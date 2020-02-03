Обзор ASUS TUF X299 MARK 1. Надежная материнская плата для Skylake-X

2020-02-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS TUF X299 MARK 1; [228]
Тестируемая сегодня материнская плата ASUS TUF X299 MARK 1 не относится к новинкам, построена на базе чипсета Intel X299. Само тестирование мы совместили с обновлением тестового стенда. Выбор на нее пал не случайно, на нее предоставляется пятилетняя гарантия. Сама плата усилена пластиной TUF Fortifier, имеет в комплекте кронштейн для видеокарт, систему мониторинга и предлагает прочные слоты под платы расширения.

ASUS TUF X299 MARK 1

Ее можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает заглушки под PCI-разъемы, мостики 2-Way и 3-Way SLI, металлический держатель для видеокарт, держатель для M.2 диска, ключ TUF Detective 2, заглушку задней панели, винты для крепления M.2, Q-Connector, SATA-кабели, наклейки с логотипом, сертификат качества, руководство пользователя. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам.

ASUS TUF X299 MARK 1

Внешний вид

Выполнена плата в форм-факторе ATX. Характерный для серии The Ultimate Force внешний вид. Пластиковая защита на фронтальной стороне и металлическая на обратной стороне.

ASUS TUF X299 MARK 1

Обыграны группы элементов в виде сот. Это логотип на кожухе и пластиковой рамке панели разъемов.

ASUS TUF X299 MARK 1

Практически полную площадь обратной стороны занимает металлическая пластина с логотипом серии. Этот элемент усиливает плату и участвует в пассивном отводе тепла.

ASUS TUF X299 MARK 1

Лицевой же кожух несет в основном только декоративную функцию, попутно уменьшая загрязнение поверхности платы пылью. При необходимости с ASUS TUF X299 MARK 1 можно будет снять полностью или только отдельные заглушки на PCI-разъемах.

ASUS TUF X299 MARK 1

В конструкции предусмотрен активный вентилятор. Во время работы он обдувает не только чипсет, но и М.2 накопитель.

ASUS TUF X299 MARK 1

На накопитель также крепится металлическая пластина, выполняющая функцию радиатора. Есть зона с термоинтерфейсом. Второй разъем М.2 размещен под углом в 90 градусов. Для него есть отдельная металлическая пластина.

ASUS TUF X299 MARK 1

Пользователь сможет воспользоваться тремя разъемами PCIe 3.0 x16 и двумя PCIe 3.0 x4. Схема будет меняться в зависимости от количества линий установленного процессора.

ASUS TUF X299 MARK 1

Плата располагает только одним разъемом для подключения светодиодной ленты 12V и одним для внешних USB 2.0. Но при этом есть большое количество разъемов для вентиляторов, они распределены по всему периметру платы.

ASUS TUF X299 MARK 1

Вертикально расположены восемь портов SATA. За звуковую подсистему отвечает Realtek S1220A. Отдельная экранированная зона.

ASUS TUF X299 MARK 1

Вместо индикатора POST-кодов используется группа светодиодных индикаторов, отображающих текущий загрузочный статус.

ASUS TUF X299 MARK 1

Основное питание подается через 24-пиновый разъем. Есть два дополнительных коннектора – восьми- и четырехпиновые.

ASUS TUF X299 MARK 1

Оба сетевых разъема идут с защитой TUF LANGuard от перепадов напряжения и статического электричества.

ASUS TUF X299 MARK 1

Подсистема питания в ASUS TUF X299 MARK 1 восьмифазная. Управляет контроллер Digi+ ASP1405I. В верхней части компактный алюминиевый радиатор.

ASUS TUF X299 MARK 1

Стоит отметить отдельный контроллер ASUS PRO Clock. Он расширяет возможности выбора частот при разгоне. Он же дает большие настройки при проведении разгона.

ASUS TUF X299 MARK 1

На панели разъемов доступны четыре USB 2.0, порт TUF Detective, четыре USB 3.0, USB Type-C, USB 3.1, два сетевых гигабитных гнезда, кнопка восстановления BIOS, оптический выход, пять аудиоразъемов.

BIOS

Графический интерфейс с оформлением, характерным для этой серии. В главном окне выводится сводная информация по подключенным устройствам, частоте работы процессора и памяти, режимы работы и приоритет загрузки.

ASUS TUF X299 MARK 1

Есть окно управления оборотами вентиляторов.

ASUS TUF X299 MARK 1

ASUS TUF X299 MARK 1

Функция быстрого разгона процессора и памяти. Ручной разгон с тонкой настройкой параметров.

ASUS TUF X299 MARK 1

Есть вкладка с дополнительными настройками для параметров системы.

ASUS TUF X299 MARK 1

ASUS TUF X299 MARK 1

Опции по загрузке системы с типом загрузки и приоритетом для накопителей.

ASUS TUF X299 MARK 1

Есть ряд фирменных утилит для вывода информации видеокарт, профилей разгона, данные по оперативной памяти.

ASUS TUF X299 MARK 1

ASUS TUF X299 MARK 1

TUF Detective 2

Установив комплектный адаптер TUF Detective 2, владелец ASUS TUF X299 MARK 1 сможет получить управление с экрана смартфона. Так в один клик можно запустить систему, перезагрузить, отправить в сон, очистить BIOS и просмотреть ошибки.

Есть экран с мониторингом температуры, скорости вращения вентиляторов и вольтажа.

Панель с POST кодами. Решает вопрос отсутствия этой панели на плате.

Общая информация по техническим данным.

Armoury Crate

Для Windows можно загрузить утилиту Armoury Crate. В первой вкладке проводится настройка совместимых устройств. Здесь же можно задать цвет подсветки для LED-разъема.

ASUS TUF X299 MARK 1

Функция синхронизации подсветки для подключенных устройств.

ASUS TUF X299 MARK 1

Здесь же вкладка с детальными настройками эффектов подсветки.

ASUS TUF X299 MARK 1

Игровая библиотека с выбором профиля настроек под игру. Под игры можно будет задать свое поведение подсветки.

ASUS TUF X299 MARK 1

Профили настроек.

Тесты

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE

Итоги по ASUS TUF X299 MARK 1

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF X299 MARK 1 станет хорошим выбором в качестве основы для сборки высокопроизводительной системы с процессором LGA-2066. Качественные элементы и пятилетняя гарантия, усиливающая пластина, набор разъемов, удобство организации активного охлаждения в корпусе, охлаждение для М.2, хорошие возможности разгона процессора и памяти, взаимодействие со смартфоном, синхронизация подсветки. Из недостатков отметим отсутствие эффективного охлаждения для подсистемы питания.
ASUS TUF X299 MARK 1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ASUS TUF X299 MARK 1
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