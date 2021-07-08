Обзор Biostar Z590 VALKYRIE. Тесты материнской платы с Intel Core i9-11900K

К выходу 11-поколения процессоров Intel компания Biostar выпустила обновленную линейку материнских плат Valkyrie и Racing. Мы сегодня готовы поделится опытом эксплуатации Biostar Z590 VALKYRIE, проведенным с флагманским процессором Intel Core i9-11900K. Выполнена она в формате ATX и оснащена 22-фазной подсистемой питания и предлагает полноценную поддержку скоростного интерфейса PCIe 4.0.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. Приобрести ее можно в ключевых российских магазинах за 28 900 рублей.Поставляется в коробке с тематическим оформлением. На обратной стороне подробно описаны ключевые особенности.

Biostar Z590 VALKYRIE обзор

Внешний вид

Комплект включает переходник для подключения лицевой панели корпуса, диск с ПО, руководство пользователя, четыре кабеля SATA. Заглушка панели портов ввода/вывода изначально зафиксирована на плате.Выполнена в формате ATX. В оформлении используются элементы оформления в мифической стилистике.

Есть несколько зон с подсветкой это элемент в виде крыльев на декоративной накладке в районе портов ввода/вывода. И боковые зоны на радиаторе, сопровождающего чипсета.

Подсветкой можно управлять с помощью фирменного программного обеспечения и синхронизировать с остальными компонентами. На плате также выведены по два разъема для подключения внешних устройств 5V ARGB и 12V RGB.

Задняя часть печатной платы защищена металлической пластиной с нанесенным схематичным рисунком и стилизованной перфорацией. Она же контактирует с обратной стороной платы в районе силовых элементов через термоинтерфейс.

Оснащена плата сборками, рассчитанными на нагрузку до 90А. Удвоенная 12 фазная подсистема питания.

Два отдельных металлических радиатора с двумя вентиляторами на каждому. Такое исполнение отразилось на невысоких рабочих температурах даже в режиме разгона. Работают бесшумно.

Дополнительно к ATX установлены два 8-пиновых разъема питания процессора. Производитель отмечает проведенные оптимизации по коннекторам.

Biostar Z590 VALKYRIE предлагает три М.2 разъема и все они сопровождаются полноразмерными металлическими радиаторами с термоинтерфейсом.

Верхний разъем получает линии напрямую от процессора. Работает только с 11-поколением процессоров Intel. Шесть SATA разъемов размещены общей группой.

Три разъема PCI под видеокарты и платы расширения. Все они с металлическим армированием. Два верхних поддерживают PCIe 4.0.

Четыре слота под оперативной памяти DDR4 с объемом до 128 Гбайт и частотой выше 5000 МГц. Рядом с ними кнопки запуска, перезагрузки и сброса BIOS в условиях открытого стенда. Есть индикатор POST кодов.

Для подключения лицевой панели корпуса доступны один USB 3.2 gen.2 и один USB 3.2 gen.1. Дополнительно доступны USB 2.0.

За доступ в сеть Biostar Z590 VALKYRIE отвечает контролер Realtek RTL8125B 2.5G. Для работы Wi-Fi потребуется дополнительная покупка М.2 платы, под внешнюю антенну для нее выведены кабели.

Аудиоподсистема экранирована. Установлен кодек ALC1220 с 7.1 звуком. Применены качественные конденсаторы.

Панель портов ввода/вывода включает выходы на Wi-Fi антенну, HDMI, DisplayPort, пять USB 3.2 gen.2, два USB 3.2 gen.1, USB-C, 2.5G RJ-45, PS/2, оптический аудиовыход, пять позолоченных аудиоразъемов.

BIOS

BIOS перед началом эксплуатации был обновлен. Версия от 18 июня 2021 года. Упрощенный экран с базовым набором переключателей по ключевым технологиям. С этого экрана можно провести основные настройки для запуска системы, активировать XMP профиль, задать приоритет загрузки, просмотреть техническую информацию.

Вывод общих данных по элементам в системе.

Детальные настройки по материнской плате и элементам на ней.

Настройки чипсета.

Параметры загрузки системы.

Данные безопасности с выбором пароля администратора.

Инструменты для тонкой настройки процессора и памяти. Лимиты напряжения и другие данные.

Софт

С официального сайта Biostar Z590 VALKYRIE можно загрузить утилиту управления. В главном ее экране выводятся данные по работе компонентов.

Настройка усиления для наушников.

Разгон или перевод в экономный режим в один клик.

Управление подсветкой Vivid Led DJ.

Изменение алгоритма работы подключенных вентиляторов и помпы.

Монитор процессора и напряжений.

Сохранения профиля по разгону процессора.

Тесты

CPU-Z

Тестирование материнской платы Biostar Z590 VALKYRIE велось с процессором Intel Core i9-11900K. Установлены 16 Гбайт оперативной памяти с частотой 3600 МГц. Тесты велись без дискретной видеокарты.

3DMark-11

GeekBench 3

CineBench R20

PCMARK 10

AIDA 64

3DMark CPU

World of Tanks

Итоги

Biostar Z590 VALKYRIE предлагает ряд особенностей характерных для плат более высокого ценового сегмента, среди них усиленная подсистема питания со сборками до 90А, активное охлаждение цепи питания, радиаторы на всех М.2, усиливающая пластина на обратной стороне платы, кнопки для работы в условиях открытого стенда и заглушка на панели портов ввода/вывода. В ходе продолжительной нагрузки она успешно справлялась с разгоном топового процессора Core i9-11900K. В завершение отметим особенность, касающуюся необходимости самостоятельной покупки платы для Wi-Fi.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".