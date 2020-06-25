Обзор ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Экономия, без ущерба для быстродействия

На прошлой неделе мы проводили тестирование первой платы на чипсете AMD B550, это было решение в типоразмере microATX с поддержкой актуального Wi-Fi 6. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет игровая серия The Ultimate Force, и мы рассмотрим близкую по духу к той, что используется в качестве основной в тестовом стенде для изучения видеокарт - ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI).

ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) обзор

В России на момент выхода теста она доступна в среднем за 13 800 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с характерным оформлением. Изучив информацию на обратной стороне, пользователь сможет составить представление по оснащению и особенностям ее работы.

Внешний вид

Комплект включает набор наклеек, заглушку для задней панели, кабели SATA, диск с ПО, Wi-Fi антенну, винты М.2, руководство пользователя, сертификат.Выполнена в формате mATX. С ней также можно будет сделать выбор в пользу более компактных корпусов, без заметных компромиссов по используемым компонентам.

По оформлению она близка к ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). В оформлении используется пиксельный военный камуфляж.

В отличие от microATX, тут предлагается три слота PCIe. Один из них PCIe 4.0 x16 с линиями от процессора. Дополнен PCIe 3.0 x4 и PCIe 3.0 x1. Задействовать при необходимости можно будет все три.

Как и со старшими платами, ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) предлагает поддержку М.2 PCIe 4.0. Один из них идет с металлическим радиатором. Он будет перекрываться при установке видеокарты.

Второй М.2 работает только в режиме PCIe 3.0. Делит линии с SATA. Его задействование блокирует один из разъемов.

А доступно тут четыре SATA, все они расположены группой под углом в 90 градусов в углу платы. Рядом зона с управляемой подсветкой ASUS Aura.

Четыре разъема под оперативную память стандарта DDR4. Поддерживаются планки с высокими частотами, при условии поддержки в XMP-профиле или возможности разгона.

Применена 10-фазная подсистема питания со схемой 8+2. Это SiC639 с контроллером Digi+ ASP1106GGQW.

На плате размещена группа из 24-контактного ATX и 8-контактного питания процессора. За пассивное охлаждение элементов питания отвечают два отдельных радиатора.

Заметно уменьшился по площади радиатор на чипсете AMD B550. Это компактная пластина с термоинтерфейсом и логотипом на крышке.

На плате сохранили поддержку как 12V, так и 5V внешних светодиодных элементов. Они также синхронизируются с остальными компонентами.

Отсутствует панель POST-кодов. Вместо него выведена группа из четырех диодов с маркировкой, соответствующей этапам загрузки.

Для подключения лицевой панели USB 3.2 gen.1, пара USB 2.0. Плюс традиционный набор интерфейсов для кнопок и индикаторов.

Звуковой чип Realtek ALC S1200A. Аудиофильские конденсаторы, экранированная зона и усилитель для наушников. Сетевой контроллер Realtek 2.5G. Поддерживается работа в сети Wi-Fi 6.

BIOS

На панель разъемов выведены два USB 2.0, PS/2, четыре USB 3.2 gen.1, кнопка перепрошивки BIOS, гнезда для внешней антенны Wi-Fi, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 gen.2 и USB Type-C, гнездо RJ-45, пять аудиоразъемов и оптический аудиовыход.Главное окно графического BIOS в ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) выводит сводную информацию по компонентам, список загрузки, режим работы вентиляторов, активация профиля памяти.

В разделе Ai Tweaker можно будет провести разгон процессора и памяти. Ограничения, в отличие от Intel, в младших чипсетах не вводит.

Дополнительные настройки по разъемам и компонентам.

Монитор для контроля работы системы с выводом температуры и частот.

Параметры загрузки системы с выбором списков.

Дополнительные утилиты для обновления BIOS, очистки системы, просмотра данных в памяти и поддержки предзагрузки фирменной утилиты.

Софт

Тесты

Раздел с часто используемыми настройками.Поддерживается софт для настройки из-под операционной системы. Фирменный центр управления Armoury Crate. Отдельно рассматривали его ранее.Мы проводили тестирование с процессором AMD Ryzen 5 3600. Память T-Force с тактовой частотой 3600 МГц. Тесты прошли с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650.

Проблем с запуском процессора на частоте 4000 МГц не возникло. Память разогнана с 3600 до 3733 МГц с сохранением таймингов.

AIDA64

Geekbench

Cinebench 20

PCMARK 10

World of Tanks

Итоги по ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) позволяет без заметного ущерба для скорости работы в приложениях и играх собрать систему на базе процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. Тестируемая плата дает возможность выбрать корпус меньшего размера под систему с одной видеокартой. Поддержка PCIe 4.0 для видеокарты и М.2 накопителя, 2.5G проводной интернет и Wi-Fi 6, USB 3.2 gen.2. Но отсутствует возможность вывода скоростного USB на лицевую панель корпуса, но каждый ли пользуется этим и готов за это переплатить?получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".