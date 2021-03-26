Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлаждения

Платформа HEDT от Intel за последнее время отошла на второй план, но по-прежнему только с LGA2066 можно получить увеличенное количество ядер и четырехканальный режим памяти. Да, если для игр и типовых задач интереснее будет LGA1200, то для 3D-рендера, обработки мультимедийного контента система на базе чипсет X299 даст преимущество в скорости и комфорте. Тестируемая сегодня плата ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA, в свою очередь, предлагает усиленную подсистему питания и ее эффективное охлаждение, это одно из флагманских решений среди доступных на весну 2021 года.

Комплектация

Сегодня вместе с проведением традиционного набора тестов соберем на ее базе кастомную систему жидкостного охлаждения.Поставляется в массивной коробке с подробной информацией по особенностям конструкции и технического оснащения. Откидная крышка скрывает несколько отсеков под расширенный набор комплектации.

Это два листа с наклейками, подставка под стакан или кружку, руководство пользователя, отдельный буклет по плате расширения, сертификат качества, промокод на модульные кабели, флешка с драйверами.

Из редко встречаемых комплектующих можно отметить платы Fan Extension Card II и М.2 DIMM с радиаторами охлаждения.

Внешний вид

Кабели SATA, внешние термодатчики, кабели для подключения светодиодных лент, антенна Wi-Fi, мостик SLI, переходник Q-CONNECTORS.Внешний вид ее близок к ранее изученной ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Выполнена в E-ATX типоразмере. Общие габариты 305 х 277 мм.

На обратной стороне установлена защитная металлическая пластина. Отдельный радиатор под зоной силовых элементов.

Система питания использует 16 сборок DR.MOS IR3555M. За управление отвечает ШИМ-контроллер ASP1405I.

Продумана система отвода тепла. Это массивный металлический радиатор с двумя 40 мм вентиляторами. Скорость вращения у них регулируется, а также поддерживается режим полной остановки.

Дополнительно к 24-пиновому разъему выведены два 8-пиновых. Выведена группа контактов для проведения мониторинга.

Как и у старшей версии Extreme Encore, у ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA есть отдельный M.2 DIMM слот. Здесь владелец сможет установить два M.2 накопителя типоразмерами до 22110.

Комплектная плата идет с металлическим радиатором. Также есть группа из двух М.2 в зоне PCI. С двух накопителей в этой зоне тепло будет отводиться через общий металлический радиатор с термоинтерфейсом.

Группа SATA-разъемов дополнена U.2, редко встречаемым в последнее время. Напомним, есть производительные решения с таким типом разъема.

Три PCIe 3.0 разъема с металлической рамкой. В зависимости от процессора могут работать по схеме x16-x16. Интересно при использовании в режиме SLI, для этого же есть отдельный MOLEX-разъем подачи питания. Еще один PCIe 3.0 x1.

Для подключения лицевой панели корпуса выделены один USB 3.2 gen.2, два USB 3.2 gen.1, два USB 2.0.

В условиях открытого стенда полезными будут кнопки для запуска и перезагрузки. Отдельные клавиши для запуска при неудачном разгоне или возврата настроек. Гнездо подключения платы расширения и сама плата в комплекте. Поддержка внешних температурных датчиков.

Несколько зон с подсветкой. Одна из них у ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA на радиаторе чипсета и еще одна на декоративной заглушке портов ввода/вывода. Поддержка светодиодных лент RGB и ARGB.

На крышке также расположен дисплей, отображающий коды ошибок, этапы загрузки, температуру процессора и другие полезные параметры.

Звуковая подсистема представлена кодеком SupremeFX S1220. ЦАП ESS Sabre9018.

Сетевой контроллер Intel 219V и отдельный 10-гигабитный Aquantia AQC-107. Есть поддержка Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.0

Восемь слотов под DDR4 память. Задействовать можно сразу все, получив до 128 Гбайт памяти с частотой 4266 МГц и выше.

BIOS

Тесты

Панель портов ввода/вывода включает кнопки обновления BIOS, сброса настроек, гнезда под Wi-Fi антенну, десять USB 3.2 gen.1, один USB 3.2 gen.2, скоростной USB-C, два RJ-45, пять аудиоразъемов с подсветкой, оптический S/PDIF.BIOS содержит расширенные инструменты по разгону памяти и процессора. Корректировка работы подсистемы питания. Несколько готовых профилей. Все для энтузиастов и любителей разгона. Хотя и не подготовленные пользователи смогут «выжать» из процессора больше, чем на заводских частотах. Дополнительные настройки по элементам системы. Приложения для настройки охлаждения, подсветки и обновления микрокода.Мы проводили тестирование с процессором Intel Core i9-10920X. Начало сборки проводили с заменой радиаторов на планках оперативной памяти. Это связка из радиаторов Bykski B-MRCOV-X и водоблока Bykski B-RAM-D4-X. Для охлаждения процессора использовался водоблок Bykski CPU-XPR-A-MC-V3. Это обновленное поколение с улучшенными показателями отвода тепла.

Видеокарта GeForce RTX 3090 также с водоблоком. Корпус Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer с кастомной панелью, совмещенный с помпой EKWB.

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA дает свободное размещение элементов и простой доступ во время проведения монтажа. Отметим большое количество разъемов для подключения вентиляторов и отдельные гнезда с оптимизацией под жидкостные системы, то, что и нужно было нам.

Фитинги и трубки под акриловые трубки с внешним диаметром 14 мм. Подготовка и разметка контура. Два радиатора 360 мм с набором из трех вентиляторов на каждый из них.

В нашем случае вода от помпы первоначально поступает в нижний радиатор, с него поступает на видеокарту, далее идет на правую группу оперативной памяти. С нее через промежуточный канал на верхний радиатор.

Охлаждение поступает на левый водоблок и с него уже на процессор. Возвращается в резервуар и поступает на помпу.

Плата позволила получить стабильный разгон на частоте 4.5 ГГц. Память разогнана с 3600 МГц до 4000 МГц без повышения таймингов. Система работала стабильно при продолжительных нагрузках, а также во время проведения рендера 4К-контента в Adobe Premier.

3DMark

Cinebench 20

Geekbench 3

WinRar

AIDA64

FireStrike Extreme

TimeSpy

Blender

Отдельно приведем общие тесты, полученные в нашем типовом наборе программ.

Итоги по ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA

ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA станет хорошим выбором для сборки высокопроизводительной системы на базе старших Intel Core i9, обеспечивая стабильное питание при работе на повышенных частотах. Усиленная подсистема питания с активным охлаждением, слот М.2 DIMM с платой, U.2, плата расширения Fan Extension Card II, набор скоростных USB, расширенные возможности оверклокинга, кнопки и точки замера в условиях открытого стенда, дисплей. Не устроить может отсутствие поддержки Wi-Fi 6 у беспроводного модуля.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".