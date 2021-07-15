Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME. Лучшая материнская плата для разгона

Стоимость у нее соответствующая, на момент публикации составляет 80 000 рублей. Доступна также модификация Extreme Glacial с жидкостным охлаждением.
Упакована в коробку с характерным для ROG оформлением. Коробка довольно массивна. Внутри покупатель обнаружит переходник на аудиоразъем с ЦАП, держатель для видеокарты, флешку с ПО, SATA кабели с нейлоновой оплеткой, разветвитель для светодиодных лент, отвертку, интерфейсные кабели, Wi-Fi антенну, переходник для разъемов лицевой панели, DIMM.2 для М.2, наклейки с фирменной символикой и хаб.
Задняя часть печатной платы защищена усиливающей пластины, повышающей общую жесткость и участвующей в отводе тепла.
Рядом с 24-пиновым разъемом подачи питания ATX дополнительный 6-пиновый PCIe. Два 8-пиновых PROCOOL на дополнительное питание процессора.
Вокруг процессорного гнезда LGA-1200 три массивных радиатора с никелированными медными трубками. Отводящими тепло от силовой цепи.
Тут используется схема питания 18+2. Применены качественные конденсаторы с высоким качеством службы.
Поддерживается актуальный PCIe 4.0 x 16 . С двумя видеокартами будет работать по схеме х8-х8. Разъемы усилены металлом и экранированы.
Верхний М.2, получающий линии PCI от процессора, поддерживает скоростные М.2 и работает только с 11-поколением процессоров Intel. На нем массивный радиатор, решающий проблему перегрева на доступных сейчас накопителях.
Ниже еще два М.2. они в свою очередь получают линии от чипсета и частично делят с SATA. Подробнее схему можно изучить в документации.
ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME предлагает хороший набор колодок для подключения лицевой панели. Тут два USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1.
Есть несколько зон с многоцветной светодиодной подсветкой. Помимо них можно будет подключать внешние устройства через доступные разъемы. Также в комплекте есть отдельный хаб.
Аудио подсистема экранирована. Топовый аудиокодек ALC4082, аудиофильские конденсаторы и усилитель на наушники.
Сетевые возможности представлены скоростным Wi-Fi 6ax и 10 Гигабитным спроводным подключением.
Панель портов ввода/вывода включает кнопки управления BIOS, восемь скоростных USB, два USB Type-C c Thunderbolt, HDMI, выходы на Wi-FI, оптический аудиовыход, пять позолоченных аудиоразъемов.
Есть общие настройки по параметрам материнской платы.
Инструменты для мониторинга и управления.
Опции загрузки.
Также есть и упрощенный экран управления.
Тестирование мы вели с Intel Core i9-11900K и Intel Core i7-11700KF. Объем оперативной памяти ё6 Гбайт с частотой 3600 МГц. Приведем сравнительные таблицы с полученными результатами.