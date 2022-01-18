Обзор ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi. Тесты материнской платы и игровые сборки

Тестируемую сегодня материнскую плату ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi мы использовали для сборки высокопроизводительной системы с процессором Intel нового поколения под актуальные игры и выполнение рабочих задач, включая монтаж видеороликов. Ее ключевой особенностью являются компактные габариты, как и возможность подобрать компактный корпус для сборки системы.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Средняя стоимость составляет 36 тысяч рублей.

Комплектация

Упакована в коробку, на гранях которой описаны поддерживаемые технологии и приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает внешнюю антенну, кабели SATA, адаптер для подключения разъемов лицевой стороны корпуса, разветвитель для USB, плата с SATA и дополнительными разъемами, тканевой брелок, пластиковые стяжки, диск ПО, наклейки с логотипом и буклет.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi обзор

Внешний вид

Инженеры эффективно задействовали компактные габариты, предполагаемые для типоразмера miniITX.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Так здесь используется подсистема питания со схемой 10+1. Сборки RAA229131 которой рассчитаны на 105А, позволяя разгонять и процессоры уровня Core i9.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

В декоративной накладке на панели портов ввода/вывода интегрирован вентилятор, отвечающий за отвод с силовой, подцепи. Его скрывает перфорированная накладка.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Состоит радиатор из двух металлических радиаторов с термопрокладками, соединенными между собой никелированной тепловой трубкой.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Дополнительное питание подается через 24-пиновый ATX и 8-пиновый разъем.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Еще один элемент расположен ниже расположения сокета. Он многосоставной, включает внешний элемент с подсветкой и металлическим радиатором для отвода тепла с М.2 накопителя.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Под внешней частью расположена еще одна крышка, также являющейся печатной платой с М.2 разъемом. Оба разъема под твердотельные накопители на этой материнской плате скоростные и оба с эффективным охлаждением, актуальным для PCIe 4.0.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

В эту внутреннюю плату интегрирована звуковая подсистема, построенная на базе кодека Realtek ALC4080.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

И нижний элемент — это еще один радиатор с ребрами, отвечающий за отвод тепла от чипсета. Все радиаторы сопровождаются термоинтерфейсом.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Отдельно в два USB-C подключается комплектная печатная плата с четырьмя SATA и выходами на внешнюю панель корпуса.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Важно, что это разъемы могут использоваться только под эту печатную плату. Для вывода скоростных USB есть отдельные коннекторы, как 3.2 gen.2, так и gen.1.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Как и в рассмотренных ранее платах этого производителя, у ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi есть монтажные отверстия как для охлаждения, рассчитанного под LGA-1700, так и под LGA-1200. Это упростит монтаж при апгрейде.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Разъем под подключение видеокарты и платы расширения доступен PCIe 5.0 с металлическим армированием.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

На панели портов ввода/вывода доступны два USB 2.0, HDMI, два USB-C (ThunderBolt 4), RJ-45, три USB 3.2 gen.1, два USB 3.2 gen.2, кнопки BIOS Flashback и сброса настроек, оптический аудиовыход, три линейных аудиоразъема. Отдельно отметим выходы под Wi-Fi 6e.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

BIOS

Оформление BIOS характерно для серии ROG. По умолчанию открывается раздел со списком базовых параметров.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Упрощенный вариант окна с быстрыми переключателями также доступен.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Есть подробные инструменты по проведению разгона процессора и компонентов.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Встроенные утилиты для прошивки, проведения полного форматирования, тестирования памяти. Здесь же можно отключить предзагрузку утилиты Armoury Crate.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Софт

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Сборка

Материнская плата задействовалась в двух сборках, обе использовали процессор Intel Core i5-12600K и видеокарту Palit GeForce RTX 3060.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Проблем с подключением в ходе сборок не возникло. Она не уступала полноразмерным решениям, при этом сами корпуса были заметно меньше традиционных вариантов.

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Тесты

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi – компактная материнская плата, позволяющая собрать высокопроизводительный ПК под игры и креативную работу. С ней можно без ограничений использовать Intel Core i9-12900K и NVIDIA GeForce RTX 3090. Применен целый ряд интересных инженерных решений, позволивших в рамках типоразмера mITX не ограничивать заметно пользователя в подборе компонентов.
ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix Z690-I Gaming Wi-Fi
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