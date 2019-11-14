Обзор Biostar B450MH. Материнская плата для Ryzen

Продолжая тему недорогих рабочих станций и игровых сборок, сегодня мы рассмотрим материнскую плату Biostar B450MH с сокетом AM4. Выполнена она в форм-факторе microATX и предлагает один слот PCI Express 3.0 x16, М.2 и два DDR4. Несмотря на невысокую стоимость, в нее можно будет установить и старший Ryzen 7 3900X, хотя в целом это и нецелесообразно с учетом сокета.

Biostar B450MH обзор

К моменту публикации она находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется материнская плата в коробке с информацией по техническим характеристикам. Комплект включает заглушку для задней панели и два SATA-кабеля, а также диск с программным обеспечением и руководство пользователя.

Внешний вид

Внешний вид аскетичный, из общего оформления выделяются только три разъема, окрашенные в желтый цвет. Черная печатная плата без подсветки.

Несмотря на невысокую стоимость, Biostar B450MH позволит владельцу установить диск М.2. Элементы крепления для него уже зафиксированы на плате.

Помимо этого, есть четыре SATA. Все они расположены вертикально, группой по два разъема.

Рядом находится 24-контактный порт питания ATX. Дополнен одним 8-контактным разъемом дополнительного питания процессора. Заявлена поддержка процессоров с TDP 105 Ватт.

Четыре PCIe-разъема. Один из них PCIe (3.0) x16 и два PCIe (3.0) x1. Верхний окрашен в желтый цвет.

Два разъема под оперативную память DDR4. Максимально поддерживаемый объем ограничен 32 Гбайт и частотой до 3200 МГц.

Для подключения корпуса предлагается четыре USB 2.0 и один USB 3.1 gen.1.

За звуковую систему отвечает чип Realtek ALC887. Зона экранирована от основной части.

Отдельно отметим гигабитный LAN с фирменным Super LAN Surge Protection, обеспечивающим защиту от коротких замыканий.

Сокет AM4 с чипсетом B450. Установлен единственный алюминиевый радиатор с оребрением. Поддерживаются процессоры AMD Ryzen первого, второго и третьего поколений.

Только два разъема для подключения вентиляторов, оба с регулировкой оборотов. Один из них будет задействован для системы охлаждения процессора.

Софт

На панели разъемов Biostar B450MH выведены PS/2, четыре USB 3.0, два USB 2.0, HDMI, VGA, сетевой разъем RJ45 и три аудиоразъема.Графический BIOS с базовым набором настроек и отдельной информационной панелью. Последнее обновление от 6 ноября, выпускаются они регулярно.

Тесты

Cinebench 15

Есть софт, позволяющий оптимизировать работу сетевого подключения под определенные задачи, среди которых стрим-трансляции и игры.

Aida64

PCMARK

PCMARK

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Adobe Premier

Итоги по Biostar B450MH

Biostar B450MH станет оптимальным выбором под процессоры AMD Ryzen 3 и 5, как для рабочих станций, так и игровых сборок. Предлагается весь необходимый набор разъемов, включая поддержку быстрых твердотельных накопителей. Хорошее наполнение тыльной панели. Не устроить может скромный внешний вид, но стоит понимать, что подсветка и декоративные радиаторы неизбежно отразятся на стоимости платы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".