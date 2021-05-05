Обзор ASUS ROG STRIX H470-I Gaming. Лучшая mini-ITX на чипсете H470

Тестируемая сегодня плата ASUS ROG STRIX H470-I Gaming была представлена в прошлом году, но с учетом уменьшения разницы в стоимости между новыми Z590 и H570/B560, она остается актуальной для сборки системы в компактных корпусах. Как пример, мы собирали в недорогом AeroCool Playa Slim, сопоставимым по габаритам с Sony PlayStation 4 Pro. Сегодня мы детально рассмотрим эту плату и поделимся опытом эксплуатации.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

К моменту публикации она остается в широком доступе в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным оформлением. На обратной стороне описаны специфические особенности, разъемы и порты.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Комплект включает переходник на аудиоразъем с USB-C, антенну для Wi-FI, удлинитель для интерфейсных кабелей, пластиковые стяжки, крепеж для М.2, SATA-кабели, переходник на светодиодную ленту, наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя, диск с ПО, инструкция, сертификат качества.

Внешний вид

Габариты печатной платы составляют типоразмеру mini-ITX. Характерная для ROG STRIX стилистика.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Не так давно у нас выходил детальный тест платы 2021 года - ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI. В целом можно видеть, что от поколения к поколению проводятся не только косметические изменения, но и улучшается техническая часть.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

В ограниченном пространстве инженеры умудряются уместить все необходимое, фактически не ставя заметных компромиссов при сборке системы. Тем более это не HEDT-платформа, два разъема под память и один PCI-e решают все ключевые задачи.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

На обратной стороне ASUS ROG STRIX H470-I Gaming выведен M.2 разъем с интерфейсом PCI 3.0. Он без радиатора охлаждения.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Еще один M.2 под металлическим радиатором с термоинтерфейсом. Основание тоже из металла.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Два слота под оперативную память DDR4. В 2020 году Intel ограничивала возможности разгона не только процессоров, но и памяти. В зависимости от процессора максимальная частота будет ограничена уровнями 2666 или 2933 МГц. Двухканальный режим.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Группой расположены разъемы SATA. Один из них будет блокироваться при установке М.2 накопителя с интерфейсом SATA.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Для USB на лицевой панели доступны один USB 2.0 и один USB 3.0. Для упрощения проведения монтажа в корпусе предусмотрели несколько удлинителей.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Есть выходы на RGB-устройства 12V и 5V с поддержкой ASUS Aura. Три гнезда для вентиляторов, один из которых оптимизирован под жидкостные системы охлаждения.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Питание подается через связку из 24-пинового ATX и одного 8-пинового. Подсистема питания со схемой 6+2. Контроллер Digi+ ASP1900B.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Два отдельных металлических радиатора с ребрами. С элементами питания контактируют через термоинтерфейс.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Один PCIe 3.0 с металлическим армированием. Можно будет установить и флагманские видеокарты, если это позволяет выбранный корпус.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Экранированный аудиотракт SupremeFX S1220A. Японские конденсаторы, поддержка HD-качества. Гигабитные сетевые контроллеры Intel i219-V и Realtek RTL8111H. Модуль Wi-Fi 6 AX201.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Задняя панель включает HDMI, DisplayPort, четыре USB 3.0, один USB 3.2 gen2, USB-C, два RJ-45, выходы под антенну, пять аудиоразъемов. Также есть USB-C для подключения акустики с комплектным переходником.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

BIOS

Упрощений по визуальному оформлению BIOS нет. Окно упрощенных настроек EZ Mode. Вывод общих технических данных. Инструменты разгона здесь дают возможность активировать XMP-профиль. Частота будет ограничена типом установленного процессора. Дополнительные настройки. Мониторинг компонентов. Параметры запуска системы.

Тесты

Тестирование ASUS ROG STRIX H470-I Gaming вели с процессором Intel Core i5-10600K. При разумном подходе в зависимости от места под охлаждения оптимальнее будет выбор в пользу Core i5-10400, Core i5-10600, Core i7-10700, Core i5-11400, Core i5-11600 и Core i7-11700.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Установлена память Thermaltake TOUGHRAM RGB DDR4-4000. Несмотря на XMP-профиль, Core i5 максимально здесь даст 2666 МГц.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

С учетом наличия DisplayPort и HDMI на панели вывода можно собрать систему без дискретной видеокарты. Интегрированная в 10 и тем более 11 поколении даст возможность подключить два монитора с высоким разрешением.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Мы провели тесты с GeForce GT 1030 с заглушкой Low Profile. С такой же компактной заглушкой можно выбрать GeForce GTX 1050 Ti.

