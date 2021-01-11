Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE

Тестируемая сегодня материнская плата ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore создавалась под новое поколение процессоров Intel X-Series. Относится она к премиальному сегменту, предлагая сразу целый ряд возможностей и особенностей, ориентированных на энтузиастов. Помимо этого, она поддерживает актуальный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и оснащена усиленной подсистемой питания.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore обзор

Ее тестирование мы проводили с процессором Intel Core i9-10920X. Она же участвовала для тестирования работы двух GeForce RTX 3090 с мостиком NVLink.

Комплектация

Упакована в массивную коробку с характерным для ROG оформлением. На обратной стороне приведены ключевые особенности ее конструкции.

Ее стартовый набор включает различную документацию, наклейки с логотипом и маркеры для кабелей, флешку с ПО, переходник для USB 3.0, SATA-кабели с нейлоновой оплеткой, внешние температурные датчики, кабели для светодиодных лент, панель с набором разъемов FAN Extension Card 2, антенну Wi-Fi, отвертки, DIMM.2 модуль с радиатором.

Внешний вид

По сравнению с предыдущим поколением, заметно улучшен внешний вид платы. Выполнена в типоразмере E-ATX.

Материнская плата получила слот DIMM.2. В комплекте идет специальный адаптер с радиатором. В этот элемент можно поставить два М.2 накопителя.

Расположен он рядом со слотами для оперативной памяти DDR4. Восемь слотов, поддерживающих четырехканальный режим работы памяти. Пока он остается доступным только на HEDT платформе.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore оснащена тремя слотами PCIe 3.0 x16 и еще одним PCIe 3.0 x4. В зависимости от подключенных устройств и процессора, можно получить режим x16 – x16.

На борту 16-фазная подсистема питания. Это сборки Infineon TDA21472 (70 А) и ШИМ Digi+ ASP1905. Есть контроллер ASUS PRO Clock II.

За отвод тепла помимо металлического радиатора, отвечают еще и два небольших вентилятора. Включаются автоматически при превышении заданной температуры на элементах питания.

Питание подается через 24-пиновый ATX. Он дополнен двумя 8-контактными и одним 6-контакным . Все это позволяет получить стабильный разгон на старшем процессоре Intel Core i9-10980XE.

В районе портов ввода/вывода установлена декоративная накладка с зеркальной поверхностью. Тут же находится LED-дисплей, на который при старте и работе выводится техническая информация.

На поверхности платы есть несколько зон с настраиваемой многоцветной подсветкой ASUS Aura/ За счет зеркальных панелей создается эффект глубины при ее работе.

Также можно будет подключить внешние устройства к 5V и 12V разъемам. Четыре колодки распределены по боковым граням. В комплекте есть кабели-удлинители.

В районе PCIe-разъемов установлена металлическая пластина. Она помимо декоративной и защитной функции, еще и участвует в пассивном отводе тепла от М.2 накопителей, установленных в этой зоне.

Выведены восемь SATA-разъемов. Есть сразу два USB 3.2 gen.2 для подключения лицевой панели корпуса. Есть USB 3.2 gen.1, один из них можно с помощью переходника перевести в USB 2.0 для периферийных контроллеров.

В нижней части выведены сразу три переключателя для смены режимов работы, кнопки старт и FlexKey. Для режимов работы с несколькими видеокартами есть дополнительный MOLEX для подачи питания.

Звуковая подсистема построена на базе контроллера Realtek S1220. Экранированная зона с улучшенными конденсаторами. Есть ЦАП ESS SABRE9018Q2C.

10-гигабитный сетевой чип Aquantia AQC-107 с отдельным радиатором. Есть гигабитный Intel. Также есть поддержка актуального Wi-Fi 6.

На панели портов ввода/вывода доступны кнопки сброса настроек BIOS, кнопка обновления BIOS, восемь разъемов USB 3.1 gen.1, один USB 3.1 gen.2, один USB Type-C, два RJ-45 (10G и 1G), один USB 2.0 и еще один USB Type-C, оптический аудиовыход и пять аудиоразъемов.

BIOS

Интерфейс BIOS оформлен в фирменной стилистике ROG. По умолчанию в ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore открывается вкладка с инструментами разгона. Готовые профили и ручные параметры.

Дополнительные параметры для настройки отдельных разделов платы.

Мониторинг компонентов.

Утилиты для настройки подсветки, корректировки режимов работы вентиляторов.

Приоритет загрузки и дополнительные параметры.

Тесты

Есть также и окно с упрощенными настройками.Тестирование мы проводили с процессором Intel Core i9-10920X. С ним была получена стабильная частота по всем 12 ядрам на уровне 4600 МГц. Питание через дополнительный 6-пиновый разъем при этом не подавали.

Проведен комплексный набор тестов.

Отдельно приведем информацию по тестам в связке двух видеокарт GeForce RTX 3090 с мостиком NVLink.

Итоги по ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore станет правильным выбором для процессоров Intel Core i9 Extreme, включая флагманский 10980XE, позволяя собрать высокопроизводительную систему под решение профессиональных задач. 16-фазная подсистема питания, OLED-дисплей, усиливающая пластина на обратной стороне, хороший набор портов ввода/вывода, расширенная комплектация, Wi-Fi 6, качественные компоненты, кнопки для работы в условиях открытого стенда.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".