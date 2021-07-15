Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME. Лучшая материнская плата для разгона

В рамках «Лаборатории» мы ранее проводили серию тестов материнских плат, построенных на чипсете Z590 и ориентированных на сборку системы с 11 поколением процессоров Intel. Тестируемая сегодня ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME относится к решениям флагманского уровня, предлагая продвинутые инструменты для разгона и тонких настроек системы, а также усиленную подсистему питания с эффективной организацией отвода тепла.

Комплектация

Стоимость у нее соответствующая, на момент публикации составляет 80 000 рублей. Доступна также модификация Extreme Glacial с жидкостным охлаждением.

Упакована в коробку с характерным для ROG оформлением. Коробка довольно массивна. Внутри покупатель обнаружит переходник на аудиоразъем с ЦАП, держатель для видеокарты, флешку с ПО, SATA кабели с нейлоновой оплеткой, разветвитель для светодиодных лент, отвертку, интерфейсные кабели, Wi-Fi антенну, переходник для разъемов лицевой панели, DIMM.2 для М.2, наклейки с фирменной символикой и хаб.

Внешний вид

Выполнена в E-ATX типоразмере правая часть у нее занята дополнительными кнопками управления и мониторинга в условиях открытого стенда и разъемом под DIMM.2

Задняя часть печатной платы защищена усиливающей пластины, повышающей общую жесткость и участвующей в отводе тепла.

Рядом с 24-пиновым разъемом подачи питания ATX дополнительный 6-пиновый PCIe. Два 8-пиновых PROCOOL на дополнительное питание процессора.

Вокруг процессорного гнезда LGA-1200 три массивных радиатора с никелированными медными трубками. Отводящими тепло от силовой цепи.

Тут используется схема питания 18+2. Применены качественные конденсаторы с высоким качеством службы.

Поддерживается актуальный PCIe 4.0 x 16 . С двумя видеокартами будет работать по схеме х8-х8. Разъемы усилены металлом и экранированы.

Верхний М.2, получающий линии PCI от процессора, поддерживает скоростные М.2 и работает только с 11-поколением процессоров Intel. На нем массивный радиатор, решающий проблему перегрева на доступных сейчас накопителях.

Ниже еще два М.2. они в свою очередь получают линии от чипсета и частично делят с SATA. Подробнее схему можно изучить в документации.

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME предлагает хороший набор колодок для подключения лицевой панели. Тут два USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1.

Есть несколько зон с многоцветной светодиодной подсветкой. Помимо них можно будет подключать внешние устройства через доступные разъемы. Также в комплекте есть отдельный хаб.

Аудио подсистема экранирована. Топовый аудиокодек ALC4082, аудиофильские конденсаторы и усилитель на наушники.

Сетевые возможности представлены скоростным Wi-Fi 6ax и 10 Гигабитным спроводным подключением.

Панель портов ввода/вывода включает кнопки управления BIOS, восемь скоростных USB, два USB Type-C c Thunderbolt, HDMI, выходы на Wi-FI, оптический аудиовыход, пять позолоченных аудиоразъемов.

BIOS

По умолчанию эти материнские платы, рассчитанные на энтузиастов, открывают раздел для проведения разгона процессора и памяти. В отличие от младших плат набор инструментов и опций заметно расширен.

Есть общие настройки по параметрам материнской платы.

Инструменты для мониторинга и управления.

Опции загрузки.

Также есть и упрощенный экран управления.

Тесты

Тестирование мы вели с Intel Core i9-11900K и Intel Core i7-11700KF. Объем оперативной памяти ё6 Гбайт с частотой 3600 МГц. Приведем сравнительные таблицы с полученными результатами.

Итоги

ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME – топовая материнская плата под 11-поколение процессоров Intel, предлагающее шикарное техническое оснащение, актуальный набор портов и разъемов, продуманную конструкцию и усиленную подсистему питания для проведения экстремального разгона. Она же станет хорошим выбором для работы в условиях открытого стенда, а также сборки высокопроизводительной игровой машины. Не устроить может только стоимость, но для тех кто ставит целью экономию есть младшие решения в модельной линейке с теми или иными компромиссами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".