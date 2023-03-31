Обзор Digma X1. 6-дюймовая электронная книга с подсветкой…

Изучаемая сегодня электронная книга Digma X1 оснащена сенсорным экраном с разрешением 1024х758 пикселей и светодиодной подсветкой, позволяя комфортно читать в любое время дня. В отличие от планшетов и смартфонов длительное чтение не вызывает заметной усталости глаз, при этом в компактном корпусе можно хранить громадную библиотеку художественной и документальной литературы.

Комплектация

Поставляется в коробе с описанием ключевой информацией и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, чехол-обложку черного цвета и документацию.

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика темно-серого цвета. Сборка качественная, вес 160 граммов.

Управление ридером проводится при помощи группы сенсорных кнопок. Для перелистывания выведены клавиши на боковых гранях. Такое расположение понравилось, не требуется изменение хвата.

При этом правая и левая группа дублируют друг друга, позволяя комфортно эксплуатировать как правшам, так и левшам.

Еще одна группа на нижней рамке. Тут пятипозиционный джойстик в центре для навигации и подтверждения действия, кнопка возврата на домашний экран, вызова меню, возврата и управления подсветки.

Экран немного ниже боковых рамок, снижая риск его повреждения при попадании инородных предметов во время ношения.

Рекомендуем эксплуатировать Digma X1 с комплектным чехлом-обложкой. Она не ухудшает эргономику, но при этом защитит как экран, так и корпус. Выполнена из кожзама с мягкой подкладкой внутри.

Экран

Разъемы сосредоточены на нижней грани. Здесь microUSB, используемый для зарядки и передачи данных, а также слот для карты памяти формата microSD.Установлена матрица E-Ink Pearl матрица с диагональю 6 дюймов. Подложка светло-серая. Шрифты с разным кеглем отображаются четким и хорошо читаемыми. Экран не бликует, сохраняет читаемость под прямыми солнечными лучами. В отличие от планшетов и смартфонов не мерцает.

В настройках для пользователя доступен выбор частоты полного обновления экрана от 1 до 5 страниц. Хотя по опыту, даже при обновлении раз в 5 страниц артефактов на дисплее видимых не было.

Интерфейс

Как отмечали вначале, есть светодиодная подсветка, включаемая нажатием на клавишу. Есть регулировка яркости в пяти ступенях.У ридера закрытая платформа с быстрым запуском и изначально заданным набором приложений. При этом «из коробки» поддерживает PDF, EPUB, TXT, HTML, FB2, RTF, MOBI, CHM, PDB, DOC. Под хранение файлов выделен встроенный накопитель объемом 4 Гбайт и к нему можно добавить карту памяти до 32 Гбайт. С учетом веса файлов и их эффективного архивирования, хватит на громадный объем литературы.

В Digma X1 используется общее оформление со всеми ридерами производителя, интерфейс по умолчанию на русском языке. Главный экран в виде списка пунктов: история, библиотека, поиск книг, проводник, изображение, игры, календарь, настройки.

Для открытых книг ведется сохранение прогресса с быстрым возвратом к последней открытой странице. В разделе библиотека можно посмотреть список книг с внутренней памяти и накопителя. Проводник пригодится для открытия изображений и документов. Проблем с открытием PDF не было, но из-за компактного экрана работать с документами не очень удобно.

Для открытой книги можно менять размер шрифты, межстрочный интервал и тип шрифта. Поддерживается автоматическое перелистывание.

Автономность

Итоги

Установлена батарея с емкостью 1500 мАч. С выключенной подсветкой ее хватало на 4 недели эксплуатации при 2-3 часов чтении каждый день, включение подсветки сократит время до 14 дней в том же режиме. Зарядка проходит через microUSB.Digma X1 – компактная электронная книга с подсветкой и чехлом в комплекте. Управление кнопками, интуитивный и простой интерфейс, поддержка популярных форматов, настройки отображения, автоматическое перелистывание, длительное время автономной работы. Не устроить может microUSB, потребующий взять в длительную поездку дополнительный кабель.