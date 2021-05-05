Обзор ASUS ROG STRIX H470-I Gaming. Лучшая mini-ITX на чипсете H470

Тестируемая сегодня плата ASUS ROG STRIX H470-I Gaming была представлена в прошлом году, но с учетом уменьшения разницы в стоимости между новыми Z590 и H570/B560, она остается актуальной для сборки системы в компактных корпусах. Как пример, мы собирали в недорогом AeroCool Playa Slim, сопоставимым по габаритам с Sony PlayStation 4 Pro. Сегодня мы детально рассмотрим эту плату и поделимся опытом эксплуатации.

Комплектация

К моменту публикации она остается в широком доступе в ключевых российских магазинах.Упакована в коробку с традиционным оформлением. На обратной стороне описаны специфические особенности, разъемы и порты.

Внешний вид

Комплект включает переходник на аудиоразъем с USB-C, антенну для Wi-FI, удлинитель для интерфейсных кабелей, пластиковые стяжки, крепеж для М.2, SATA-кабели, переходник на светодиодную ленту, наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя, диск с ПО, инструкция, сертификат качества.Габариты печатной платы составляют типоразмеру mini-ITX. Характерная для ROG STRIX стилистика.

Не так давно у нас выходил детальный тест платы 2021 года - ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. В целом можно видеть, что от поколения к поколению проводятся не только косметические изменения, но и улучшается техническая часть.

В ограниченном пространстве инженеры умудряются уместить все необходимое, фактически не ставя заметных компромиссов при сборке системы. Тем более это не HEDT-платформа, два разъема под память и один PCI-e решают все ключевые задачи.

На обратной стороне ASUS ROG STRIX H470-I Gaming выведен M.2 разъем с интерфейсом PCI 3.0. Он без радиатора охлаждения.

Еще один M.2 под металлическим радиатором с термоинтерфейсом. Основание тоже из металла.

Два слота под оперативную память DDR4. В 2020 году Intel ограничивала возможности разгона не только процессоров, но и памяти. В зависимости от процессора максимальная частота будет ограничена уровнями 2666 или 2933 МГц. Двухканальный режим.

Группой расположены разъемы SATA. Один из них будет блокироваться при установке М.2 накопителя с интерфейсом SATA.

Для USB на лицевой панели доступны один USB 2.0 и один USB 3.0. Для упрощения проведения монтажа в корпусе предусмотрели несколько удлинителей.

Есть выходы на RGB-устройства 12V и 5V с поддержкой ASUS Aura. Три гнезда для вентиляторов, один из которых оптимизирован под жидкостные системы охлаждения.

Питание подается через связку из 24-пинового ATX и одного 8-пинового. Подсистема питания со схемой 6+2. Контроллер Digi+ ASP1900B.

Два отдельных металлических радиатора с ребрами. С элементами питания контактируют через термоинтерфейс.

Один PCIe 3.0 с металлическим армированием. Можно будет установить и флагманские видеокарты, если это позволяет выбранный корпус.

Экранированный аудиотракт SupremeFX S1220A. Японские конденсаторы, поддержка HD-качества. Гигабитные сетевые контроллеры Intel i219-V и Realtek RTL8111H. Модуль Wi-Fi 6 AX201.

Задняя панель включает HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0, один USB 3.2 gen2, USB-C, два RJ-45, выходы под антенну, пять аудиоразъемов. Также есть USB-C для подключения акустики с комплектным переходником.

BIOS

Тесты

Упрощений по визуальному оформлению BIOS нет. Окно упрощенных настроек EZ Mode. Вывод общих технических данных. Инструменты разгона здесь дают возможность активировать XMP-профиль. Частота будет ограничена типом установленного процессора. Дополнительные настройки. Мониторинг компонентов. Параметры запуска системы.Тестирование ASUS ROG STRIX H470-I Gaming вели с процессором Intel Core i5-10600K. При разумном подходе в зависимости от места под охлаждения оптимальнее будет выбор в пользу Core i5-10400, Core i5-10600, Core i7-10700, Core i5-11400, Core i5-11600 и Core i7-11700.

Установлена память Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000. Несмотря на XMP-профиль, Core i5 максимально здесь даст 2666 МГц.

С учетом наличия DisplayPort и HDMI на панели вывода можно собрать систему без дискретной видеокарты. Интегрированная в 10 и тем более 11 поколении даст возможность подключить два монитора с высоким разрешением.

Мы провели тесты с GeForce GT 1030 с заглушкой Low Profile. С такой же компактной заглушкой можно выбрать GeForce GTX 1050 Ti.

Итоги

Данные по нагреву приведены после сеанса игры в World of Tanks в условиях закрытого корпуса с недорогим горизонтальным кулером Deepcool Alta 7.ASUS ROG STRIX H470-I Gaming в условиях середины 2021 года позволит собрать систему под работу, медиа и игры в паре с Intel процессорами 10- и 11-поколений. Решение для тех кто подходит к выбору компонентов разумно, с ней можно будет снизить затраты, отказавшись от разгона. Хороший набор портов, эффективная организация охлаждения, пара гигабитных RJ-45, быстрый Wi-Fi 6. Лучший вариант на этом чипсете в этом типоразмере.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".