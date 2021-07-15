Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME. Лучшая материнская плата для разгона

В рамках «Лаборатории» мы ранее проводили серию тестов материнских плат, построенных на чипсете Z590 и ориентированных на сборку системы с 11 поколением процессоров Intel. Тестируемая сегодня ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME относится к решениям флагманского уровня, предлагая продвинутые инструменты для разгона и тонких настроек системы, а также усиленную подсистему питания с эффективной организацией отвода тепла.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Стоимость у нее соответствующая, на момент публикации составляет 80 000 рублей. Доступна также модификация Extreme Glacial с жидкостным охлаждением.

Комплектация

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Упакована в коробку с характерным для ROG оформлением. Коробка довольно массивна. Внутри покупатель обнаружит переходник на аудиоразъем с ЦАП, держатель для видеокарты, флешку с ПО, SATA кабели с нейлоновой оплеткой, разветвитель для светодиодных лент, отвертку, интерфейсные кабели, Wi-Fi антенну, переходник для разъемов лицевой панели, DIMM.2 для М.2, наклейки с фирменной символикой и хаб.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Внешний вид

Выполнена в E-ATX типоразмере правая часть у нее занята дополнительными кнопками управления и мониторинга в условиях открытого стенда и разъемом под DIMM.2

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Задняя часть печатной платы защищена усиливающей пластины, повышающей общую жесткость и участвующей в отводе тепла.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Рядом с 24-пиновым разъемом подачи питания ATX дополнительный 6-пиновый PCIe. Два 8-пиновых PROCOOL на дополнительное питание процессора.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Вокруг процессорного гнезда LGA-1200 три массивных радиатора с никелированными медными трубками. Отводящими тепло от силовой цепи.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Тут используется схема питания 18+2. Применены качественные конденсаторы с высоким качеством службы.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Поддерживается актуальный PCIe 4.0 x 16 . С двумя видеокартами будет работать по схеме х8-х8. Разъемы усилены металлом и экранированы.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Верхний М.2, получающий линии PCI от процессора, поддерживает скоростные М.2 и работает только с 11-поколением процессоров Intel. На нем массивный радиатор, решающий проблему перегрева на доступных сейчас накопителях.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Ниже еще два М.2. они в свою очередь получают линии от чипсета и частично делят с SATA. Подробнее схему можно изучить в документации.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME предлагает хороший набор колодок для подключения лицевой панели. Тут два USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Есть несколько зон с многоцветной светодиодной подсветкой. Помимо них можно будет подключать внешние устройства через доступные разъемы. Также в комплекте есть отдельный хаб.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Аудио подсистема экранирована. Топовый аудиокодек ALC4082, аудиофильские конденсаторы и усилитель на наушники.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Сетевые возможности представлены скоростным Wi-Fi 6ax и 10 Гигабитным спроводным подключением.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Панель портов ввода/вывода включает кнопки управления BIOS, восемь скоростных USB, два USB Type-C c Thunderbolt, HDMI, выходы на Wi-FI, оптический аудиовыход, пять позолоченных аудиоразъемов.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

BIOS

По умолчанию эти материнские платы, рассчитанные на энтузиастов, открывают раздел для проведения разгона процессора и памяти. В отличие от младших плат набор инструментов и опций заметно расширен.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Есть общие настройки по параметрам материнской платы.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Инструменты для мониторинга и управления.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Опции загрузки.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Также есть и упрощенный экран управления.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Тесты

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Тестирование мы вели с Intel Core i9-11900K и Intel Core i7-11700KF. Объем оперативной памяти ё6 Гбайт с частотой 3600 МГц. Приведем сравнительные таблицы с полученными результатами.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME – топовая материнская плата под 11-поколение процессоров Intel, предлагающее шикарное техническое оснащение, актуальный набор портов и разъемов, продуманную конструкцию и усиленную подсистему питания для проведения экстремального разгона. Она же станет хорошим выбором для работы в условиях открытого стенда, а также сборки высокопроизводительной игровой машины. Не устроить может только стоимость, но для тех кто ставит целью экономию есть младшие решения в модельной линейке с теми или иными компромиссами.
ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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