Обзор Digma Guard GPS. Радар-детектор с защитой от ложных срабатываний

Даже внимательные водители, соблюдающие правила ПДД, могут получить «письмо счастья» со штрафом за пересечение стоп-полосы или скорости на участке, где был добавлен знак ограничения скорости. Это неудивительно, в целом все организовано так чтобы повышалась собираемость штрафов, а снижение аварийности отходит на второй план. Тестируемый сегодня радар-детектор Digma Guard GPS, как можно догадаться по названию, выводит предупреждения по стационарным и переносным комплексам.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 5 850 рублей.Его комплект включает коврик на приборную панель, зарядное устройство в прикуриватель, сменные предохранители, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией на русском языке.

Внешний вид

Выполнен в формате моноблока из черного пластика. Общи е габариты и форма традиционные.

На сторону дороги направлено окошко рупорной антенны и лазерный приемник. Для кругового детектирования излучения есть выходы на крышке.

Информация выводится на цифровой дисплей. Белая подсветка хорошо читаема под разными углами наклона и при разном уровне освещения.

Управление системой проходит с помощью четырех механических кнопок, размещенных на верхней грани.

Дополнен этот набор барабаном на левой грани, используемым для регулировки уровня громкости для встроенного динамика.

Digma Guard GPS поддерживает вывод уведомлений и предупреждений голосовыми и звуковыми предупреждениями.

На боковой грани также выведен USB-разъем, который в последующем будет задействоваться для проведения обновления базы данных и прошивки. Утилита загружается с официального сайта производителя.

Тесты

Для фиксации на стекле радар-детектор используется металлический кронштейн с парой вакуумных присосок. Также можно будет разместить на приборной панели, используя комплектный противоскользящий коврик.

Перед началом эксплуатации провели актуализацию версии прошивки и базы данных. После этого необходимо определиться со способом установки. Для оптимального качества приема и достижения максимальной дальности детектирования радар-детектор должен быть установлен параллельно дороге и без помех на лобовом стекле.

Поддерживается несколько режимов работы информатора и радар-детектора. Помимо быстрого переключения между ними, можно провести детальные настройки системы. Интерфейс на русском языке, в комплектной инструкции описана структура меню и подробно описаны выполняемые действия.

Устройство детектирует комплексы с разным излучением. Срабатывание было точным и всегда позволяло скорректировать текущую скорость. Также выводит предупреждения по стационарным точкам, записанным в базу данных. Это различные типы фотокомплексов, не использующих активное излучение, а также и те, что замеряют скорость, но установлены штатно на столбах. Наполнение у базы хорошее.

Итоги

Digma Guard GPS позволит избежать получение штрафов от радарных систем, фотокомплексов, устанавливаемых на дорогах российских городов и трасс. За время длительного теста продемонстрировал хорошую эффективность по детектированию, а также минимальное количество ложных срабатываний.