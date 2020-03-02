Обзор ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI). Тесты материнской платы

2020-03-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI); [158]
В ходе ближайшего месяца мы проведем детальное изучение материнских плат с чипсетом AMD X570, рассчитанных на процессоры AMD Ryzen третьего поколения. Начнем с ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI), оснащенной поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Относится она к серии TUF, относясь к среднему ценовому сегменту.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Её можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) обзор

Комплектация

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Поставляется в коробке с темным оформлением, характерным для серии TUF. На обратной стороне приведены подробные данные по характеристикам.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Комплект включает SATA кабель, внешний блок антенны Wi-Fi, заглушка для задней панели, наклейки с логотипом, руководство пользователя, сертификат качества и диск с программным обеспечением.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Внешний вид

Выполнена в форм-факторе ATX. Для этой серии характерно наличие защитных элементов и оформление в Military тематике. ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) не стала исключением, но из-за невысокой стоимости количество таких элементов сокращено.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

На чипсете расположен пластиковый кожух с 40 мм вентилятором. Второй кожух над панелью разъемов.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

За пассивное охлаждение отвечает два металлических радиатора на элементах питания CPU. Плюс один съемный радиатор на одном из М.2 слотов.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Не забыли про многоцветную подсветку. На боковой зоне печатной платы расположена компактная группа светодиодов. Дополнительно можно будет подключить две 12V ленты с поддержкой ASUS Aura. Также есть 5V коннектор.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Питание подается через 24-пиновый ATX и группу из 8 и 4 контактных разъемов питания процессора. Используется 14 фазная система. ШИМ-контроллер ASP1106GGQW.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Для организации активного охлаждения по периметру платы распределены пять 4-пиновых разъемов под вентиляторы и один 4-пиновый для помпы СЖО.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Четыре слота под оперативную память формата DDR4 с поддержкой объема до 128 Гбайт и частотой 4400 МГц. Под память выделена отдельная фаза с транзисторами М3054М.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Для организации дискового пространство доступны восемь SATA и два M.2 с поддержкой PCI-e Gen 4.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Для плат расширения выделены два слота PCI-e 4.0 ×16 и два PCI-e 4.0 ×4. Верхний слот под видеокарту идет с усилением.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Звуковая подсистема ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) собрана на основе кодека Realtek S1200A, работающего в паре с японскими конденсаторами.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Гигабитный сетевой разъем с защитой от статического электричества. Контроллер Realtek L8200A. Плюс беспроводной двухчастотный адаптер Intel AC-9260 Wi-Fi с Bluetooth 5.0 и блоком внешней антенны.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

На панели разъемов доступны: семь USB 3.2, один USB Type-C, один RJ-45, пять аудиоразъемов, PS/2, оптический аудиовыход и разъемы под Wi-Fi антенну.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

BIOS

Стартовый экран BIOS платы предлагает быстрые настройки и инструменты мониторинга.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Часто используемые параметры можно добавить в избранное с быстрым доступом в последующем.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Окно списка установленных в системе компонентов.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Отдельная вкладка под ручной разгон системы. Корректировка параметров оперативной памяти, питания процессора и памяти, ручного разгона процессора.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Дополнительные настройки системы.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Детальный мониторинга состояния компонентов.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Приоритет загрузки накопителей.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Утилиты обновления BIOS, просмотра информации по памяти и настройки режимов работы вентиляторов.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Софт

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) можно настраивать установив центр Armoury Crate. Пригодится для простого обновления компонентов и прошивки, а также поведения подсветки.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Набор эффектов с опциями синхронизации.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Опции разгона процессора и памяти. Проводится простым выбором параметров.

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Тесты

Тестирование платы мы проводили с процессором AMD Ryzen 5 3600 с оперативной памятью T-Force XTREEM ARGB DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц и видеокартой Palit GeForce RTX 2070 Super.

CPU-Z

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

AIDA 64

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

3DMark 11

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Futuremark

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

WinRar

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Cinebench

ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Итоги по ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) станет хорошим выбором при сборке системы на базе процессоров AMD Ryzen третьего поколения. Невысокая стоимость, аккуратный внешний вид, активное охлаждение чипсета, радиатор для М.2 накопителя, Wi-Fi и Bluetooth 5.0, хороший набор разъемов на задней панели, поддержка 12V и 5V подсветки, программное обеспечение. Из ограничений отметим отсутствие радиатора на втором М.2, отсутствие вывода USB 3.2 Gen.2 на переднюю панель корпуса.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)
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