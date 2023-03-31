Обзор Digma X1. 6-дюймовая электронная книга с подсветкой…

Управление ридером проводится при помощи группы сенсорных кнопок. Для перелистывания выведены клавиши на боковых гранях. Такое расположение понравилось, не требуется изменение хвата.
При этом правая и левая группа дублируют друг друга, позволяя комфортно эксплуатировать как правшам, так и левшам.
Еще одна группа на нижней рамке. Тут пятипозиционный джойстик в центре для навигации и подтверждения действия, кнопка возврата на домашний экран, вызова меню, возврата и управления подсветки.
Экран немного ниже боковых рамок, снижая риск его повреждения при попадании инородных предметов во время ношения.
Рекомендуем эксплуатировать Digma X1 с комплектным чехлом-обложкой. Она не ухудшает эргономику, но при этом защитит как экран, так и корпус. Выполнена из кожзама с мягкой подкладкой внутри.
Разъемы сосредоточены на нижней грани. Здесь microUSB, используемый для зарядки и передачи данных, а также слот для карты памяти формата microSD.
В настройках для пользователя доступен выбор частоты полного обновления экрана от 1 до 5 страниц. Хотя по опыту, даже при обновлении раз в 5 страниц артефактов на дисплее видимых не было.
Как отмечали вначале, есть светодиодная подсветка, включаемая нажатием на клавишу. Есть регулировка яркости в пяти ступенях.
В Digma X1 используется общее оформление со всеми ридерами производителя, интерфейс по умолчанию на русском языке. Главный экран в виде списка пунктов: история, библиотека, поиск книг, проводник, изображение, игры, календарь, настройки.
Для открытых книг ведется сохранение прогресса с быстрым возвратом к последней открытой странице. В разделе библиотека можно посмотреть список книг с внутренней памяти и накопителя. Проводник пригодится для открытия изображений и документов. Проблем с открытием PDF не было, но из-за компактного экрана работать с документами не очень удобно.
Для открытой книги можно менять размер шрифты, межстрочный интервал и тип шрифта. Поддерживается автоматическое перелистывание.