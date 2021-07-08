Обзор Biostar Z590 VALKYRIE. Тесты материнской платы с Intel Core i9-11900K

К моменту публикации продажи уже стартовали. Приобрести ее можно в ключевых российских магазинах за 28 900 рублей.
Комплект включает переходник для подключения лицевой панели корпуса, диск с ПО, руководство пользователя, четыре кабеля SATA. Заглушка панели портов ввода/вывода изначально зафиксирована на плате.
Есть несколько зон с подсветкой это элемент в виде крыльев на декоративной накладке в районе портов ввода/вывода. И боковые зоны на радиаторе, сопровождающего чипсета.
Подсветкой можно управлять с помощью фирменного программного обеспечения и синхронизировать с остальными компонентами. На плате также выведены по два разъема для подключения внешних устройств 5V ARGB и 12V RGB.
Задняя часть печатной платы защищена металлической пластиной с нанесенным схематичным рисунком и стилизованной перфорацией. Она же контактирует с обратной стороной платы в районе силовых элементов через термоинтерфейс.
Оснащена плата сборками, рассчитанными на нагрузку до 90А. Удвоенная 12 фазная подсистема питания.
Два отдельных металлических радиатора с двумя вентиляторами на каждому. Такое исполнение отразилось на невысоких рабочих температурах даже в режиме разгона. Работают бесшумно.
Дополнительно к ATX установлены два 8-пиновых разъема питания процессора. Производитель отмечает проведенные оптимизации по коннекторам.
Biostar Z590 VALKYRIE предлагает три М.2 разъема и все они сопровождаются полноразмерными металлическими радиаторами с термоинтерфейсом.
Верхний разъем получает линии напрямую от процессора. Работает только с 11-поколением процессоров Intel. Шесть SATA разъемов размещены общей группой.
Три разъема PCI под видеокарты и платы расширения. Все они с металлическим армированием. Два верхних поддерживают PCIe 4.0.
Четыре слота под оперативной памяти DDR4 с объемом до 128 Гбайт и частотой выше 5000 МГц. Рядом с ними кнопки запуска, перезагрузки и сброса BIOS в условиях открытого стенда. Есть индикатор POST кодов.
Для подключения лицевой панели корпуса доступны один USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1. Дополнительно доступны USB 2.0.
За доступ в сеть Biostar Z590 VALKYRIE отвечает контролер Realtek RTL8125B 2.5G. Для работы Wi-Fi потребуется дополнительная покупка М.2 платы, под внешнюю антенну для нее выведены кабели.
Аудиоподсистема экранирована. Установлен кодек ALC1220 с 7.1 звуком. Применены качественные конденсаторы.
Панель портов ввода/вывода включает выходы на Wi-Fi антенну, HDMI, DisplayPort, пять USB 3.2 gen.2, два USB 3.2 gen.1, USB-C, 2.5G RJ-45, PS/2, оптический аудиовыход, пять позолоченных аудиоразъемов.
Вывод общих данных по элементам в системе.
Детальные настройки по материнской плате и элементам на ней.
Настройки чипсета.
Параметры загрузки системы.
Данные безопасности с выбором пароля администратора.
Инструменты для тонкой настройки процессора и памяти. Лимиты напряжения и другие данные.
Настройка усиления для наушников.
Разгон или перевод в экономный режим в один клик.
Управление подсветкой Vivid Led DJ.
Изменение алгоритма работы подключенных вентиляторов и помпы.
Монитор процессора и напряжений.
Сохранения профиля по разгону процессора.