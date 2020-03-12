Обзор BIOSTAR X570GT Ver. 6.x. Материнская плата с топовым чипсетом без переплаты

Одним из преимуществ платформы AMD Ryzen в сравнении с Intel, позволившее получить массовый интерес со стороны пользователей, несомненно стала стоимость. При меньших финансовых вложениях можно собрать высокопроизводительную систему для игр и рабочих задач. Как пример, BIOSTAR X570GT Ver. 6.x в сегменте до 10 000 рублей предлагает поддержку разгона процессора и памяти, а также оснащена слотом M.2 c PCI-e 4.0.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 8 900 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает SATA-кабели, заглушку на заднюю панель, руководство пользователя. Собрано все в коробке из плотного картона, оформленной в гоночной стилистике.

Внешний вид

Выполнена в формате MicroATX. Такая материнская плата позволит выбрать для сборки корпус меньших размеров. Это актуально с учетом того, что фактически большинство из плат расширения используют только одну видеокарту.

Внешний вид у платы скромный. Тут отсутствуют декоративные кожухи и элементы с многоцветной подсветкой.

Но при этом BIOSTAR X570GT Ver. 6.x оснащена одним слотом М.2 с поддержкой PCI-e 4.0. После установки видеокарты он будет перекрыт.

Доступен один PCI Express х16 с армированным усилением. Два PCI Express х1.

Четыре слота под оперативную память DDR4 с максимальным объемом до 128 Гбайт с частотой до 4 400 МГц.

Питание подается через 24-пиновый ATX. Дополнительно выведен 8-пиновый под процессор.

Используется система стабилизации со схемой 4+3. Установлены твердотельные конденсаторы с высоким ресурсом службы. Стоит обратить внимание на отсутствие радиаторов на цепи питания.

На чипсете установлен алюминиевый радиатор с ребрами. Используется активное охлаждение. Работает вентилятор бесшумно.

Для организации дисковой подсистемы в дополнение к М.2 доступны четыре SATA, расположенные в ряд вертикально в нижней части платы. Рядом колодка для подключения лицевой панели корпуса.

Одна колодка для USB 3.1 и две USB 2.0 под фронтальную панель. Контакты для сброса настроек BIOS.

Несмотря на отсутствие подсветки на самой плате, предложили одновременную поддержку внешних светодиодных лент с 12V и 5V. По одному разъему на каждый тип.

Возможности организации активного охлаждения ограничены только двумя 4-пиновыми разъемами. Один сверху, один снизу.

За сеть отвечает чип Realtek RTL8111H. Гигабитный разъем с защитой от статического электричества.

Упрощения коснулись аудиосоставляющей. Тут кодек ALC887 с 7.1 звуком и Hi-Fi.

На панели разъемов доступны PS/2, HDMI, VGA, LAN, четыре USB 3.1, два USB 2.0 и три аудиоразъема.

BIOS

Несмотря на принадлежность к недорогому сегменту, в BIOSTAR X570GT Ver. 6.x не стали убирать функционал по ручному разгону. Пользователь сможет изменить параметры работы процессора и памяти.

На главный экран выводится сводная информация по работе системы. Здесь же частота и температура процессора и памяти.

Дополнительные настройки системы. Здесь же выбираются параметры PCIe.

Параметры загрузки и приоритет по накопителям.

Тесты

Регулировка скорости вращения вентиляторов и цвета подсветки.Мы смогли получить стабильную частоту 4 000 МГц для процессора AMD Ryzen 5 3600 и частоту 3 600 МГц для оперативной памяти T-FORCE.

CPU-Z

AIDA 64

3DMark 11

Futuremark

WinRar

Cinebench

BIOSTAR X570GT обзор

Итоги по BIOSTAR X570GT Ver. 6.x

BIOSTAR X570GT Ver. 6.x – тот самый вариант, когда не переплачивая можно получить топовый чипсет X570 с поддержкой PCI-e 4.0 и поддержкой ручного разгона компонентов. Есть ли смысл в переплате за светодиоды и декоративный обвес, если по факту будет установлен только один М.2 и одна видеокарта? При ответе «нет» на этот вопрос, данная плата станет идеальным вариантом. Подойдет как для игровых сборок, так и для телевизора в паре со встроенной графикой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".