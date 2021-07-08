Обзор Biostar Z590 VALKYRIE. Тесты материнской платы с Intel Core i9-11900K

К выходу 11-поколения процессоров Intel компания Biostar выпустила обновленную линейку материнских плат Valkyrie и Racing. Мы сегодня готовы поделится опытом эксплуатации Biostar Z590 VALKYRIE, проведенным с флагманским процессором Intel Core i9-11900K. Выполнена она в формате ATX и оснащена 22-фазной подсистемой питания и предлагает полноценную поддержку скоростного интерфейса PCIe 4.0.

Biostar Z590 VALKYRIE

К моменту публикации продажи уже стартовали. Приобрести ее можно в ключевых российских магазинах за 28 900 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с тематическим оформлением. На обратной стороне подробно описаны ключевые особенности.

Biostar Z590 VALKYRIE

Комплект включает переходник для подключения лицевой панели корпуса, диск с ПО, руководство пользователя, четыре кабеля SATA. Заглушка панели портов ввода/вывода изначально зафиксирована на плате.

Biostar Z590 VALKYRIE обзор

Внешний вид

Выполнена в формате ATX. В оформлении используются элементы оформления в мифической стилистике.

Biostar Z590 VALKYRIE

Есть несколько зон с подсветкой это элемент в виде крыльев на декоративной накладке в районе портов ввода/вывода. И боковые зоны на радиаторе, сопровождающего чипсета.

Biostar Z590 VALKYRIE

Подсветкой можно управлять с помощью фирменного программного обеспечения и синхронизировать с остальными компонентами. На плате также выведены по два разъема для подключения внешних устройств 5V ARGB и 12V RGB.

Biostar Z590 VALKYRIE

Задняя часть печатной платы защищена металлической пластиной с нанесенным схематичным рисунком и стилизованной перфорацией. Она же контактирует с обратной стороной платы в районе силовых элементов через термоинтерфейс.

Biostar Z590 VALKYRIE

Оснащена плата сборками, рассчитанными на нагрузку до 90А. Удвоенная 12 фазная подсистема питания.

Biostar Z590 VALKYRIE

Два отдельных металлических радиатора с двумя вентиляторами на каждому. Такое исполнение отразилось на невысоких рабочих температурах даже в режиме разгона. Работают бесшумно.

Biostar Z590 VALKYRIE

Дополнительно к ATX установлены два 8-пиновых разъема питания процессора. Производитель отмечает проведенные оптимизации по коннекторам.

Biostar Z590 VALKYRIE

Biostar Z590 VALKYRIE предлагает три М.2 разъема и все они сопровождаются полноразмерными металлическими радиаторами с термоинтерфейсом.

Biostar Z590 VALKYRIE

Верхний разъем получает линии напрямую от процессора. Работает только с 11-поколением процессоров Intel. Шесть SATA разъемов размещены общей группой.

Biostar Z590 VALKYRIE

Три разъема PCI под видеокарты и платы расширения. Все они с металлическим армированием. Два верхних поддерживают PCIe 4.0.

Biostar Z590 VALKYRIE

Четыре слота под оперативной памяти DDR4 с объемом до 128 Гбайт и частотой выше 5000 МГц. Рядом с ними кнопки запуска, перезагрузки и сброса BIOS в условиях открытого стенда. Есть индикатор POST кодов.

Biostar Z590 VALKYRIE

Для подключения лицевой панели корпуса доступны один USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1. Дополнительно доступны USB 2.0.

Biostar Z590 VALKYRIE

За доступ в сеть Biostar Z590 VALKYRIE отвечает контролер Realtek RTL8125B 2.5G. Для работы Wi-Fi потребуется дополнительная покупка М.2 платы, под внешнюю антенну для нее выведены кабели.

Biostar Z590 VALKYRIE

Аудиоподсистема экранирована. Установлен кодек ALC1220 с 7.1 звуком. Применены качественные конденсаторы.

Biostar Z590 VALKYRIE

Панель портов ввода/вывода включает выходы на Wi-Fi антенну, HDMI, DisplayPort, пять USB 3.2 gen.2, два USB 3.2 gen.1, USB-C, 2.5G RJ-45, PS/2, оптический аудиовыход, пять позолоченных аудиоразъемов.

Biostar Z590 VALKYRIE

BIOS

BIOS перед началом эксплуатации был обновлен. Версия от 18 июня 2021 года. Упрощенный экран с базовым набором переключателей по ключевым технологиям. С этого экрана можно провести основные настройки для запуска системы, активировать XMP профиль, задать приоритет загрузки, просмотреть техническую информацию.

BIOS Biostar Z590 VALKYRIE

Вывод общих данных по элементам в системе.

BIOS Biostar Z590 VALKYRIE

Детальные настройки по материнской плате и элементам на ней.

BIOS Biostar Z590 VALKYRIE

Настройки чипсета.

BIOS Biostar Z590 VALKYRIE

Параметры загрузки системы.

BIOS Biostar Z590 VALKYRIE

Данные безопасности с выбором пароля администратора.

BIOS Biostar Z590 VALKYRIE

Инструменты для тонкой настройки процессора и памяти. Лимиты напряжения и другие данные.

BIOS Biostar Z590 VALKYRIE

Софт

С официального сайта Biostar Z590 VALKYRIE можно загрузить утилиту управления. В главном ее экране выводятся данные по работе компонентов.

софт Biostar Z590 VALKYRIE

Настройка усиления для наушников.

софт Biostar Z590 VALKYRIE

Разгон или перевод в экономный режим в один клик.

софт Biostar Z590 VALKYRIE

Управление подсветкой Vivid Led DJ.

софт Biostar Z590 VALKYRIE

Изменение алгоритма работы подключенных вентиляторов и помпы.

софт Biostar Z590 VALKYRIE

Монитор процессора и напряжений.

софт Biostar Z590 VALKYRIE

Сохранения профиля по разгону процессора.

софт Biostar Z590 VALKYRIE

Тесты

Тестирование материнской платы Biostar Z590 VALKYRIE велось с процессором Intel Core i9-11900K. Установлены 16 Гбайт оперативной памяти с частотой 3600 МГц. Тесты велись без дискретной видеокарты.

CPU-Z

софт Biostar Z590 VALKYRIE

3DMark-11

софт Biostar Z590 VALKYRIE

GeekBench 3

софт Biostar Z590 VALKYRIE

CineBench R20

софт Biostar Z590 VALKYRIE

PCMARK 10

софт Biostar Z590 VALKYRIE

AIDA 64

софт Biostar Z590 VALKYRIE

3DMark CPU

софт Biostar Z590 VALKYRIE

World of Tanks

софт Biostar Z590 VALKYRIE

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorBiostar Z590 VALKYRIE предлагает ряд особенностей характерных для плат более высокого ценового сегмента, среди них усиленная подсистема питания со сборками до 90А, активное охлаждение цепи питания, радиаторы на всех М.2, усиливающая пластина на обратной стороне платы, кнопки для работы в условиях открытого стенда и заглушка на панели портов ввода/вывода. В ходе продолжительной нагрузки она успешно справлялась с разгоном топового процессора Core i9-11900K. В завершение отметим особенность, касающуюся необходимости самостоятельной покупки платы для Wi-Fi.
Biostar Z590 VALKYRIE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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