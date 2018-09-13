Обзор Biostar Racing X470GT8. Лучшая материнская плата для AMD Ryzen 7 2700X и AMD Ryzen 5 2600X

2018-09-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Biostar Racing X470GT8; [232]
Мы уже писали об анонсе материнской платы Biostar Racing X470GT8, выпущенной специально под второе поколение чипов AMD Ryzen. Здесь за основу взят обновленный чипсет X470 и добавлена поддержка памяти DDR4 с частотой 3200 МГц. Как можно догадаться по анализу характеристик и оснащению этой материнской платы, ориентирована она на сборку высокопроизводительных систем и игровых станций, включая решения с несколькими видеокартами.

Biostar Racing X470GT8

У нас появилась возможность провести детальное тестирование новинки и поделиться с вами данными сравнения первого и второго поколения процессоров AMD Ryzen. К моменту публикации продажи в России еще не стартовали, в сети мы нашли предложения по 175 евро.

Biostar Racing X470GT8 обзор

Комплектация

Поставляется плата Biostar Racing X470GT8 в коробке из плотного картона, оформленной под гоночную тематику. С обратной стороны приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, заглушку и четыре SATA-кабеля.

Biostar Racing X470GT8

Внешний вид

Сохранена общая стилистика RACING с элементами, оформленными под карбоновую текстуру. Здесь же она дополнена соответствующими по форме радиаторами на силовых элементах и такими мелочами, как силуэты гоночного флага.

Biostar Racing X470GT8

В оформлении преобладают темные цвета. В целом относительно решений конкурентов, выглядит плата хорошо, став удачной основной для сборки системы на базе флагманских компонентов.

Biostar Racing X470GT8

Питание в Biostar Racing X470GT8 подается через 24-пиновый ATX и дополнительный 8-пиновый. Расположен он в верхнем углу.

Biostar Racing X470GT8

На плате предусмотрена защита от перегрузок по LAN разъему, обеспечивая защиту от статического электричества и крупных скачков напряжения. Используется контроллер Intel i211AT Gigabit LAN.

Biostar Racing X470GT8

Хорошие возможности по организации активного охлаждения: сверху – два четырех пиновых разъема, в центре еще один, два на нижней грани.

Biostar Racing X470GT8

Доступно два коннектора для подключения двух внешних светодиодных лент с 12V. Работа может синхронизироваться со встроенными элементами.

Biostar Racing X470GT8

Есть один M.2 разъем с 32 ГБ/с. В этой зоне установлен алюминиевый радиатор с термоинтерфейсом. Верхняя поверхность также идет с карбоновым рисунком.

Biostar Racing X470GT8

Решение правильное с учетом того, что более 90% M.2 SSD идут без охлаждения.

Biostar Racing X470GT8

Снизу выведены три USB 2.0 и два USB 3.1 Gen.1 для подключения периферии и лицевой панели корпуса.

Biostar Racing X470GT8

За звуковую подсистему в Biostar Racing X470GT8 отвечает Realtek ALC1220, размещен он в экранированной зоне и дополнительно закрыт металлическим кожухом.

Biostar Racing X470GT8

На чипсете AMD X470 установлен алюминиевый радиатор с логотипом серии, подсвечиваемый RGB-подсветкой. Также подсвечиваются две зоны на радиаторах цепи питания, зоны на кожухах в левой части платы.

Biostar Racing X470GT8

Все шесть SATA 3 расположены горизонтально, под два в три ряда.

Biostar Racing X470GT8

В верхнем правом углу LED экран для мониторинга состояния, кнопка перезагрузки, включения и сброса BIOS.

Biostar Racing X470GT8

Четыре слота DIMM для оперативной памяти формата DDR4. Поддерживается объем до 64 Гбайт с частотой до 3200 МГц.

Biostar Racing X470GT8

Два слота PCI-E 3.0 x16 с дополнительным металлическим усилением. Плюс еще один PCI-E 2.0 x16 (х4) и три PCI-E 2.0 x1.

Biostar Racing X470GT8

На заднюю панель Biostar Racing X470GT8 выведены DVI-D, HDMI, DisplayPort, PS/2, четыре USB 3.1 Gen1, один USB 3.1 Gen2 Type-A, один USB 3.1 Gen2 Type-C, LAN, S/PDIF и пять позолоченных аудиоразъемов.

Biostar Racing X470GT8

BIOS

Интерфейс BIOS нам знаком по ранним тестам плат этой серии, тут также используется стилизация под гоночную тематику. В главном окне выводится мониторинг по процессору, памяти и текущему времени, данные по версии микрокода.

Biostar Racing X470GT8

В разделе полных настроек представлены детальные инструменты по настройке компонентов. Выставляет приоритет дисков во время загрузки.

Biostar Racing X470GT8

Отдельная вкладка O.N.E. для изменения параметров шины, частоты процессора, частоты и таймингов памяти. Корректируются напряжения.

Biostar Racing X470GT8

Софт

Biostar Racing X470GT8 дополнена программным обеспечением, загружаемым с официального сайта. Здесь можно скачать утилиту для активации быстрой зарядки с USB (QC 2.0 и Apple Mode). Проводится обновление BIOS, меняется логотип при загрузке.

Biostar Racing X470GT8

Утилита Racing GT будет полезна для мониторинга, настройки звуковой подсистемы, задать режим работы системы и подсветки. Выставляются сценарии работы вентиляторов.

Biostar Racing X470GT8

Тесты

Cinebench 15

Biostar Racing X470GT8

Biostar Racing X470GT8

Aida64

Biostar Racing X470GT8

Biostar Racing X470GT8

PCMARK

Biostar Racing X470GT8

PCMARK

Biostar Racing X470GT8

Biostar Racing X470GT8

Adobe Lightroom

Biostar Racing X470GT8

Adobe Photoshop

Biostar Racing X470GT8

Adobe Premier

Biostar Racing X470GT8

Разгон

Дополнительно по традиции мы проводим изучение потенциала для разгона. В качестве процессора выбран AMD Ryzen 5 2600X с этой платой нам получилось достигнуть стабильной работы на частоте 4200 МГц.

Итоги по Biostar Racing X470GT8

Золото. Выбор редакции MegaObzorBiostar Racing X470GT8 станет отличным выбором при сборе высокопроизводительной системы с процессором второго поколения AMD Ryzen. Плата предлагает широкий набор портов и разъемов, имеет инструменты для организации работы подсветки и разгона компонентов. К плюсам отнесем наличие ПО, продуманное охлаждение и наличие M.2 радиатора, большое количество USB, дополнительные кнопки и экран мониторинга.
Biostar Racing X470GT8 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Biostar Racing X470GT8. Лучшая материнская плата для AMD Ryzen 7 2700X и AMD Ryzen 5 2600XОбзор Biostar Racing X470GT8. Лучшая материнская плата для AMD Ryzen 7 2700X и AMD Ryzen 5 2600X
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