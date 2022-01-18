Обзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборки

Средняя стоимость составляет 36 тысяч рублей.
Так здесь используется подсистема питания со схемой 10+1. Сборки RAA229131 которой рассчитаны на 105А, позволяя разгонять и процессоры уровня Core i9.
В декоративной накладке на панели портов ввода/вывода интегрирован вентилятор, отвечающий за отвод с силовой, подцепи. Его скрывает перфорированная накладка.
Состоит радиатор из двух металлических радиаторов с термопрокладками, соединенными между собой никелированной тепловой трубкой.
Дополнительное питание подается через 24-пиновый ATX и 8-пиновый разъем.
Еще один элемент расположен ниже расположения сокета. Он многосоставной, включает внешний элемент с подсветкой и металлическим радиатором для отвода тепла с М.2 накопителя.
Под внешней частью расположена еще одна крышка, также являющейся печатной платой с М.2 разъемом. Оба разъема под твердотельные накопители на этой материнской плате скоростные и оба с эффективным охлаждением, актуальным для PCIe 4.0.
В эту внутреннюю плату интегрирована звуковая подсистема, построенная на базе кодека Realtek ALC4080.
И нижний элемент — это еще один радиатор с ребрами, отвечающий за отвод тепла от чипсета. Все радиаторы сопровождаются термоинтерфейсом.
Отдельно в два USB-C подключается комплектная печатная плата с четырьмя SATA и выходами на внешнюю панель корпуса.
Важно, что это разъемы могут использоваться только под эту печатную плату. Для вывода скоростных USB есть отдельные коннекторы, как 3.2 gen.2, так и gen.1.
Как и в рассмотренных ранее платах этого производителя, у ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi есть монтажные отверстия как для охлаждения, рассчитанного под LGA-1700, так и под LGA-1200. Это упростит монтаж при апгрейде.
Разъем под подключение видеокарты и платы расширения доступен PCIe 5.0 с металлическим армированием.
На панели портов ввода/вывода доступны два USB 2.0, HDMI, два USB-C (ThunderBolt 4), RJ-45, три USB 3.2 gen.1, два USB 3.2 gen.2, кнопки BIOS Flashback и сброса настроек, оптический аудиовыход, три линейных аудиоразъема. Отдельно отметим выходы под Wi-Fi 6e.
Упрощенный вариант окна с быстрыми переключателями также доступен.
Есть подробные инструменты по проведению разгона процессора и компонентов.
Встроенные утилиты для прошивки, проведения полного форматирования, тестирования памяти. Здесь же можно отключить предзагрузку утилиты Armoury Crate.
Проблем с подключением в ходе сборок не возникло. Она не уступала полноразмерным решениям, при этом сами корпуса были заметно меньше традиционных вариантов.