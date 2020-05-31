Обзор AXPER SpeedCam. Недорогой GPS-информатор

Количество и тип комплексов, используемых на дорогах и России, постоянно растет. И как показала практика большинство из них устанавливаются стационарно. Получать информацию по ним можно с помощью приложения на смартфоне, а также установкой радар-детектора или видеорегистратора. Тестируемый сегодня AXPER SpeedCam это один из самых дешевых информаторов по таким типам комплексов.

Комплектация

В российских магазинах доступен за 1 490 рублей. Эти данные актуальны на момент публикации обзора.Поставляется в компактной коробке с общей информацией по характеристикам. Комплект включает площадку на лобовое стекло, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из черного матового пластика. На стекле занимает ограниченное пространство.

Ставится в фиксатор. К надежности фиксации есть большие вопросы. Он часто выпадает из него, особенно при езде по неровным дорогам.

На корпусе AXPER SpeedCam выведены два типа разъемов miniUSB и microUSB. Для подачи можно использовать любой из них.

Второй при этом задействуется как сквозной если устройство используется в качестве дополнения для видеорегистратора без функции информатора.

Тесты

На боковой грани выведена кнопка для переключения уровня громкости выводимых оповещений.Это самостоятельное устройство, которое можно использовать как отдельно от видеорегистратора, так и добавив его в цепь питания. Второй вариант будет оптимальным в вопросе сокращения задействуемых в машине прикуривателей и USB-разъемов. Также упрощается аккуратный монтаж.

Итоги по AXPER SpeedCam

С официального сайта можно провести обновление базы стационарных точек. С учетом публикации этого обзора в конце мая, последняя база вышла от 26 марта. Для обновления нужно будет подключить устройство через microUSB разъем заменив файл на внутреннем накопителе.Есть несколько уровней по громкости оповещений. Тут используются как звуковые, так и голосовые предупреждения. Также при необходимости они могут быть полностью отключены. В базе присутствуют разные типы комплексов. По ним выводится разрешенная скорость и тип комплекса.AXPER SpeedCam – недорогой вариант GPS-информатора по стационарным камерам и комплексам на дорогах России и СНГ. Самостоятельная работа и возможность добавления в цепь питания видеорегистратора, компактные габариты. К минусам отнесем недостаточно надежную фиксацию в основании и нечастый выпуск обновлений базы камер.