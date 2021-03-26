Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлаждения

Платформа HEDT от Intel за последнее время отошла на второй план, но по-прежнему только с LGA2066 можно получить увеличенное количество ядер и четырехканальный режим памяти. Да, если для игр и типовых задач интереснее будет LGA1200, то для 3D-рендера, обработки мультимедийного контента система на базе чипсет X299 даст преимущество в скорости и комфорте. Тестируемая сегодня плата ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA, в свою очередь, предлагает усиленную подсистему питания и ее эффективное охлаждение, это одно из флагманских решений среди доступных на весну 2021 года.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Сегодня вместе с проведением традиционного набора тестов соберем на ее базе кастомную систему жидкостного охлаждения.

Комплектация

Поставляется в массивной коробке с подробной информацией по особенностям конструкции и технического оснащения. Откидная крышка скрывает несколько отсеков под расширенный набор комплектации.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Это два листа с наклейками, подставка под стакан или кружку, руководство пользователя, отдельный буклет по плате расширения, сертификат качества, промокод на модульные кабели, флешка с драйверами.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Из редко встречаемых комплектующих можно отметить платы Fan Extension Card II и М.2 DIMM с радиаторами охлаждения.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Кабели SATA, внешние термодатчики, кабели для подключения светодиодных лент, антенна Wi-Fi, мостик SLI, переходник Q-CONNECTORS.

Внешний вид

Внешний вид ее близок к ранее изученной ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Выполнена в E-ATX типоразмере. Общие габариты 305 х 277 мм.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

На обратной стороне установлена защитная металлическая пластина. Отдельный радиатор под зоной силовых элементов.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Система питания использует 16 сборок DR.MOS IR3555M. За управление отвечает ШИМ-контроллер ASP1405I.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Продумана система отвода тепла. Это массивный металлический радиатор с двумя 40 мм вентиляторами. Скорость вращения у них регулируется, а также поддерживается режим полной остановки.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Дополнительно к 24-пиновому разъему выведены два 8-пиновых. Выведена группа контактов для проведения мониторинга.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Как и у старшей версии Extreme Encore, у ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA есть отдельный M.2 DIMM слот. Здесь владелец сможет установить два M.2 накопителя типоразмерами до 22110.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Комплектная плата идет с металлическим радиатором. Также есть группа из двух М.2 в зоне PCI. С двух накопителей в этой зоне тепло будет отводиться через общий металлический радиатор с термоинтерфейсом.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Группа SATA-разъемов дополнена U.2, редко встречаемым в последнее время. Напомним, есть производительные решения с таким типом разъема.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Три PCIe 3.0 разъема с металлической рамкой. В зависимости от процессора могут работать по схеме x16-x16. Интересно при использовании в режиме SLI, для этого же есть отдельный MOLEX-разъем подачи питания. Еще один PCIe 3.0 x1.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Для подключения лицевой панели корпуса выделены один USB 3.2 gen.2, два USB 3.2 gen.1, два USB 2.0.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

В условиях открытого стенда полезными будут кнопки для запуска и перезагрузки. Отдельные клавиши для запуска при неудачном разгоне или возврата настроек. Гнездо подключения платы расширения и сама плата в комплекте. Поддержка внешних температурных датчиков.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Несколько зон с подсветкой. Одна из них у ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA на радиаторе чипсета и еще одна на декоративной заглушке портов ввода/вывода. Поддержка светодиодных лент RGB и ARGB.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

На крышке также расположен дисплей, отображающий коды ошибок, этапы загрузки, температуру процессора и другие полезные параметры.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Звуковая подсистема представлена кодеком SupremeFX S1220. ЦАП ESS Sabre9018.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Сетевой контроллер Intel 219V и отдельный 10-гигабитный Aquantia AQC-107. Есть поддержка Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.0

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Восемь слотов под DDR4 память. Задействовать можно сразу все, получив до 128 Гбайт памяти с частотой 4266 МГц и выше.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Панель портов ввода/вывода включает кнопки обновления BIOS, сброса настроек, гнезда под Wi-Fi антенну, десять USB 3.2 gen.1, один USB 3.2 gen.2, скоростной USB-C, два RJ-45, пять аудиоразъемов с подсветкой, оптический S/PDIF.

BIOS

BIOS содержит расширенные инструменты по разгону памяти и процессора. Корректировка работы подсистемы питания. Несколько готовых профилей. Все для энтузиастов и любителей разгона. Хотя и не подготовленные пользователи смогут «выжать» из процессора больше, чем на заводских частотах. Дополнительные настройки по элементам системы. Приложения для настройки охлаждения, подсветки и обновления микрокода.

Тесты

Мы проводили тестирование с процессором Intel Core i9-10920X. Начало сборки проводили с заменой радиаторов на планках оперативной памяти. Это связка из радиаторов Bykski B-MRCOV-X и водоблока Bykski B-RAM-D4-X. Для охлаждения процессора использовался водоблок Bykski CPU-XPR-A-MC-V3. Это обновленное поколение с улучшенными показателями отвода тепла.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Видеокарта GeForce RTX 3090 также с водоблоком. Корпус Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer с кастомной панелью, совмещенный с помпой EKWB.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA дает свободное размещение элементов и простой доступ во время проведения монтажа. Отметим большое количество разъемов для подключения вентиляторов и отдельные гнезда с оптимизацией под жидкостные системы, то, что и нужно было нам.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Фитинги и трубки под акриловые трубки с внешним диаметром 14 мм. Подготовка и разметка контура. Два радиатора 360 мм с набором из трех вентиляторов на каждый из них.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

В нашем случае вода от помпы первоначально поступает в нижний радиатор, с него поступает на видеокарту, далее идет на правую группу оперативной памяти. С нее через промежуточный канал на верхний радиатор.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Охлаждение поступает на левый водоблок и с него уже на процессор. Возвращается в резервуар и поступает на помпу.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Плата позволила получить стабильный разгон на частоте 4.5 ГГц. Память разогнана с 3600 МГц до 4000 МГц без повышения таймингов. Система работала стабильно при продолжительных нагрузках, а также во время проведения рендера 4К-контента в Adobe Premier.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Отдельно приведем общие тесты, полученные в нашем типовом наборе программ.

3DMark

Cinebench 20

Geekbench 3

WinRar

AIDA64

FireStrike Extreme

TimeSpy

Blender

Итоги по ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA станет хорошим выбором для сборки высокопроизводительной системы на базе старших Intel Core i9, обеспечивая стабильное питание при работе на повышенных частотах. Усиленная подсистема питания с активным охлаждением, слот М.2 DIMM с платой, U.2, плата расширения Fan Extension Card II, набор скоростных USB, расширенные возможности оверклокинга, кнопки и точки замера в условиях открытого стенда, дисплей. Не устроить может отсутствие поддержки Wi-Fi 6 у беспроводного модуля.
ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA
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