel Skylake-X и Kaby Lake-XОбзор ASRock X299M Extreme4. Лучшая microATX плата для Intel Skylake-X и Kaby Lake-X
Обзор Candy CMXW 22 DS. Микроволновая печь с поддержкой COOK-inAPPОбзор Candy CMXW 22 DS. Микроволновая печь с поддержкой COOK-inAPP
Обзор Razer Naga Trinity. Мышка с тремя съемными панелями кнопокОбзор Razer Naga Trinity. Мышка с тремя съемными панелями кнопок
Обзор Thermaltake TR2 S 700W. Недорогой блок питания с высокой мощностьюОбзор Thermaltake TR2 S 700W. Недорогой блок питания с высокой мощностью
Предварительный обзор Hdplex H3 V2. Корп...
Предварительный обзор Hdplex H3 V2. КорпРазработчики корпусов стараются как-то выделиться на рынке, но не у всех это получается. Однако, корпус H...
Обзор Mekorama. Объемная головоломка...
Обзор Mekorama. Объемная головоломкаПодавляющее большинство современных игровых продуктов разочаровывают буквально со второго уровня. Это уже...
Предварительный обзор BenQ Zowie XL2740....
Предварительный обзор BenQ Zowie XL2740.К нашему большому сожалению, большинство современных производителей игровых монитором понятия не имеют, к...
Обзор 1Money. Считаем свои расходы...
Обзор 1Money. Считаем свои расходыЭкономия своих средств - достаточно важное дело, на которое не у всех хватает сил и времени. Например, ок...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S9/...
Предварительный обзор Samsung Galaxy S9/Стоит отметить, что многие ожидали от релиза нового смартфона Samsung Galaxy S9 чего-то большего. Ведь, э...
Обзор Nitro Racing Go. Нестандартный кли...
Обзор Nitro Racing Go. Нестандартный клиПодавляющее большинство современных игровых продуктов в аналогичном жанре построены на основе экономическ...
Предварительный обзор ASUS ROG Gladius I...
Предварительный обзор ASUS ROG Gladius IИгровая периферия давно перестала быть чем-то необычным - мы привыкли к массе вариантов подсветки, дороги...
Предварительный обзор SJCAM A10. Шикарно...
Предварительный обзор SJCAM A10. ШикарноМобильная носимая камера SJCAM A10 подойдет и для съемки видео, и для использования в качестве видеорегис...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi Note Релиз смартфона Xiaomi Redmi Note 5 не стал для пользователей большим удивлением. На то были свои причины...
Обзор Lost Socks: Naughty Brothers. Муль...
Обзор Lost Socks: Naughty Brothers. МульНельзя сказать, что игра Lost Socks: Naughty Brothers является чем-то новым и невероятным, ведь разработч...
Сверхмощный Predator Orion 9000 официаль...
Сверхмощный Predator Orion 9000 официаль19 февраля в Москве состоялась презентация мощного игрового компьютера Predator Orion 9000. На данный мом...
Предварительный обзор Raijintek Macula 1...
Предварительный обзор Raijintek Macula 1Многие пользователи уверены, что компьютер является лишь средством запуска красивых игрушек на экран мони...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor