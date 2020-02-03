Обзор ASUS TUF X299 MARK 1. Надежная материнская плата для Skylake-X

Тестируемая сегодня материнская плата ASUS TUF X299 MARK 1 не относится к новинкам, построена на базе чипсета Intel X299. Само тестирование мы совместили с обновлением тестового стенда. Выбор на нее пал не случайно, на нее предоставляется пятилетняя гарантия. Сама плата усилена пластиной TUF Fortifier, имеет в комплекте кронштейн для видеокарт, систему мониторинга и предлагает прочные слоты под платы расширения.

Комплектация

Ее можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает заглушки под PCI-разъемы, мостики 2-Way и 3-Way SLI, металлический держатель для видеокарт, держатель для M.2 диска, ключ TUF Detective 2, заглушку задней панели, винты для крепления M.2, Q-Connector, SATA-кабели, наклейки с логотипом, сертификат качества, руководство пользователя. Собрано все в коробке с подробной информацией по характеристикам.

Внешний вид

Выполнена плата в форм-факторе ATX. Характерный для серии The Ultimate Force внешний вид. Пластиковая защита на фронтальной стороне и металлическая на обратной стороне.

Обыграны группы элементов в виде сот. Это логотип на кожухе и пластиковой рамке панели разъемов.

Практически полную площадь обратной стороны занимает металлическая пластина с логотипом серии. Этот элемент усиливает плату и участвует в пассивном отводе тепла.

Лицевой же кожух несет в основном только декоративную функцию, попутно уменьшая загрязнение поверхности платы пылью. При необходимости с ASUS TUF X299 MARK 1 можно будет снять полностью или только отдельные заглушки на PCI-разъемах.

В конструкции предусмотрен активный вентилятор. Во время работы он обдувает не только чипсет, но и М.2 накопитель.

На накопитель также крепится металлическая пластина, выполняющая функцию радиатора. Есть зона с термоинтерфейсом. Второй разъем М.2 размещен под углом в 90 градусов. Для него есть отдельная металлическая пластина.

Пользователь сможет воспользоваться тремя разъемами PCIe 3.0 x16 и двумя PCIe 3.0 x4. Схема будет меняться в зависимости от количества линий установленного процессора.

Плата располагает только одним разъемом для подключения светодиодной ленты 12V и одним для внешних USB 2.0. Но при этом есть большое количество разъемов для вентиляторов, они распределены по всему периметру платы.

Вертикально расположены восемь портов SATA. За звуковую подсистему отвечает Realtek S1220A. Отдельная экранированная зона.

Вместо индикатора POST-кодов используется группа светодиодных индикаторов, отображающих текущий загрузочный статус.

Основное питание подается через 24-пиновый разъем. Есть два дополнительных коннектора – восьми- и четырехпиновые.

Оба сетевых разъема идут с защитой TUF LANGuard от перепадов напряжения и статического электричества.

Подсистема питания в ASUS TUF X299 MARK 1 восьмифазная. Управляет контроллер Digi+ ASP1405I. В верхней части компактный алюминиевый радиатор.

Стоит отметить отдельный контроллер ASUS PRO Clock. Он расширяет возможности выбора частот при разгоне. Он же дает большие настройки при проведении разгона.

BIOS

На панели разъемов доступны четыре USB 2.0, порт TUF Detective, четыре USB 3.0, USB Type-C, USB 3.1, два сетевых гигабитных гнезда, кнопка восстановления BIOS, оптический выход, пять аудиоразъемов.Графический интерфейс с оформлением, характерным для этой серии. В главном окне выводится сводная информация по подключенным устройствам, частоте работы процессора и памяти, режимы работы и приоритет загрузки.

Есть окно управления оборотами вентиляторов.

Функция быстрого разгона процессора и памяти. Ручной разгон с тонкой настройкой параметров.

Есть вкладка с дополнительными настройками для параметров системы.

Опции по загрузке системы с типом загрузки и приоритетом для накопителей.

Есть ряд фирменных утилит для вывода информации видеокарт, профилей разгона, данные по оперативной памяти.

TUF Detective 2

Armoury Crate

Установив комплектный адаптер TUF Detective 2, владелец ASUS TUF X299 MARK 1 сможет получить управление с экрана смартфона. Так в один клик можно запустить систему, перезагрузить, отправить в сон, очистить BIOS и просмотреть ошибки.Есть экран с мониторингом температуры, скорости вращения вентиляторов и вольтажа.Панель с POST кодами. Решает вопрос отсутствия этой панели на плате.Общая информация по техническим данным.Для Windows можно загрузить утилиту Armoury Crate. В первой вкладке проводится настройка совместимых устройств. Здесь же можно задать цвет подсветки для LED-разъема.

Функция синхронизации подсветки для подключенных устройств.

Здесь же вкладка с детальными настройками эффектов подсветки.

Игровая библиотека с выбором профиля настроек под игру. Под игры можно будет задать свое поведение подсветки.

Тесты

Профили настроек.

Итоги по ASUS TUF X299 MARK 1

ASUS TUF X299 MARK 1 станет хорошим выбором в качестве основы для сборки высокопроизводительной системы с процессором LGA-2066. Качественные элементы и пятилетняя гарантия, усиливающая пластина, набор разъемов, удобство организации активного охлаждения в корпусе, охлаждение для М.2, хорошие возможности разгона процессора и памяти, взаимодействие со смартфоном, синхронизация подсветки. Из недостатков отметим отсутствие эффективного охлаждения для подсистемы питания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".