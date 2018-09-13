Обзор Biostar Racing X470GT8. Лучшая материнская плата для AMD Ryzen 7 2700X и AMD Ryzen 5 2600X

Мы уже писали об анонсе материнской платы Biostar Racing X470GT8, выпущенной специально под второе поколение чипов AMD Ryzen. Здесь за основу взят обновленный чипсет X470 и добавлена поддержка памяти DDR4 с частотой 3200 МГц. Как можно догадаться по анализу характеристик и оснащению этой материнской платы, ориентирована она на сборку высокопроизводительных систем и игровых станций, включая решения с несколькими видеокартами.

Biostar Racing X470GT8 обзор

У нас появилась возможность провести детальное тестирование новинки и поделиться с вами данными сравнения первого и второго поколения процессоров AMD Ryzen. К моменту публикации продажи в России еще не стартовали, в сети мы нашли предложения по 175 евро.

Комплектация

Поставляется плата Biostar Racing X470GT8 в коробке из плотного картона, оформленной под гоночную тематику. С обратной стороны приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя, заглушку и четыре SATA-кабеля.

Внешний вид

Сохранена общая стилистика RACING с элементами, оформленными под карбоновую текстуру. Здесь же она дополнена соответствующими по форме радиаторами на силовых элементах и такими мелочами, как силуэты гоночного флага.

В оформлении преобладают темные цвета. В целом относительно решений конкурентов, выглядит плата хорошо, став удачной основной для сборки системы на базе флагманских компонентов.

Питание в Biostar Racing X470GT8 подается через 24-пиновый ATX и дополнительный 8-пиновый. Расположен он в верхнем углу.

На плате предусмотрена защита от перегрузок по LAN разъему, обеспечивая защиту от статического электричества и крупных скачков напряжения. Используется контроллер Intel i211AT Gigabit LAN.

Хорошие возможности по организации активного охлаждения: сверху – два четырех пиновых разъема, в центре еще один, два на нижней грани.

Доступно два коннектора для подключения двух внешних светодиодных лент с 12V. Работа может синхронизироваться со встроенными элементами.

Есть один M.2 разъем с 32 ГБ/с. В этой зоне установлен алюминиевый радиатор с термоинтерфейсом. Верхняя поверхность также идет с карбоновым рисунком.

Решение правильное с учетом того, что более 90% M.2 SSD идут без охлаждения.

Снизу выведены три USB 2.0 и два USB 3.1 Gen.1 для подключения периферии и лицевой панели корпуса.

За звуковую подсистему в Biostar Racing X470GT8 отвечает Realtek ALC1220, размещен он в экранированной зоне и дополнительно закрыт металлическим кожухом.

На чипсете AMD X470 установлен алюминиевый радиатор с логотипом серии, подсвечиваемый RGB-подсветкой. Также подсвечиваются две зоны на радиаторах цепи питания, зоны на кожухах в левой части платы.

Все шесть SATA 3 расположены горизонтально, под два в три ряда.

В верхнем правом углу LED экран для мониторинга состояния, кнопка перезагрузки, включения и сброса BIOS.

Четыре слота DIMM для оперативной памяти формата DDR4. Поддерживается объем до 64 Гбайт с частотой до 3200 МГц.

Два слота PCI-E 3.0 x16 с дополнительным металлическим усилением. Плюс еще один PCI-E 2.0 x16 (х4) и три PCI-E 2.0 x1.

На заднюю панель Biostar Racing X470GT8 выведены DVI-D, HDMI, DisplayPort, PS/2, четыре USB 3.1 Gen1, один USB 3.1 Gen2 Type-A, один USB 3.1 Gen2 Type-C, LAN, S/PDIF и пять позолоченных аудиоразъемов.

BIOS

Интерфейс BIOS нам знаком по ранним тестам плат этой серии, тут также используется стилизация под гоночную тематику. В главном окне выводится мониторинг по процессору, памяти и текущему времени, данные по версии микрокода.

В разделе полных настроек представлены детальные инструменты по настройке компонентов. Выставляет приоритет дисков во время загрузки.

Отдельная вкладка O.N.E. для изменения параметров шины, частоты процессора, частоты и таймингов памяти. Корректируются напряжения.

Софт

Biostar Racing X470GT8 дополнена программным обеспечением, загружаемым с официального сайта. Здесь можно скачать утилиту для активации быстрой зарядки с USB (QC 2.0 и Apple Mode). Проводится обновление BIOS, меняется логотип при загрузке.

Утилита Racing GT будет полезна для мониторинга, настройки звуковой подсистемы, задать режим работы системы и подсветки. Выставляются сценарии работы вентиляторов.

Cinebench 15

Тесты

Aida64

PCMARK

PCMARK

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Adobe Premier

Разгон

Итоги по Biostar Racing X470GT8

Дополнительно по традиции мы проводим изучение потенциала для разгона. В качестве процессора выбран AMD Ryzen 5 2600X с этой платой нам получилось достигнуть стабильной работы на частоте 4200 МГц.Biostar Racing X470GT8 станет отличным выбором при сборе высокопроизводительной системы с процессором второго поколения AMD Ryzen. Плата предлагает широкий набор портов и разъемов, имеет инструменты для организации работы подсветки и разгона компонентов. К плюсам отнесем наличие ПО, продуманное охлаждение и наличие M.2 радиатора, большое количество USB, дополнительные кнопки и экран мониторинга.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".