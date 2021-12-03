Обзор ASUS Prime Z690-A. Тесты материнской платы

Линейка Prime у ASUS ориентирована на сборки недорогих игровых систем или рабочих станций. Тем не менее, если речь идет про ASUS Prime Z690-A, она построена на новом чипсете и располагает всем набором актуальных интерфейсов и разъемов. Из особенностей оптимизированная система питания с 16 фазами, интеллектуальный разгон и охлаждение, синхронизируемая подсветка AURA. Сегодня мы рассмотрим ее детально и поделимся опытом тестов с процессором Intel Core i5-12600K и Kingston FURY Beast.

ASUS Prime Z690-A

Средняя стоимость составляет 26 700 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Собрана в коробке с изображением платы и данными по техническим характеристикам. Комплект скромный, включает SATA-кабели, коннектор для лицевой панели корпуса, М.2 винты, диск с ПО и различную документацию.

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A обзор

Внешний вид

Выполнена в типоразмере ATX. Строгий внешний вид с сочетанием черного и серебристого.

ASUS Prime Z690-A

Тут учли вероятность отсутствия при сборке необходимого адаптера под LGA-1700, сделав набор отверстий под два типа способов крепления, поэтому подойдут и системы с LGA-1200. Но не забываем учитывать разницу в высоте крышек процессоров. Питание подается через 24-пинвоый разъем ATX и два 8-пиновых для процессора.

ASUS Prime Z690-A

Подсистема построена по 16-фазной схеме и отдельная фаза для интегрированной графики. Сборки рассчитаны на 80А. Контроллер Digi+ ASP2100.

ASUS Prime Z690-A

Стилистика установленного на силовой цепи радиатора сохранена, но с проведенными косметическими улучшениями. Накладка с логотипом бренда и островок из тонированного пластика, все это выглядит футуристично.

ASUS Prime Z690-A

Есть ограниченная зона с подсветкой в виде угловой зоны. Это синхронизируемая и управляемая AURA.

ASUS Prime Z690-A

Дополнительно ASUS Prime Z690-A располагает одним 12V RGB и тремя5V ARGB. Они распределены группами по две в верхней и нижней зоне.

ASUS Prime Z690-A

Под лицевую панель корпуса доступны выходы USB 3.2 gen.1, USB 3.2 gen.2 и два USB 2.0.

ASUS Prime Z690-A

Для видеокарт и плат расширения установлены один PCIe 5.0 x16 с линиями от процессора, один PCIe 3.0 x16 от чипсета и режимом х4, один PCIe 3.0 x4 и два PCIe 3.0 x1.

ASUS Prime Z690-A

Под дисковую подсистему выделены четыре М.2. Все PCIe 4.0. Три из них сопровождаются металлическим радиатором и только у верхнего он двухсторонний. Один из М.2 без радиатора.

ASUS Prime Z690-A

Используется удобный способ фиксации накопителей поворотным ключом. Удобнее, чем распространённые винты с мелкой шляпкой.

ASUS Prime Z690-A

Количество SATA планомерно уменьшается, тут их четыре. В скором времени такие диски вполне могут уйти в историю, как IDE ранее.

ASUS Prime Z690-A

На этой материнкой плате нет индикатора POST-кодов и кнопок для запуска в условиях открытого стенда. Это все оставлено для старших линеек.

ASUS Prime Z690-A

Под организацию охлаждения доступны восемь PWM-разъемов. Поддерживает и воздушные, и жидкостные системы охлаждения.

ASUS Prime Z690-A

Четыре слота под оперативную память DDR5 с технологией OptiMem II. Как и у разъема PCIe 5.0, используется метод поверхностного монтажа на плату.

Thermaltake TOUGHAIR 310

Звуковая подсистема с кодеком Realtek ALC S1200A. Экранированная зона с усилителями. Сетевой контроллер Intel со скоростью 2.5G.

ASUS Prime Z690-A

Панель портов ввода/вывода включает HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0, два USB 3.2 gen.2, два USB-C, один SPDIF, три аудиоразъема.

BIOS

Главный экран графической оболочки BIOS позволяет в один клик активировать XMP-профиль, управлять Intel Rapid и списком накопителей, а также просматривать общие данные. С этого же окна доступен переключатель для разгона в один клик.

ASUS Prime Z690-A

Вкладка с избранными настройками, в котором можно собрать часто используемые опции настроек.

ASUS Prime Z690-A

Раздел с подробными опциями для проведения разгона памяти и процессора. Есть как ручные, так и автоматические параметры.

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

Дополнительные настройки.

ASUS Prime Z690-A

Мониторинг работы компонентов.

ASUS Prime Z690-A

Конфигурация загрузки.

ASUS Prime Z690-A

Встроенные утилиты, включающие инструменты для удаления данных, проведения теста памяти и просмотра данных планок оперативной памяти. В этом окне можно отключить автоматическую предустановку в операционную систему приложения Armoury Crate.

Софт

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

Тесты

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

Тестовая система собиралась с процессором Intel Core i5-12600K. Для охлаждения мы использовали башенную систему охлаждения Kingston FURY Beast DDR5-4800. Провели традиционный набор тестов.

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

ASUS Prime Z690-A

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS Prime Z690-A на фоне семейства ROG скромнее в плане технического оснащения и внешнего исполнения, но при этом тут есть все для сборки игровой системы с компонентами даже топового уровня, включая набор интерфейсов, разъемов и качество исполнения силовой подсистемы. При этом разницу в стоимости можно будет разумно потратить на быстрый накопитель или улучшить другие составляющие системы.
ASUS Prime Z690-A получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS Prime Z690-A
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