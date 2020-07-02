Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком

Сегодня в центре внимания у нас материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula, ориентированная на энтузиастов, состоятельных геймеров и любителей моддинга. Одной из особенностей ее является предустановленный водоблок на цепи питания. Также на борту дисплей, выводящий актуальные данные по мониторингу компонентов.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Средняя стоимость на момент публикации составляет 42 000 рублей. Продажи уже стартовали.

ASUS ROG Maximus XII Formula обзор

Комплектация

Упакована в массивную коробку из плотного картона. Оформленную в стилистике ROG. На обратной стороне описаны подробные технические характеристики. Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, набор SATA кабелей, винты М.2, переходник подключения лицевой панели корпуса, переходники для RGB ленты, брелок, наклейки, логотип ASUS, руководство пользователя и диск с ПО.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Фитинги в комплект не входят. Они приобретаются самостоятельно под конкретный тип и диаметр трубок.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Внешний вид

Водоблок предустановлен на подсистеме питания. Две заглушки с логотипом ASUS. Состоит из основного цельного металлического блока с расположенными внутри медными радиаторами и резервуаром под жидкость.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Соединяется с помощью никелированной медной трубки с дополинетльным компактным металлическим радиатором на 10-гигабитном сетевом контроллере.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Радиатор выполняет свою функцию как с подключением его к контуру кастомной системы жидкостного охлаждения, так и самостоятельно. С водой рабочие температуры будут ниже.

ASUS ROG Maximus XII Formula

В ASUS ROG Maximus XII Formula используется подсистема питания со схемой 14+2. Пара контроллеров Digi+ ASP1405I.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Дополнительно к 24-пиновому ATX выведены один 8-пиновый и один 4-пиновый питания процессора.

ASUS ROG Maximus XII Formula

На плате используется контроллер ASUS PRO Clock II, выполняющий функцию генератора базовой частоты и работающий в паре с TPU.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Как результат предлагаются улучшенные возможности по разгону системы. Четыре слота. Поддерживается объем до 128 Гбайт с частотой до 4800 МГц.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Рядом со слотами кнопки включения и перезагрузки. Здесь же экран POST-кодов. Есть четыре светодиода для отображения этапов старта системы.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Обратная сторона печатной платы с металлическим бекплейтом. Он ппомимо повышения жесткости, участвует в отводе тепла. На ряде его частей зафиксирован термоинтерфейс.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Большая часть лицевой стороны с пластиковым декоративным кожухом. При необходимости его можно будет снять.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Интересно реализована подсветка. За счет зеркального покрытия она визуально занимает больше площади. Но при этом при попадании света сильно бликует.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Дополнительно к ней можно будет подключить внешние светодиодные ленты 12V и 5V. Они расположены парно в верхней и нижней части платы.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Из необычного отметим OLED-дисплей с диагональю 2-дюйма. Он используется для вывода кодов загрузки, ошибок, а также отображения данных по работе компонентов.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Оба М.2 объединены в одну линию, направленные в сторону друг друга. Общий металлический радиатор с термоинтерфейсом. Для установки не потребуется съем декоративного кожуха.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Есть шесть разъемов SATA. Расположены они общей группой, параллельно печатной плате.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Для подключения плат расширения доступны: один PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8, PCI-e 3.0 x4. Один PCIe 3.0 x1.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Плата поддерживает подключение внешний датчиков температуры, а также дополнительные коннекторы входного и выходных потоков. Гнездо под USB 3.2 gen.2 и два USB 3.2 gen.1.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Декоративная заглушка изначально зафиксирована на панели портов. Тут доступны кнопки прошивки BIOS, шесть USB 3.1, USB 3.2 gen.2 и USB Type-C, дополнительная пара скоростных USB, разъемы под внешнюю Wi-Fi 6 антенну, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.

ASUS ROG Maximus XII Formula

BIOS

BIOS оформлен в соответствующей ROG-стилистике. По умолчанию открывается раздел экстремального разгона. Предлагаются ручные и автоматические настройки.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Раздел со сводной информацией.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Дополнительные параметры работы системы с большим количеством подразделов.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Параметры загрузки системы.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Есть также общий экран с быстрыми настройками по системе.

ASUS ROG Maximus XII Formula

Тесты

На момент тестирования ASUS ROG Maximus XII Formula в нашем распоряжении был только процессор Intel Core i5-10600K. Он явно не целевой для этой платы, раскрывали его потенциал и на младших платах с чипсетом Z490. Подсистема питания с ним не испытывает каких-либо проблем.

