Обзор Digma DiPlug 100S. Умная розетка с поддержкой Google Home

В прошлом году мы рассматривали детально умные розетки Digma DiPlug 100 и Digma DiPlug 160M . Не так давно компания пополнила модельную линейку, выпустив Digma DiPlug 100S. Новинка имеет схожий функционал, но при этом готова предложить ряд полезных улучшений.

Digma DiPlug 100S обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами. Рекомендованная стоимость составляет 2190 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением устройства и данными по её ключевым характеристикам. В комплекте покупатель получает наглядную инструкцию.

Внешний вид

Одно из видимых изменений Digma DiPlug 100S касается габаритов. Она заметно меньше, как результат, не будут перекрываться соседние розетки.

По габаритам она немногим больше подключаемой к ней вилке. По внешнему периметру вставка из прозрачного пластика.

Эта зона подсвечивается, в зависимости от режима работы и создаваемой нагрузки будет меняться цвет подсветки.

Соответствующая подсказка по цветам нанесена на самой розетке. Наглядно и информативно.

К ней можно подключить приборы с общей максимальной мощностью 2200 Вт с током 10А.

Для соединения используется Wi-Fi 802.11 b/g/n. На корпусе размещена единственная механическая кнопка. Она активирует процесс сопряжения и включает/выключает питание.

Софт

Для взаимодействия с розеткой потребуется загрузка приложения DIGMA SmartLife. Первым шагом пользователю нужно будет провести авторизацию в учетной записи. Важным преимуществом от большинства представленных решений на рынке, является возможность интеграции с Google Home и Amazon Echo. Мы проверяли интеграцию с Google, работает корректно, так появляется управление голосом (на начало 2019 года, только на английском языке).

Далее проводится добавление розетки в аккаунт. Вводится пароль домашней Wi-Fi сети в диапазоне 2.4 ГГц.

После успешного добавления розетка будет отображаться в списке устройств, для упрощения поиска можно присвоить уникальное имя.

В один клик по экрану включается и выключается. Также включать и выключать можно, задав расписание, выбрав дни, время и частоту повторов.

Ведется статистика потребленной электроэнергии, как моментальная, так и за выбранные интервалы.

Для Digma DiPlug 100S есть опция выключения по таймеру через заданный интервал времени.

Возможных сценариев много, перечислим только часть из них: создание эффекта присутствия в пустом доме или квартире, управление теплым полом и обогревателем, автоматизация выключения бытовых приборов, управление светом и прибором голосом, выключение подзарядки планшетов и смартфонов, полив газона и дачного участка (подключив шаровой кран с электроприводом).

Итоги по Digma DiPlug 100S

Digma DiPlug 100S нам определенно понравилась, компактная розетка типа Shusko с заземлением. Детальные настройки, таймер, расписание включения и выключения, учет энергопотребления, отсутствие нагрева, информативная подсветка, интеграция с Google и Amazon, и все это при невысокой стоимости.