Обзор Biostar Racing X470GT8. Лучшая материнская плата для AMD Ryzen 7 2700X и AMD Ryzen 5 2600X

Мы уже писали об анонсе материнской платы Biostar Racing X470GT8, выпущенной специально под второе поколение чипов AMD Ryzen. Здесь за основу взят обновленный чипсет X470 и добавлена поддержка памяти DDR4 с частотой 3200 МГц. Как можно догадаться по анализу характеристик и оснащению этой материнской платы, ориентирована она на сборку высокопроизводительных систем и игровых станций, включая решения с несколькими видеокартами.
Biostar Racing X470GT8 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
У нас появилась возможность провести детальное тестирование новинки и поделиться с вами данными сравнения первого и второго поколения процессоров AMD Ryzen. К моменту публикации продажи в России еще не стартовали, в сети мы нашли предложения по 175 евро.
Biostar Racing X470GT8 обзор
КомплектацияПоставляется плата Biostar Racing X470GT8 в коробке из плотного картона, оформленной под гоночную тематику. С обратной стороны приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, заглушку и четыре SATA-кабеля.
Внешний видСохранена общая стилистика RACING с элементами, оформленными под карбоновую текстуру. Здесь же она дополнена соответствующими по форме радиаторами на силовых элементах и такими мелочами, как силуэты гоночного флага.
В оформлении преобладают темные цвета. В целом относительно решений конкурентов, выглядит плата хорошо, став удачной основной для сборки системы на базе флагманских компонентов.
Питание в Biostar Racing X470GT8 подается через 24-пиновый ATX и дополнительный 8-пиновый. Расположен он в верхнем углу.
На плате предусмотрена защита от перегрузок по LAN разъему, обеспечивая защиту от статического электричества и крупных скачков напряжения. Используется контроллер Intel i211AT Gigabit LAN.
Хорошие возможности по организации активного охлаждения: сверху – два четырех пиновых разъема, в центре еще один, два на нижней грани.
Доступно два коннектора для подключения двух внешних светодиодных лент с 12V. Работа может синхронизироваться со встроенными элементами.
Есть один M.2 разъем с 32 ГБ/с. В этой зоне установлен алюминиевый радиатор с термоинтерфейсом. Верхняя поверхность также идет с карбоновым рисунком.
Решение правильное с учетом того, что более 90% M.2 SSD идут без охлаждения.
Снизу выведены три USB 2.0 и два USB 3.1 Gen.1 для подключения периферии и лицевой панели корпуса.
За звуковую подсистему в Biostar Racing X470GT8 отвечает Realtek ALC1220, размещен он в экранированной зоне и дополнительно закрыт металлическим кожухом.
На чипсете AMD X470 установлен алюминиевый радиатор с логотипом серии, подсвечиваемый RGB-подсветкой. Также подсвечиваются две зоны на радиаторах цепи питания, зоны на кожухах в левой части платы.
Все шесть SATA 3 расположены горизонтально, под два в три ряда.
В верхнем правом углу LED экран для мониторинга состояния, кнопка перезагрузки, включения и сброса BIOS.
Четыре слота DIMM для оперативной памяти формата DDR4. Поддерживается объем до 64 Гбайт с частотой до 3200 МГц.
Два слота PCI-E 3.0 x16 с дополнительным металлическим усилением. Плюс еще один PCI-E 2.0 x16 (х4) и три PCI-E 2.0 x1.
На заднюю панель Biostar Racing X470GT8 выведены DVI-D, HDMI, DisplayPort, PS/2, четыре USB 3.1 Gen1, один USB 3.1 Gen2 Type-A, один USB 3.1 Gen2 Type-C, LAN, S/PDIF и пять позолоченных аудиоразъемов.
BIOSИнтерфейс BIOS нам знаком по ранним тестам плат этой серии, тут также используется стилизация под гоночную тематику. В главном окне выводится мониторинг по процессору, памяти и текущему времени, данные по версии микрокода.
В разделе полных настроек представлены детальные инструменты по настройке компонентов. Выставляет приоритет дисков во время загрузки.
Отдельная вкладка O.N.E. для изменения параметров шины, частоты процессора, частоты и таймингов памяти. Корректируются напряжения.
СофтBiostar Racing X470GT8 дополнена программным обеспечением, загружаемым с официального сайта. Здесь можно скачать утилиту для активации быстрой зарядки с USB (QC 2.0 и Apple Mode). Проводится обновление BIOS, меняется логотип при загрузке.
Утилита Racing GT будет полезна для мониторинга, настройки звуковой подсистемы, задать режим работы системы и подсветки. Выставляются сценарии работы вентиляторов.
Тесты
Cinebench 15
Aida64
PCMARK
PCMARK
Adobe Lightroom
Adobe Photoshop
Adobe Premier
РазгонДополнительно по традиции мы проводим изучение потенциала для разгона. В качестве процессора выбран AMD Ryzen 5 2600X с этой платой нам получилось достигнуть стабильной работы на частоте 4200 МГц.
Итоги по Biostar Racing X470GT8Biostar Racing X470GT8 станет отличным выбором при сборе высокопроизводительной системы с процессором второго поколения AMD Ryzen. Плата предлагает широкий набор портов и разъемов, имеет инструменты для организации работы подсветки и разгона компонентов. К плюсам отнесем наличие ПО, продуманное охлаждение и наличие M.2 радиатора, большое количество USB, дополнительные кнопки и экран мониторинга.
Biostar Racing X470GT8 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".