CPU-Z

ASUS ROG Maximus XII Formula

ASUS ROG Maximus XII Formula

AIDA64

ASUS ROG Maximus XII Formula

3DMark 11

ASUS ROG Maximus XII Formula

ASUS ROG Maximus XII Formula

PCMARK

ASUS ROG Maximus XII Formula

Итоги по ASUS ROG Maximus XII Formula

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Maximus XII Formula – материнская плата далеко не рядового уровня. Рекомендовать ее можно для сборки системы на базе топовых компонентов с выбором в пользу сборки кастомной системы жидкостного охлаждения. Среди ее преимуществ качественная элементная база, эффектный внешний вид с OLED-дисплеем, Wi-Fi 6 и 10-гигабитный RJ45, набор разъёмов на панели ввода-вывода.
ASUS ROG Maximus XII Formula получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Maximus XII Formula
Обзоры:
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК
Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6Обзор ASUS ROG Strix X570-E Gaming. Материнская плата с Wi-Fi 6
Новости:
Представлена плата ASRock Rack для чипов AMD EPYC Embedded 3451

Компания ASRock Rack пополнила ассортимент материнских плат моделью EPYC3451D4I2-2T, которая ориентирован...
Представлена плата ECS H410H6-M7 для чипов Intel в исполнении LGA 1200

Компания ECS представила системную плату H410H6-M7, которая предназначена для создания компактных ПК на ч...
Представлена плата ECS B450AM4-M для чипов AMD AM4

Компания ECS пополнила ассортимент материнских плат моделью B450AM4-M типоразмера Micro-ATX, которая пред...
Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблокомОбзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком
Лучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro WhiteЛучший ПК-корпус. AeroCool P7-C1 Pro White
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звукомОбзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звуком
Обзор Desperados III. Лучшая тактическая игра в реальном времени 2020 годаОбзор Desperados III. Лучшая тактическая игра в реальном времени 2020 года
Riot Games объявила официальную дату зап...
Riot Games объявила официальную дату запКомпания Riot Games опубликовала обращение к своим фанатам. В обращении, компания поблагодарила всех игро...
Объявлена дата выхода видеоигры Deadly P...
Объявлена дата выхода видеоигры Deadly PВидеоигра Deadly Premonition получила всеобщую популярность после первого релиза в 2010 году и недавно бы...
Microsoft перешла на цифровой формат вещ...
Microsoft перешла на цифровой формат вещВ свете проблем, связанных с Covid-19, компания Microsoft предпринимает дополнительные меры предосторожно...
Discord представила новую функцию фильтр...
Discord представила новую функцию фильтрПриложения для голосового общения Discord представила новую функцию фильтрации фонового шума Krisp.ai. Фу...
Объявлены характеристики смартфона Huawe...
Объявлены характеристики смартфона HuaweВ сети появились характеристики нового смартфона компании Huawei Honor 10X. В телефоне будет установлен 7...
Riot Games скоро запустит бета-тестирова...
Riot Games скоро запустит бета-тестироваИгровая компания Riot Games, объявила о старте бета-тестирования игрового шутера Valorant, которое пройде...
OnePlus 8 официально представлен...
OnePlus 8 официально представленОфициально представлен новый флагманский смартфон OnePlus 8, который стоит 699 долларов и выглядит очень ...
Настольный компьютер Raspberry Pi 4 дост...
Настольный компьютер Raspberry Pi 4 достНастольный компьютер Raspberry Pi 4 получил поддержку оперативной памяти 8 Гб. Это очень много для такой ...
Ulefone Armor 9 с тепловизором оценен в ...
Ulefone Armor 9 с тепловизором оценен в Неделю назад компания Ulefone представила на платформе Kickstarter смартфон Armor 9, главной особенностью...
Thermaltake представила игровые кресла U...
Thermaltake представила игровые кресла UThermaltake представила игровые кресла U-Fit и U-Comfort. Новые модели окрашены в черный цвет с красными ...
Company of Heroes появится на устройства...
Company of Heroes появится на устройстваРазработчик игры Company of Heroes Feral Interactive объявила о выпуске мобильной версии на платформах iP...
Монитор Samsung Odyssey G7 1000R выпустя...
Монитор Samsung Odyssey G7 1000R выпустяСетевые источники сообщают о том, что представленные в начале текущего года игровые мониторы Samsung Odys...
Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешкиОбзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки
Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбит/сек
Обзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power DeliveryОбзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power Delivery
Обзор BBK BVS801. Тест вакууматора для заморозки и су-видОбзор BBK BVS801. Тест вакууматора для заморозки и су-вид
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HDОбзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor