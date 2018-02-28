Обзор ASRock X299M Extreme4. Лучшая microATX плата для Intel Skylake-X и Kaby Lake-X

В начале текущего года компания ASRock на выставке CES 2018 анонсировала выход материнской платы X299M Extreme4, выполненной в форм-факторе microATX. Выход плат таких габаритов под линейку процессоров, ориентированных на энтузиастов, не частое явление. Несмотря на компактные габариты для этой платы заявлены два сетевых интерфейса, поддержка U.2 и M.2, четырехканальный режим работы памяти и 11 фазная подсистема питания процессора. Кстати, в это же время они выпустили и первую плату microATX под процессоры AMD Ryzen Threadripper.

ASRock X299M Extreme4 обзор

У нас появилась возможность первыми изучить новинку и поделиться опытом её эксплуатации. Как и её старшая ATX версия она ориентирована на любителей разгона и серьезных систем.

Комплектация

Поставляется ASRock X299M Extreme4 в коробке с темным оформлением. На лицевой стороне приведены поддерживаемые технологии и название модели.

Комплект включает один жесткий мостик SLI, заглушку для корпуса, M.2 винты, SATA-кабели, набор документации, наклейку с логотипом, диск с программным обеспечением.

Внешний вид

ASRock X299M Extreme4 выполнена в форм-факторе microATX. Уменьшение габаритов сказалось на уменьшении количества доступных разъемов под планки оперативной памяти DDR4.

Доступно четыре слота, вместо восьми характерных для этого чипсета. Расположены они попарно от сокета. Сохранили поддержку четырёхканального режима работы. Суммарно можно установить до 64 Гбайт памяти.

При этом оставили три разъема PCI-e 3.0, два верхних с дополнительной металлической защитой. Материнская плата поддерживает режимы SLI и CrossFire. Два из разъемов х16, один х8.

Доступны два M.2, один расположен между PCI-e 3.0, второй параллельно слотам DDR4, поддерживаются все форматы.

За пассивный отвод тепла с элементов питания отвечает два массивных алюминиевых радиатора, окрашенных в серый цвет. Они соединены между собой никелированной медной трубкой.

Еще один радиатор расположен в зоне чипсета. Все радиаторы фиксируются при помощи винтов. В качестве термоинтерфейса используется клейкая лента.

Опять же несмотря на уменьшение габаритов не стали экономить на системе питания. Плата может похвастаться 11-фазной системой питания процессора. Используются дроссели и конденсаторы с высоким ресурсом службы.

Питание подается через 24-пиновый и пару 8-пиновых разъемов. На плате доступны пять 4-пиновых разъема для организации активного охлаждения. Они грамотно распределены по всему периметру, упрощая аккуратный монтаж внутри корпуса.

Для подключения лицевой панели на ASRock X299M Extreme4 выведены два USB 2.0 и один USB 3.0 колодки.

Не забыли про подсветку, настраиваемая подсветка по периметру радиатора на чипсете. Ей можно управлять при помощи программного обеспечения и BIOS-платы.

Также доступны две колодки для подключения внешних лент. Выведены они по углам платы. Цвет подсветки всех элементов может быть синхронизирован между собой.

Под организацию дискового хранилища также доступны шесть расположенных горизонтально SATA3 и два горизонтальных SATA3.

В звуковой подсистеме используются позолоченные японские конденсаторы Nichicon. Флагманский аудиокодек Realtek ALC1220. Усилитель под наушники. Аудиотракт экранирован.

На тыльную сторону платы выведены: PS/2, четыре USB 2.0, четыре USB 3.0, один USB 3.1 Type-A, один USB 3.1 Type-C, два сетевых гигабитных RJ-45, кнопка сброса BIOS, пять аудиоразъемов, один SPDIF.

BIOS

Интерфейс и оформление BIOS схоже с рассмотренной нами ранее ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE. Пользователю предлагается экран с быстрыми настройками и мониторингом. С этого же экрана можно активировать XMP-профиль памяти и провести разгон процессора.

В расширенных настройках доступны подробные настройки с возможностью разгона. Выставляются параметры работы компонентов и вентиляторов.

Отдельные вкладки под настройку подсветки. Схожие настройки доступны в программном обеспечении под Windows. Из доступных стоит обратить внимание на ASRock AURA RGB LED, ASRock FAN-Tastic, ASRock A-Tuning.

Тесты

Проведен разгон процессора:

Результаты в графиках получены на штатных частотах процессора:

Итоги по ASRock X299M Extreme4

ASRock X299M Extreme4 станет отличным выбором для высокопроизводительных сборок под энтузиастов и профессионалов. Уменьшение её габаритов не сказалось негативно на количестве доступных разъемов и удобстве проведения сборки системы. К плюсам отнесем использование качественных компонентов, 11-фазную подсистему питания, инструменты настройки и разгона, четырехканальный режим работы памяти, набор разъемов на тыльной панели, подсветку и два дополнительных коннектора под ленты. Не устроить может отсутствие дополнительных кнопок на плате и панели POST-кодов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".