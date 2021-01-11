Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE

Тестируемая сегодня материнская плата ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore создавалась под новое поколение процессоров Intel X-Series. Относится она к премиальному сегменту, предлагая сразу целый ряд возможностей и особенностей, ориентированных на энтузиастов. Помимо этого, она поддерживает актуальный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и оснащена усиленной подсистемой питания.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Ее тестирование мы проводили с процессором Intel Core i9-10920X. Она же участвовала для тестирования работы двух GeForce RTX 3090 с мостиком NVLink.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore обзор

Комплектация

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Упакована в массивную коробку с характерным для ROG оформлением. На обратной стороне приведены ключевые особенности ее конструкции.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Ее стартовый набор включает различную документацию, наклейки с логотипом и маркеры для кабелей, флешку с ПО, переходник для USB 3.0, SATA-кабели с нейлоновой оплеткой, внешние температурные датчики, кабели для светодиодных лент, панель с набором разъемов FAN Extension Card 2, антенну Wi-Fi, отвертки, DIMM.2 модуль с радиатором.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Внешний вид

По сравнению с предыдущим поколением, заметно улучшен внешний вид платы. Выполнена в типоразмере E-ATX.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Материнская плата получила слот DIMM.2. В комплекте идет специальный адаптер с радиатором. В этот элемент можно поставить два М.2 накопителя.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Расположен он рядом со слотами для оперативной памяти DDR4. Восемь слотов, поддерживающих четырехканальный режим работы памяти. Пока он остается доступным только на HEDT платформе.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore оснащена тремя слотами PCIe 3.0 x16 и еще одним PCIe 3.0 x4. В зависимости от подключенных устройств и процессора, можно получить режим x16 – x16.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

На борту 16-фазная подсистема питания. Это сборки Infineon TDA21472 (70 А) и ШИМ Digi+ ASP1905. Есть контроллер ASUS PRO Clock II.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

За отвод тепла помимо металлического радиатора, отвечают еще и два небольших вентилятора. Включаются автоматически при превышении заданной температуры на элементах питания.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Питание подается через 24-пиновый ATX. Он дополнен двумя 8-контактными и одним 6-контакным . Все это позволяет получить стабильный разгон на старшем процессоре Intel Core i9-10980XE.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

В районе портов ввода/вывода установлена декоративная накладка с зеркальной поверхностью. Тут же находится LED-дисплей, на который при старте и работе выводится техническая информация.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

На поверхности платы есть несколько зон с настраиваемой многоцветной подсветкой ASUS Aura/ За счет зеркальных панелей создается эффект глубины при ее работе.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Также можно будет подключить внешние устройства к 5V и 12V разъемам. Четыре колодки распределены по боковым граням. В комплекте есть кабели-удлинители.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

В районе PCIe-разъемов установлена металлическая пластина. Она помимо декоративной и защитной функции, еще и участвует в пассивном отводе тепла от М.2 накопителей, установленных в этой зоне.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Выведены восемь SATA-разъемов. Есть сразу два USB 3.2 gen.2 для подключения лицевой панели корпуса. Есть USB 3.2 gen.1, один из них можно с помощью переходника перевести в USB 2.0 для периферийных контроллеров.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

В нижней части выведены сразу три переключателя для смены режимов работы, кнопки старт и FlexKey. Для режимов работы с несколькими видеокартами есть дополнительный MOLEX для подачи питания.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Звуковая подсистема построена на базе контроллера Realtek S1220. Экранированная зона с улучшенными конденсаторами. Есть ЦАП ESS SABRE9018Q2C.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

10-гигабитный сетевой чип Aquantia AQC-107 с отдельным радиатором. Есть гигабитный Intel. Также есть поддержка актуального Wi-Fi 6.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

На панели портов ввода/вывода доступны кнопки сброса настроек BIOS, кнопка обновления BIOS, восемь разъемов USB 3.1 gen.1, один USB 3.1 gen.2, один USB Type-C, два RJ-45 (10G и 1G), один USB 2.0 и еще один USB Type-C, оптический аудиовыход и пять аудиоразъемов.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

BIOS

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Интерфейс BIOS оформлен в фирменной стилистике ROG. По умолчанию в ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore открывается вкладка с инструментами разгона. Готовые профили и ручные параметры.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Дополнительные параметры для настройки отдельных разделов платы.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Мониторинг компонентов.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Утилиты для настройки подсветки, корректировки режимов работы вентиляторов.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Приоритет загрузки и дополнительные параметры.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Есть также и окно с упрощенными настройками.

Тесты

Тестирование мы проводили с процессором Intel Core i9-10920X. С ним была получена стабильная частота по всем 12 ядрам на уровне 4600 МГц. Питание через дополнительный 6-пиновый разъем при этом не подавали.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Проведен комплексный набор тестов.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Отдельно приведем информацию по тестам в связке двух видеокарт GeForce RTX 3090 с мостиком NVLink.

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Итоги по ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Rampage VI Extreme Encore станет правильным выбором для процессоров Intel Core i9 Extreme, включая флагманский 10980XE, позволяя собрать высокопроизводительную систему под решение профессиональных задач. 16-фазная подсистема питания, OLED-дисплей, усиливающая пластина на обратной стороне, хороший набор портов ввода/вывода, расширенная комплектация, Wi-Fi 6, качественные компоненты, кнопки для работы в условиях открытого стенда.
ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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