Обзор ASRock Z590 PG Velocita. Лучшая материнская плата для игр 2021

При проектировании материнской платы ASRock Z590 PG Velocita производитель уделил внимание не только внешнему виду, но и производительности. При меньшей стоимости на фоне целого ряда решений конкурентов, инженеры предложили 14-фазную подсистему питания, скоростной Wi-Fi 6e, систему поддержки массивных видеокарт и аудиосистему Nahimic Audio.

ASRock Z590 PG Velocita обзор

Комплектация

Рассчитана она на процессоры Intel 10 и 11 поколений с сокетом LGA1200. Ее уже можно приобрести в российских магазинах.

Упакована в коробку с эффектным оформлением. На ее обратной стороне описаны ключевые особенности, преимущества и выведены данные по характеристикам.

Внутри зафиксирована с помощью пластиковых стяжек к вспененной подложке. Она надежно защищена от тряски и повреждений при перевозке.

винты и стойки для М.2 разъемов,

антенны Wi-Fi,

четыре кабеля SATA,

кронштейн для видеокарты,

вентилятор с кронштейном,

кронштейн для USB-адаптера и плата расширения с двумя USB,

брелок с изображением материнской платы и различную документацию, включая наклейки с фирменной символикой.

Внешний вид

Комплект включает:Выполнена в типоразмере ATX. Внутренние медные слои повышают стабильность трасс и снижают температурные режимы работы при разгоне. В ней применен ряд технологий и решений, не встречаемых на платах конкурентов.

Одна из них CPU Direct Source LAN, связанный контроллер LAN Killer E3100 2.5G с процессором снижают задержки и повышают общую производительность в сетевых играх.

Сама плата также оснащена Intel Gigabit и новым беспроводным Killer AX1675 Wi-Fi 6E CNVi с поддержкой устройств Bluetooth 5.2. Проводное и беспроводное подключение к сети можно использовать одновременно.

Все три PCIe с металлическим армированием. С процессорами 11 поколения верхний работает в режиме gen.4 x16. Дополнены они одним PCIe x1.

Для массивных видеокарт предусмотрели металлический кронштейн. Ставится он на правую сторону. В комплекте для нее идут винты с увеличенной длиной. Высоту можно будет регулировать под устанавливаемую видеокарту. На этот элемент, как и на CPU Direct Source LAN, подан патент.

ASRock Z590 PG Velocita располагает тремя М.2 разъемами. Все они сопровождаются металлическими радиаторами с термоинтерфейсом. Снимаются по-отдельности. Поддерживаются скоростные PCI 4.0 накопители.

Верхний получает линии напрямую от процессора 11 поколения. Два других от чипсета, они работают в режиме gen.3. Есть шесть SATA 6.0 Гб/с.

Подсистема питания использует сборки, рассчитанные на 60А. Японские конденсаторы Nichicon 12K Black. Схема 12+2. Подача питания через 24-пин ATX и два 8-пин CPU.

Два массивных радиатора с ребрами соединены никелированной трубкой. На его боковую сторону можно будет поставить комплектный вентилятор. Он прогоняет воздух вдоль ребер в направлении задней стенки.

Четыре слота под DDR4 память с тактовой частотой до 4800 МГц. Позолоченные контакты, поддержка модулей ECC UDIM и XMP 2.0. Рядом с ними кнопки для старта и перезагрузки в условиях открытого стенда. Индикатор POST-кодов.

Выходы на USB 3.2 gen.2 и два USB 3.2 gen.1 с разной ориентацией. Дополнительно идет внешняя плата с двумя USB на заднюю панель корпуса.

Восемь PWM-разъемов для питания вентиляторов и помпы системы жидкостного охлаждения.

Поддерживается звук премиум-класса. Зона экранирована. Отдельные слои печатной платы для правого и левого канала. Конденсаторы Nahimic Audio.

Заглушка портов ввода/вывода изначально зафиксирована на плате. Ее периметр с дополнительным контуром, обеспечивающим плотное прилегание в разных корпусах.

Набор включает HDMI, DisplayPort, шесть USB 3.2 gen.1, два USB 2.0, USB 3.2 gen.2, USB-C, два RJ.45 (2.5G + 1G), гнезда Wi-Fi, пять аудиоразъемов, SPDIF. Два USB 3.2 gen.1 – это Lightning, оптимизированные для подключения мышки и клавиатуры. Поддерживается высокоскоростная периферия.

Несколько зон с подсветкой. Интересная стилизация с печатной платой на радиаторе чипсета. Дополнительно можно подключать ленты RGB и ARGB.

Это фирменная ASRock Polychrome. Компоненты можно синхронизировать между собой, а также интегрировать в Razer Chroma SDK.

BIOS

Перед началом эксплуатации провели обновление BIOS материнской платы ASRock Z590 PG Velocita. Это можно сделать с флеш-накопителя или через сеть. Главный экран отображает собранную информацию по работе компонентов, список накопителей, режим работы вентиляторов, список загрузки, данные по температуре.

Список компонентов в системе и данные по программному обеспечению.

Опции разгона. Тонкие настройки для процессора и памяти.

Общие настройки системы.

Монитор температуры и напряжений.

Опции загрузки.

Тесты

Тестирование ASRock Z590 PG Velocita вели с процессором Intel Core i7-11700KF. Оперативная память T-FORCE XTREEM ARGB с частотой 3600 МГц.

World of Tanks (FHD Medium). Palit GeForce GT 1030, Intel Core i7-11700KF, ASRock Z590 PG Velocita

Установлена видеокарта NVIDIA GeForce GT 1030. Все тесты в играх проводились в разрешении Full HD на средних настройках графики.

Shadow of the Tomb Raider (FHD Medium). Palit GeForce GT 1030, Intel Core i7-11700KF, ASRock Z590 PG Velocita

Escape from Tarkov (FHD Medium). Palit GeForce GT 1030, Intel Core i7-11700KF, ASRock Z590 PG Velocita

Total War Saga: Troy (FHD Medium). Palit GeForce GT 1030, Intel Core i7-11700KF, ASRock Z590 PG Velocita

Итоги

Поддерживаемые технологии, оптимизации для снижения задержек в играх, улучшение работы периферии, высокие скорости доступа в сеть, а также стоимость делают ASRock Z590 PG Velocita одной из лучших материнских плат для сборки игровой системы. Держатель для видеокарты, эффектный внешний вид, набор портов ввода/вывода, 14-фазная подсистема питания, Wi-Fi 6e, панель с дополнительными USB, 7.1 звук с улучшенным позиционированием выстрелов, вентилятор MOS.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".