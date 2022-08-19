Обзор Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14. Оперативная память Samsung B-DIE с Алиэкспресс

Несмотря на прошедшее время с момента выхода памяти DDR5 и заметное снижение ее стоимости, актуальность DDR4 будет сохраняться еще как минимум 2-3 года. Это касается как сборки систем с компонентами, приобретенными на вторичном рынке, так и при выборе материнских плат последних поколений. Тестируемый сегодня комплект Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14 построен с использованием чипов Samsung B-DIE.

Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Основным каналом продаж для этого бренда для России выступает площадка Aliexpress и там на момент выхода они доступны за 7600 рублей.
Лучшая цена Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14 на Aliexpress

Комплектация

Поставляются в коробке со стилизованным оформлением, здесь же есть отметка по поддержке систем управления подсветкой ключевых производителей материнских плат.

Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Комплект ее включает различную документацию, наклейки с серийным номером, белые перчатки, карточку со дизайнерскими скетчами, салфетку из микрофибры, металлическую открывашку для бутылок.

Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Внешний вид

Боковые части радиатора с зеркальным покрытием. Под ним располагается металлическая часть из алюминиевого сплава.

Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Толщина покрытия 1.8 мм. С двух сторон используется термоинтерфейс. Высота модулей 40 мм.

Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Сверху зафиксирована декоративная накладка из полупрозрачного пластика с заполняющим многоцветным свечением.

Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Такое исполнение хорошо смотрится в сеттинге из четырех планок. Для работы эта подсветка не требует подключение дополнительных кабелей питания и синхронизации.

Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Управлять эффектом и проводить синхронизацию можно используя программное обеспечение ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome.

Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Разделяется на восемь отдельно управляемых групп светодиодов. Каждой из них можно управлять в отдельности.

Тесты и разгон

Asgard Bragi V3 DDR4 оснащены чипами Samsung B-DIE. В XMP 2.0 профиль записана частота 3600 МГц с таймингами 14-15-15-35 и напряжением 1.45В.

тесты Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Тесты набора из двух модулей по 8 Гбайт каждый. Процессор Intel Core i5-12600K и материнская плата MSI MAG Z690 Tomahawk Wi-Fi.

тесты Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

У моделей хороший потенциал для ручного загона. Стабильная работа была получена на частоте 4000 МГц с таймингами 15-15-15-36 и напряжением 1.48В.

тесты Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Для наглядности данные по бенчмаркам приводим данные, полученные на заводских и разогнанных частотах.

AIDA 64

Разгон Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

GeekBench

Разгон Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

3DMark 11

Разгон Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

TimeSpy

Разгон Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

3DMark CPU

Разгон Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14

Тесты в играх

FarCry 6: Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14 vs 4000 MHz CL15 manual OC

Cyberpunk 2077: Asgard Bragi V3 DDR4-3600 MHz CL14 vs 4000 MHz CL15 manual OC

World of Tanks (Ультра)

Итоги

Asgard Bragi V3 DDR4-3600 будут интересны и как решение, которое предлагает хорошо настроенный XMP-профиль, так и вариант для проведения самостоятельных экспериментов с разгоном. Это доступная оперативная память с чипами Samsung B-DIE, способная порадовать эффектно исполненной подсветкой с возможностями синхронизации с остальными компонентами.
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