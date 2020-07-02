Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком

Средняя стоимость на момент публикации составляет 42 000 рублей. Продажи уже стартовали.
ASUS ROG Maximus XII Formula обзор
КомплектацияУпакована в массивную коробку из плотного картона. Оформленную в стилистике ROG. На обратной стороне описаны подробные технические характеристики. Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, набор SATA кабелей, винты М.2, переходник подключения лицевой панели корпуса, переходники для RGB ленты, брелок, наклейки, логотип ASUS, руководство пользователя и диск с ПО.
Фитинги в комплект не входят. Они приобретаются самостоятельно под конкретный тип и диаметр трубок.
Внешний видВодоблок предустановлен на подсистеме питания. Две заглушки с логотипом ASUS. Состоит из основного цельного металлического блока с расположенными внутри медными радиаторами и резервуаром под жидкость.
Соединяется с помощью никелированной медной трубки с дополинетльным компактным металлическим радиатором на 10-гигабитном сетевом контроллере.
Радиатор выполняет свою функцию как с подключением его к контуру кастомной системы жидкостного охлаждения, так и самостоятельно. С водой рабочие температуры будут ниже.
В ASUS ROG Maximus XII Formula используется подсистема питания со схемой 14+2. Пара контроллеров Digi+ ASP1405I.
Дополнительно к 24-пиновому ATX выведены один 8-пиновый и один 4-пиновый питания процессора.
На плате используется контроллер ASUS PRO Clock II, выполняющий функцию генератора базовой частоты и работающий в паре с TPU.
Как результат предлагаются улучшенные возможности по разгону системы. Четыре слота. Поддерживается объем до 128 Гбайт с частотой до 4800 МГц.
Рядом со слотами кнопки включения и перезагрузки. Здесь же экран POST-кодов. Есть четыре светодиода для отображения этапов старта системы.
Обратная сторона печатной платы с металлическим бекплейтом. Он ппомимо повышения жесткости, участвует в отводе тепла. На ряде его частей зафиксирован термоинтерфейс.
Большая часть лицевой стороны с пластиковым декоративным кожухом. При необходимости его можно будет снять.
Интересно реализована подсветка. За счет зеркального покрытия она визуально занимает больше площади. Но при этом при попадании света сильно бликует.
Дополнительно к ней можно будет подключить внешние светодиодные ленты 12V и 5V. Они расположены парно в верхней и нижней части платы.
Из необычного отметим OLED-дисплей с диагональю 2-дюйма. Он используется для вывода кодов загрузки, ошибок, а также отображения данных по работе компонентов.
Оба М.2 объединены в одну линию, направленные в сторону друг друга. Общий металлический радиатор с термоинтерфейсом. Для установки не потребуется съем декоративного кожуха.
Есть шесть разъемов SATA. Расположены они общей группой, параллельно печатной плате.
Для подключения плат расширения доступны: один PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8, PCI-e 3.0 x4. Один PCIe 3.0 x1.
Плата поддерживает подключение внешний датчиков температуры, а также дополнительные коннекторы входного и выходных потоков. Гнездо под USB 3.2 gen.2 и два USB 3.2 gen.1.
Декоративная заглушка изначально зафиксирована на панели портов. Тут доступны кнопки прошивки BIOS, шесть USB 3.1, USB 3.2 gen.2 и USB Type-C, дополнительная пара скоростных USB, разъемы под внешнюю Wi-Fi 6 антенну, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.
BIOSBIOS оформлен в соответствующей ROG-стилистике. По умолчанию открывается раздел экстремального разгона. Предлагаются ручные и автоматические настройки.
Раздел со сводной информацией.
Дополнительные параметры работы системы с большим количеством подразделов.
Параметры загрузки системы.
Есть также общий экран с быстрыми настройками по системе.
ТестыНа момент тестирования ASUS ROG Maximus XII Formula в нашем распоряжении был только процессор Intel Core i5-10600K. Он явно не целевой для этой платы, раскрывали его потенциал и на младших платах с чипсетом Z490. Подсистема питания с ним не испытывает каких-либо проблем.
CPU-Z
AIDA64
3DMark 11
PCMARK
Итоги по ASUS ROG Maximus XII FormulaASUS ROG Maximus XII Formula – материнская плата далеко не рядового уровня. Рекомендовать ее можно для сборки системы на базе топовых компонентов с выбором в пользу сборки кастомной системы жидкостного охлаждения. Среди ее преимуществ качественная элементная база, эффектный внешний вид с OLED-дисплеем, Wi-Fi 6 и 10-гигабитный RJ45, набор разъёмов на панели ввода-вывода.
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