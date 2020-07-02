Обзор ASUS ROG Maximus XII Formula. Флагманская материнская плата с водоблоком

Сегодня в центре внимания у нас материнская плата ASUS ROG Maximus XII Formula, ориентированная на энтузиастов, состоятельных геймеров и любителей моддинга. Одной из особенностей ее является предустановленный водоблок на цепи питания. Также на борту дисплей, выводящий актуальные данные по мониторингу компонентов.

ASUS ROG Maximus XII Formula обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 42 000 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакована в массивную коробку из плотного картона. Оформленную в стилистике ROG. На обратной стороне описаны подробные технические характеристики. Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, набор SATA кабелей, винты М.2, переходник подключения лицевой панели корпуса, переходники для RGB ленты, брелок, наклейки, логотип ASUS, руководство пользователя и диск с ПО.

Фитинги в комплект не входят. Они приобретаются самостоятельно под конкретный тип и диаметр трубок.

Внешний вид

Водоблок предустановлен на подсистеме питания. Две заглушки с логотипом ASUS. Состоит из основного цельного металлического блока с расположенными внутри медными радиаторами и резервуаром под жидкость.

Соединяется с помощью никелированной медной трубки с дополинетльным компактным металлическим радиатором на 10-гигабитном сетевом контроллере.

Радиатор выполняет свою функцию как с подключением его к контуру кастомной системы жидкостного охлаждения, так и самостоятельно. С водой рабочие температуры будут ниже.

В ASUS ROG Maximus XII Formula используется подсистема питания со схемой 14+2. Пара контроллеров Digi+ ASP1405I.

Дополнительно к 24-пиновому ATX выведены один 8-пиновый и один 4-пиновый питания процессора.

На плате используется контроллер ASUS PRO Clock II, выполняющий функцию генератора базовой частоты и работающий в паре с TPU.

Как результат предлагаются улучшенные возможности по разгону системы. Четыре слота. Поддерживается объем до 128 Гбайт с частотой до 4800 МГц.

Рядом со слотами кнопки включения и перезагрузки. Здесь же экран POST-кодов. Есть четыре светодиода для отображения этапов старта системы.

Обратная сторона печатной платы с металлическим бекплейтом. Он ппомимо повышения жесткости, участвует в отводе тепла. На ряде его частей зафиксирован термоинтерфейс.

Большая часть лицевой стороны с пластиковым декоративным кожухом. При необходимости его можно будет снять.

Интересно реализована подсветка. За счет зеркального покрытия она визуально занимает больше площади. Но при этом при попадании света сильно бликует.

Дополнительно к ней можно будет подключить внешние светодиодные ленты 12V и 5V. Они расположены парно в верхней и нижней части платы.

Из необычного отметим OLED-дисплей с диагональю 2-дюйма. Он используется для вывода кодов загрузки, ошибок, а также отображения данных по работе компонентов.

Оба М.2 объединены в одну линию, направленные в сторону друг друга. Общий металлический радиатор с термоинтерфейсом. Для установки не потребуется съем декоративного кожуха.

Есть шесть разъемов SATA. Расположены они общей группой, параллельно печатной плате.

Для подключения плат расширения доступны: один PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8, PCI-e 3.0 x4. Один PCIe 3.0 x1.

Плата поддерживает подключение внешний датчиков температуры, а также дополнительные коннекторы входного и выходных потоков. Гнездо под USB 3.2 gen.2 и два USB 3.2 gen.1.

Декоративная заглушка изначально зафиксирована на панели портов. Тут доступны кнопки прошивки BIOS, шесть USB 3.1, USB 3.2 gen.2 и USB Type-C, дополнительная пара скоростных USB, разъемы под внешнюю Wi-Fi 6 антенну, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов.

BIOS

BIOS оформлен в соответствующей ROG-стилистике. По умолчанию открывается раздел экстремального разгона. Предлагаются ручные и автоматические настройки.

Раздел со сводной информацией.

Дополнительные параметры работы системы с большим количеством подразделов.

Параметры загрузки системы.

Есть также общий экран с быстрыми настройками по системе.

Тесты

CPU-Z

На момент тестирования ASUS ROG Maximus XII Formula в нашем распоряжении был только процессор Intel Core i5-10600K. Он явно не целевой для этой платы, раскрывали его потенциал и на младших платах с чипсетом Z490. Подсистема питания с ним не испытывает каких-либо проблем.

AIDA64

3DMark 11

PCMARK

Итоги по ASUS ROG Maximus XII Formula

ASUS ROG Maximus XII Formula – материнская плата далеко не рядового уровня. Рекомендовать ее можно для сборки системы на базе топовых компонентов с выбором в пользу сборки кастомной системы жидкостного охлаждения. Среди ее преимуществ качественная элементная база, эффектный внешний вид с OLED-дисплеем, Wi-Fi 6 и 10-гигабитный RJ45, набор разъёмов на панели ввода-вывода.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".