Обзор Digma Guard GPS. Радар-детектор с защитой от ложных срабатываний

Его средняя стоимость составляет 5 850 рублей.
На сторону дороги направлено окошко рупорной антенны и лазерный приемник. Для кругового детектирования излучения есть выходы на крышке.
Информация выводится на цифровой дисплей. Белая подсветка хорошо читаема под разными углами наклона и при разном уровне освещения.
Управление системой проходит с помощью четырех механических кнопок, размещенных на верхней грани.
Дополнен этот набор барабаном на левой грани, используемым для регулировки уровня громкости для встроенного динамика.
Digma Guard GPS поддерживает вывод уведомлений и предупреждений голосовыми и звуковыми предупреждениями.
На боковой грани также выведен USB-разъем, который в последующем будет задействоваться для проведения обновления базы данных и прошивки. Утилита загружается с официального сайта производителя.
Для фиксации на стекле радар-детектор используется металлический кронштейн с парой вакуумных присосок. Также можно будет разместить на приборной панели, используя комплектный противоскользящий коврик.
Перед началом эксплуатации провели актуализацию версии прошивки и базы данных. После этого необходимо определиться со способом установки. Для оптимального качества приема и достижения максимальной дальности детектирования радар-детектор должен быть установлен параллельно дороге и без помех на лобовом стекле.
Поддерживается несколько режимов работы информатора и радар-детектора. Помимо быстрого переключения между ними, можно провести детальные настройки системы. Интерфейс на русском языке, в комплектной инструкции описана структура меню и подробно описаны выполняемые действия.
Устройство детектирует комплексы с разным излучением. Срабатывание было точным и всегда позволяло скорректировать текущую скорость. Также выводит предупреждения по стационарным точкам, записанным в базу данных. Это различные типы фотокомплексов, не использующих активное излучение, а также и те, что замеряют скорость, но установлены штатно на столбах. Наполнение у базы хорошее.