ASUS ROG STRIX H470-I Gaming

Данные по нагреву приведены после сеанса игры в World of Tanks в условиях закрытого корпуса с недорогим горизонтальным кулером Deepcool Alta 7.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG STRIX H470-I Gaming в условиях середины 2021 года позволит собрать систему под работу, медиа и игры в паре с Intel процессорами 10- и 11-поколений. Решение для тех кто подходит к выбору компонентов разумно, с ней можно будет снизить затраты, отказавшись от разгона. Хороший набор портов, эффективная организация охлаждения, пара гигабитных RJ-45, быстрый Wi-Fi 6. Лучший вариант на этом чипсете в этом типоразмере.
ASUS ROG STRIX H470-I Gaming получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG STRIX H470-I Gaming
Новости:
Ноутбук ASUS ROG Strix G15 получит GPU Radeon RX 6800M

В базе данных CPU-Z появились сведения о геймерском мониторе ASUS ROG Strix G15, который еще не был предс...
Chuwi представила ноутбук CoreBook Xe на графике Intel

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что некоторые крупные производители ноутбуков бу...
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 получит CPU Intel Core i9-11900H

В базах данных сразу нескольких регуляторов появились сведения об игровом ноутбуке ASUS с кодовым наимено...
Обновленный ноутбук HP Omen 15 получит графику GeForce RTX 3060

В сети появились подробности и первые рендеры обновленного геймерского ноутбука HP Omen 15, который еще н...
Раскрыты конфигурации и стоимость Microsoft Surface Laptop 4

Обнародованы спецификации и цены нового Microsoft Surface Laptop 4. Модель будет доступна в двух варианта...
POCO M3 Pro 5G засветился в сети...
POCO M3 Pro 5G засветился в сетиСетевые источники поделились подробностями о смартфоне POCO M3 Pro 5G, который еще не был представлен офи...
Redmi K40 и Xiaomi Mi 11 Pro получили се...
Redmi K40 и Xiaomi Mi 11 Pro получили сеКитайская компания Xiaomi работает над выпуском Xiaomi Mi 11 Pro. Предстоящий телефон Xiaomi с номером мо...
Смартфон Nokia 1.4 оценен в 8 тысяч рубл...
Смартфон Nokia 1.4 оценен в 8 тысяч рублКомпания HMD Global выпустила в России смартфон Nokia 1.4, международный дебют которого состоялся около м...
Cherry представила эргономичную клавиату...
Cherry представила эргономичную клавиатуКлавиатура Cherry KC 4500 ERGO имеет уникальный дизайн и эргономичную форму, она позволяет пользователю п...
Камера Ricoh Thenta Z1 51GB представлена...
Камера Ricoh Thenta Z1 51GB представленаКомпания Ricoh Imaging пополнила ассортимент камер моделью Thenta Z1 51GB, которая предназначена для съем...
Samsung Galaxy A70 готов к обновлению On...
Samsung Galaxy A70 готов к обновлению OnSamsung начала развертывание обновления One UI 3.1 на основе Android 11 для смартфона Galaxy A70. Напомни...
Характеристики Xiaomi Mi MIX 4 попали в ...
Характеристики Xiaomi Mi MIX 4 попали в В феврале генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил, что в этом году компания выпустит новый смарт...
Vivo V21 5G с Dimensity 800U появился в ...
Vivo V21 5G с Dimensity 800U появился в Компания Vivo скоро представит смартфоны Vivo V21 5G и Vivo V21e в Малайзии и Индии. Теперь же, в преддве...
Realme 8 Pro Illuminating Yellow поступи...
Realme 8 Pro Illuminating Yellow поступиВ марте месяце Realme анонсировала смартфоны Realme 8 и Realme 8 Pro в Индии. На мероприятии открытия мод...
Объявлена дата запуска Kena: Bridge of S...
Объявлена дата запуска Kena: Bridge of SРазработкой приключенческой инди-игры занимается студия Ember Lab. Разработчики опубликовали трейлер и об...
Sony представила новые контроллеры PS5 V...
Sony представила новые контроллеры PS5 VЯпонский технологический гигант Sony Corporation представила новый набор контроллеров виртуальной реально...
Глобальный запуск серии Redmi Note 10...
Глобальный запуск серии Redmi Note 10Xiaomi India анонсировала серию Redmi Note 10, в которую входят три телефона - Redmi Note 10, Redmi Note ...
Обзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздухаОбзор HIPER Iot Humidifier 2.2L Wi-Fi. Умный увлажнитель воздуха
Обзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор TrendVision X3. Быстросъемный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Обзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключениемОбзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентиляторы с модульным подключением
Обзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор DIGMA Freedrive 720 GPS. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor