Обзор Biostar B450MH. Материнская плата для Ryzen

2019-11-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Biostar B450MH; [134]
Продолжая тему недорогих рабочих станций и игровых сборок, сегодня мы рассмотрим материнскую плату Biostar B450MH с сокетом AM4. Выполнена она в форм-факторе microATX и предлагает один слот PCI Express 3.0 x16, М.2 и два DDR4. Несмотря на невысокую стоимость, в нее можно будет установить и старший Ryzen 7 3900X, хотя в целом это и нецелесообразно с учетом сокета.

Biostar B450MH

К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Biostar B450MH обзор

Комплектация

Поставляется материнская плата в коробке с информацией по техническим характеристикам. Комплект включает заглушку для задней панели и два SATA-кабеля, а также диск с программным обеспечением и руководство пользователя.

Biostar B450MH

Внешний вид

Внешний вид аскетичный, из общего оформления выделяются только три разъема, окрашенные в желтый цвет. Черная печатная плата без подсветки.

Biostar B450MH

Несмотря на невысокую стоимость, Biostar B450MH позволит владельцу установить диск М.2. Элементы крепления для него уже зафиксированы на плате.

Biostar B450MH

Помимо этого, есть четыре SATA. Все они расположены вертикально, группой по два разъема.

Biostar B450MH

Рядом находится 24-контактный порт питания ATX. Дополнен одним 8-контактным разъемом дополнительного питания процессора. Заявлена поддержка процессоров с TDP 105 Ватт.

Biostar B450MH

Четыре PCIe-разъема. Один из них PCIe (3.0) x16 и два PCIe (3.0) x1. Верхний окрашен в желтый цвет.

Biostar B450MH

Два разъема под оперативную память DDR4. Максимально поддерживаемый объем ограничен 32 Гбайт и частотой до 3200 МГц.

Biostar B450MH

Для подключения корпуса предлагается четыре USB 2.0 и один USB 3.1 gen.1.

Biostar B450MH

За звуковую систему отвечает чип Realtek ALC887. Зона экранирована от основной части.

Biostar B450MH

Отдельно отметим гигабитный LAN с фирменным Super LAN Surge Protection, обеспечивающим защиту от коротких замыканий.

Biostar B450MH

Сокет AM4 с чипсетом B450. Установлен единственный алюминиевый радиатор с оребрением. Поддерживаются процессоры AMD Ryzen первого, второго и третьего поколений.

Biostar B450MH

Только два разъема для подключения вентиляторов, оба с регулировкой оборотов. Один из них будет задействован для системы охлаждения процессора.

Biostar B450MH

На панели разъемов Biostar B450MH выведены PS/2, четыре USB 3.0, два USB 2.0, HDMI, VGA, сетевой разъем RJ45 и три аудиоразъема.

Софт

Графический BIOS с базовым набором настроек и отдельной информационной панелью. Последнее обновление от 6 ноября, выпускаются они регулярно.

Biostar B450MH

Есть софт, позволяющий оптимизировать работу сетевого подключения под определенные задачи, среди которых стрим-трансляции и игры.

Тесты

Cinebench 15

Biostar Racing X470GT8

Biostar Racing X470GT8

Aida64

Biostar Racing X470GT8

Biostar Racing X470GT8

PCMARK

Biostar Racing X470GT8

PCMARK

Biostar Racing X470GT8

Biostar Racing X470GT8

Adobe Lightroom

Biostar Racing X470GT8

Adobe Photoshop

Biostar Racing X470GT8

Adobe Premier

Biostar Racing X470GT8

Итоги по Biostar B450MH

Золото. Выбор редакции MegaObzorBiostar B450MH станет оптимальным выбором под процессоры AMD Ryzen 3 и 5, как для рабочих станций, так и игровых сборок. Предлагается весь необходимый набор разъемов, включая поддержку быстрых твердотельных накопителей. Хорошее наполнение тыльной панели. Не устроить может скромный внешний вид, но стоит понимать, что подсветка и декоративные радиаторы неизбежно отразятся на стоимости платы.
Biostar B450MH получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Biostar B450MH
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