Обзор ASUS Prime Z690-A. Тесты материнской платы

Средняя стоимость составляет 26 700 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Тут учли вероятность отсутствия при сборке необходимого адаптера под LGA-1700, сделав набор отверстий под два типа способов крепления, поэтому подойдут и системы с LGA-1200. Но не забываем учитывать разницу в высоте крышек процессоров. Питание подается через 24-пинвоый разъем ATX и два 8-пиновых для процессора.
Подсистема построена по 16-фазной схеме и отдельная фаза для интегрированной графики. Сборки рассчитаны на 80А. Контроллер Digi+ ASP2100.
Стилистика установленного на силовой цепи радиатора сохранена, но с проведенными косметическими улучшениями. Накладка с логотипом бренда и островок из тонированного пластика, все это выглядит футуристично.
Есть ограниченная зона с подсветкой в виде угловой зоны. Это синхронизируемая и управляемая AURA.
Дополнительно ASUS Prime Z690-A располагает одним 12V RGB и тремя5V ARGB. Они распределены группами по две в верхней и нижней зоне.
Под лицевую панель корпуса доступны выходы USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2 и два USB 2.0.
Для видеокарт и плат расширения установлены один PCIe 5.0 x16 с линиями от процессора, один PCIe 3.0 x16 от чипсета и режимом х4, один PCIe 3.0 x4 и два PCIe 3.0 x1.
Под дисковую подсистему выделены четыре М.2. Все PCIe 4.0. Три из них сопровождаются металлическим радиатором и только у верхнего он двухсторонний. Один из М.2 без радиатора.
Используется удобный способ фиксации накопителей поворотным ключом. Удобнее, чем распространённые винты с мелкой шляпкой.
Количество SATA планомерно уменьшается, тут их четыре. В скором времени такие диски вполне могут уйти в историю, как IDE ранее.
На этой материнкой плате нет индикатора POST-кодов и кнопок для запуска в условиях открытого стенда. Это все оставлено для старших линеек.
Под организацию охлаждения доступны восемь PWM-разъемов. Поддерживает и воздушные, и жидкостные системы охлаждения.
Четыре слота под оперативную память DDR5 с технологией OptiMem II. Как и у разъема PCIe 5.0, используется метод поверхностного монтажа на плату.
Звуковая подсистема с кодеком Realtek ALC S1200A. Экранированная зона с усилителями. Сетевой контроллер Intel со скоростью 2.5G.
Панель портов ввода/вывода включает HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0, два USB 3.2 gen.2, два USB-C, один SPDIF, три аудиоразъема.
Вкладка с избранными настройками, в котором можно собрать часто используемые опции настроек.
Раздел с подробными опциями для проведения разгона памяти и процессора. Есть как ручные, так и автоматические параметры.
Дополнительные настройки.
Мониторинг работы компонентов.
Конфигурация загрузки.
Встроенные утилиты, включающие инструменты для удаления данных, проведения теста памяти и просмотра данных планок оперативной памяти. В этом окне можно отключить автоматическую предустановку в операционную систему приложения Armoury Crate.
Тестовая система собиралась с процессором Intel Core i5-12600K. Для охлаждения мы использовали башенную систему охлаждения Kingston FURY Beast DDR5-4800. Провели традиционный набор тестов.