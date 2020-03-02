Обзор ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Тесты материнской платы

В ходе ближайшего месяца мы проведем детальное изучение материнских плат с чипсетом AMD X570, рассчитанных на процессоры AMD Ryzen третьего поколения. Начнем с ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI), оснащенной поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Относится она к серии TUF, относясь к среднему ценовому сегменту.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) обзор

Её можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с темным оформлением, характерным для серии TUF. На обратной стороне приведены подробные данные по характеристикам.

Комплект включает SATA кабель, внешний блок антенны Wi-Fi, заглушка для задней панели, наклейки с логотипом, руководство пользователя, сертификат качества и диск с программным обеспечением.

Внешний вид

Выполнена в форм-факторе ATX. Для этой серии характерно наличие защитных элементов и оформление в Military тематике. ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) не стала исключением, но из-за невысокой стоимости количество таких элементов сокращено.

На чипсете расположен пластиковый кожух с 40 мм вентилятором. Второй кожух над панелью разъемов.

За пассивное охлаждение отвечает два металлических радиатора на элементах питания CPU. Плюс один съемный радиатор на одном из М.2 слотов.

Не забыли про многоцветную подсветку. На боковой зоне печатной платы расположена компактная группа светодиодов. Дополнительно можно будет подключить две 12V ленты с поддержкой ASUS Aura. Также есть 5V коннектор.

Питание подается через 24-пиновый ATX и группу из 8 и 4 контактных разъемов питания процессора. Используется 14 фазная система. ШИМ-контроллер ASP1106GGQW.

Для организации активного охлаждения по периметру платы распределены пять 4-пиновых разъемов под вентиляторы и один 4-пиновый для помпы СЖО.

Четыре слота под оперативную память формата DDR4 с поддержкой объема до 128 Гбайт и частотой 4400 МГц. Под память выделена отдельная фаза с транзисторами М3054М.

Для организации дискового пространство доступны восемь SATA и два M.2 с поддержкой PCI-e Gen 4.

Для плат расширения выделены два слота PCI-e 4.0 ×16 и два PCI-e 4.0 ×4. Верхний слот под видеокарту идет с усилением.

Звуковая подсистема ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) собрана на основе кодека Realtek S1200A, работающего в паре с японскими конденсаторами.

Гигабитный сетевой разъем с защитой от статического электричества. Контроллер Realtek L8200A. Плюс беспроводной двухчастотный адаптер Intel AC-9260 Wi-Fi с Bluetooth 5.0 и блоком внешней антенны.

На панели разъемов доступны: семь USB 3.2, один USB Type-C, один RJ-45, пять аудиоразъемов, PS/2, оптический аудиовыход и разъемы под Wi-Fi антенну.

BIOS

Стартовый экран BIOS платы предлагает быстрые настройки и инструменты мониторинга.

Часто используемые параметры можно добавить в избранное с быстрым доступом в последующем.

Окно списка установленных в системе компонентов.

Отдельная вкладка под ручной разгон системы. Корректировка параметров оперативной памяти, питания процессора и памяти, ручного разгона процессора.

Дополнительные настройки системы.

Детальный мониторинга состояния компонентов.

Приоритет загрузки накопителей.

Утилиты обновления BIOS, просмотра информации по памяти и настройки режимов работы вентиляторов.

Софт

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) можно настраивать установив центр Armoury Crate. Пригодится для простого обновления компонентов и прошивки, а также поведения подсветки.

Набор эффектов с опциями синхронизации.

Опции разгона процессора и памяти. Проводится простым выбором параметров.

Тесты

CPU-Z

Тестирование платы мы проводили с процессором AMD Ryzen 5 3600 с оперативной памятью T-Force XTREEM ARGB DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц и видеокартой Palit GeForce RTX 2070 Super.

AIDA 64

3DMark 11

Futuremark

WinRar

Cinebench

Итоги по ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) станет хорошим выбором при сборке системы на базе процессоров AMD Ryzen третьего поколения. Невысокая стоимость, аккуратный внешний вид, активное охлаждение чипсета, радиатор для М.2 накопителя, Wi-Fi и Bluetooth 5.0, хороший набор разъемов на задней панели, поддержка 12V и 5V подсветки, программное обеспечение. Из ограничений отметим отсутствие радиатора на втором М.2, отсутствие вывода USB 3.2 Gen.2 на переднюю панель корпуса.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".