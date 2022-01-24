Обзор Digma Guard GPS. Радар-детектор с защитой от ложных срабатываний

Даже внимательные водители, соблюдающие правила ПДД, могут получить «письмо счастья» со штрафом за пересечение стоп-полосы или скорости на участке, где был добавлен знак ограничения скорости. Это неудивительно, в целом все организовано так чтобы повышалась собираемость штрафов, а снижение аварийности отходит на второй план. Тестируемый сегодня радар-детектор Digma Guard GPS, как можно догадаться по названию, выводит предупреждения по стационарным и переносным комплексам.

Digma Guard GPS

Его средняя стоимость составляет 5 850 рублей.

Комплектация

Его комплект включает коврик на приборную панель, зарядное устройство в прикуриватель, сменные предохранители, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией на русском языке.

Digma Guard GPS

Внешний вид

Выполнен в формате моноблока из черного пластика. Общи е габариты и форма традиционные.

Digma Guard GPS

На сторону дороги направлено окошко рупорной антенны и лазерный приемник. Для кругового детектирования излучения есть выходы на крышке.

Digma Guard GPS

Информация выводится на цифровой дисплей. Белая подсветка хорошо читаема под разными углами наклона и при разном уровне освещения.

Digma Guard GPS

Управление системой проходит с помощью четырех механических кнопок, размещенных на верхней грани.

Digma Guard GPS

Дополнен этот набор барабаном на левой грани, используемым для регулировки уровня громкости для встроенного динамика.

Digma Guard GPS

Digma Guard GPS поддерживает вывод уведомлений и предупреждений голосовыми и звуковыми предупреждениями.

Digma Guard GPS

На боковой грани также выведен USB-разъем, который в последующем будет задействоваться для проведения обновления базы данных и прошивки. Утилита загружается с официального сайта производителя.

Digma Guard GPS

Для фиксации на стекле радар-детектор используется металлический кронштейн с парой вакуумных присосок. Также можно будет разместить на приборной панели, используя комплектный противоскользящий коврик.

Тесты

Digma Guard GPS

Перед началом эксплуатации провели актуализацию версии прошивки и базы данных. После этого необходимо определиться со способом установки. Для оптимального качества приема и достижения максимальной дальности детектирования радар-детектор должен быть установлен параллельно дороге и без помех на лобовом стекле.

Digma Guard GPS

Поддерживается несколько режимов работы информатора и радар-детектора. Помимо быстрого переключения между ними, можно провести детальные настройки системы. Интерфейс на русском языке, в комплектной инструкции описана структура меню и подробно описаны выполняемые действия.

Digma Guard GPS

Устройство детектирует комплексы с разным излучением. Срабатывание было точным и всегда позволяло скорректировать текущую скорость. Также выводит предупреждения по стационарным точкам, записанным в базу данных. Это различные типы фотокомплексов, не использующих активное излучение, а также и те, что замеряют скорость, но установлены штатно на столбах. Наполнение у базы хорошее.

Digma Guard GPS

Итоги

Digma Guard GPS позволит избежать получение штрафов от радарных систем, фотокомплексов, устанавливаемых на дорогах российских городов и трасс. За время длительного теста продемонстрировал хорошую эффективность по детектированию, а также минимальное количество ложных срабатываний.
Комментарии и отзывы Digma Guard GPS
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