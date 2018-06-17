Обзор Digma х600. Электронная книга с Wi-Fi и подсветкой

Несмотря на рост популярности смартфонов и смещение акцента в пользу мультимедийного контента, старые-добрые книги всегда будут оставаться актуальными. Хотя и здесь прогресс не стоял на месте, вместо заполненных стеллажей, теперь карты памяти и электронные книги. Тестируемая сегодня Digma х600, оснащена по последнему слову техники, здесь и сенсорный экран с чернилами, и подсветка, и даже возможность установки приложения, а также Wi-Fi модуль.

Комплектация

К моменту публикации она стала доступна в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется Digma х600 в компактной коробке из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам и особенностям его работы. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена Digma х600 в компактном корпусе, она меньше, чем большинство 6-дюймовых ридеров. Стало возможным это за счет отказа от механического управления в пользу сенсорного управления.

Основную площадь лицевой стороны занимает E-Ink экран, он расположен ниже основной плоскости корпуса, но все же стоит быть аккуратным.

В комплекте с ридером нет защитного чехла, ношение без него в сумке может привести к повреждению экрана и дорогостоящему ремонту в последующем.

На нижнем торце microUSB, используемый для восстановления заряда аккумулятора и переноса файлов с ПК.

Крышка несъемная, выполнена из софт-тач пластика. Нанесена общая техническая информация.

Механические органы управления сохранены. Справа кнопка включения, снизу компактная кнопка Home.

Визуально ридер производит приятное впечатление, выверенного и качественно собрано продукта.

Экран и оснащение

Установлен 6-дюймовый E-Ink экран поколения Pearl HD с разрешением 1024 на 768 пикселей. Подложка с равномерно светло-серым цветом. По ощущениям при чтении ридер демонстрирует впечатления схожие с чтением книги. Нагрузка на глаза заметно меньше, чем у IPS и TN-матриц, устанавливаемых на смартфоны и мониторы.

Экран у Digma х600 с сенсорным слоем. На нажатия реагирует точно, без видимой задержки. Подсветка с холодным оттенком. Отдельные диоды, недосвеченные участки не заметны. Мерцание отсутствует.

Нажав на строку состояние активируется меню с регулируемой шкалой яркости подсветки. Отсюда же можно включить Wi-Fi и просмотреть оставшийся заряд аккумулятора.

Для синхронизации и передачи файла можно использовать однодиапазонный Wi-Fi модуль. Так пользователь сможет загружать и просматривать книги с популярных онлайн-библиотек или загружая с открытых архивов данных. Такое подключение позволяет ридеру эксплуатироваться в ряде сценариев, характерных для планшета, интернет-браузер, клиенты социальных сетей и даже почта.

За работу системы отвечает процессор, работающий на частоте 1 ГГц. Для хранения доступны 8 Гбайт памяти. После включения пользователю остается только 4 Гбайт.

Софт

Digma х600 управляется операционной системой Android 4.4. Эта версия система используется и в ряде моделей конкурентов. Интерфейс адаптирован под эксплуатацию в режиме чтения. На главный экран выводятся последние открытые файлы с прогрессом чтения, список последних загруженных книг в память.

Для удобства дополнительно отображается превью обложки. Для доступа к загруженным в память файлам есть два варианта: книги и проводник. Первый вариант отображает только файлы в библиотеке.

Второй открывает полный доступ к файловой системе ридера. Это будет полезно для запуска не стандартных файлов, чистки памяти и установке APK файлов.

Есть вкладка с предустановленными приложениями в память ридера. Список можно будет дополнить ручной загрузкой файла установки в память устройства. Так можно будет изменить программу для чтения, добавить приложения под специфические расширения, установить клиенты социальных сетей и мессенджеры.

Доступно приложение для просмотра картинок. Поддерживаются форматы JPEG, BMP, GIF, PNG. С учетом отображения только 16 градаций удовольствие сомнительное. Но в качестве практичного сценария, можно вспомнить про существование графиков и схем.

Из текстовых форматов поддерживаются TXT, PDF, fb2, ePub, RTF, mobi, XLS, HTML, CHM, ZIP, RSS. Чтение из архивов ZIP позволит сэкономить внутреннюю память ридера, сократив объем загружаемых файлов. Книги открываются быстро, PDF документы ему также «по зубам».

В меню утилиты для чтения можно изменить базовые параметры отображения текста, касающиеся используемого шрифта, межстрочного интервала и режима отображения.

Итоги по Digma х600

Аккумулятора с емкостью 1500 мАч при выключенном модуле Wi-Fi хватает на несколько недель активного чтения. Доступ в сеть будет, ожидаемо, заметно сокращать время автономной работы девайса.Digma х600 – хорошо оснащенный ридер, позволяющий с комфортом наслаждаться любимыми книгами, как днем, так и ночью. По уровню оснащения он не уступает более дорогим решениям от конкурентов. Использование Android позволяет не ограничиваться предустановленным софтом, расширяя и устанавливая приложения без многодневных изучений тематических форумов и прохождения курсов программирования. В завершении напомним о целесообразности приобретения защитного чехла при частой эксплуатации вне дома.