Обзор ECS Z370-LIGHTSABER. Материнская плата для любителей моддинга

Компания Elitegroup на некоторое время выпала с российского рынка и в целом сократила темп выпуска материнских плат, построенных на обновленном сокете. Хотя в свое время они достаточно активно занимались этим сегментом рынка, выпуская хорошо сбалансированные решения, выгодно отличающиеся от предложений конкурентов в вопросе стоимости. Осенью прошлого года была анонсирована флагманская материнская плата ECS Z370-LIGHTSABER, и уже в скором времени она начнет поступать на полки российских магазинов.

ECS Z370-LIGHTSABER обзор

У нас появилась возможность изучить новинку первыми и поделиться опытом ее эксплуатации. Тестирование мы совместили с изучением процессора Intel Core i3-8350K, который может стать хитом первой половины 2018 года в игровых сборках с ограниченным бюджетом на сборку системы. Процессору еще посвятим отдельный обзор, пока же предлагаем обсудить новую материнскую плату.

Комплектация

Поставляется ECS Z370-LIGHTSABER в коробке, оформленной в золотистых цветах. На крышку помимо технической информации нанесены логотипы поддерживаемых процессоров и данные по поддержке Intel Optane. С обратной стороны подробно описаны ключевые особенности платы.

Комплект включает техническую документацию, пару кабелей SATA, планку разъемов, диск с программным обеспечением, наклейку с логотипом.

Внешний вид

Дизайн платы полностью позаимствован с этой серии, построенной на чипсете Z270, ECS Z370-LIGHTSABER фактически стала её улучшенной ревизией, получившей поддержку новых процессоров Intel.

Такой подход характерен для всего этого поколения в целом по всем производителям.

Выбран строгий дизайн с рядом акцентов для ключевых элементов. На черном текстолите нанесен рисунок в виде дракона.

Элементы VRM закрыты двумя массивными радиаторами с ребрами, соединенными между собой медной трубкой. Крепятся при помощи винтов. Затруднений с доступом к сокету нет, установка системы охлаждения процессора не вызовет сложностей.

Питание подается через один 8-пиновый процессорный разъем в верхней зоне платы и 24-контактный ATX справа. 14-фазная подсистема питания процессора.

В углу выведен индикатор POST-кодов, кнопка включения и перезагрузки. Из интересного отметим кнопку с возможностью переключения данных на индикаторе POST-кодов (код состояния, напряжение процессора, напряжение памяти, температура процессора, температура чипсета).

Плата располагает двумя гнездами М.2. Одно расположено прямо под процессорным разъемом, второе между нижними PCI.

За сетевые возможности в этой плате отвечает гигабитный BigFoot Killer E2500.

Аудиотракт выделен в экранированную зону с подсвечиваемой границей. Восьмиканальный аудиокодек Realtek ALC1150. Твердотельные конденсаторы.

В нижней зоне у ECS Z370-LIGHTSABER три дополнительные кнопки: быстрого старта операционной системы, перехода в настройки BIOS и обновления BIOS.

Два USB 2.0 разъема на плате. Дополнительно к нему еще один USB 3.0 справа. Физический переключатель BIOS. Есть сразу четыре канала для подключения внешних RGB-модулей.

Доступно три слота PCI Express x16 Gen 3 и три слота PCI Express x4 Gen 3.

Радиатор на чипсете стилизован под щит с нанесенным на крышку логотипом производителя.

Пользователю предлагается шесть SATA-разъемов. Четыре из них обслуживаются чипсетом, а под два выделен контроллер ASMedia ASM1061.

Четыре слота под DDR4, окрашенных попарно в разные цвета. Справа от слотов отдельный VRM-радиатор.

На тыльную сторону выведены: PS/2, два USB 2.0, кнопка сброса CMOS, оптический выход SPDIF, DisplayPort, HDMI 1.4b, два USB 3.1, четыре USB 3.0, LAN, два USB 2.0 для подключения игровой периферии с улучшенным откликом, аудиовыходы.

Плата поддерживает RGB-подсветку. Цвет выбирается для границы аудиотракта. Также подсвечиваются кнопки, частично тыльная сторона платы и пара диодов в районе M.2.

BIOS

BIOS по традиции у ECS Z370-LIGHTSABER разбит на два раздела EZ Mode и Advanced настройки. Графический интерфейс предлагает быстрые настройки режима работы: нормальный, производительность, экономия заряда. Отображаются температуры процессора и чипсета. Напряжение процессора и памяти. Панель изменения приоритета загрузки.

В расширенном режиме есть отдельная вкладка для проведения ручного разгона компонентов. Есть несколько пресетов под процессоры.

Вкладка для мониторинга состояния компонентов и изменения поведения подключенных вентиляторов. С BIOS можно настроить эффекты подсветки и выбрать необходимый режим.

Тесты

Cinebench 15

Процессор Intel Core i3-8350K разогнан до частоты 4500 МГц, память с 2133 до 2400 МГц.

Intel Core i3-8350K - 679,Intel Core i5 8600K - 1040,AMD Ryzen 3 1300X - 555,AMD Ryzen 5 1600X - 1139.

PCMARK 8

Intel Core i3-8350K - 173,Intel Core i5 8600K - 186,AMD Ryzen 3 1300X - 162,AMD Ryzen 5 1600X - 157.

Intel Core i3-8350K - 3720,Intel Core i5 8600K - 3824,AMD Ryzen 3 1300X - 3466,AMD Ryzen 5 1600X - 3725.

Adobe Premier Pro 4K

Intel Core i3-8350K - 3940,Intel Core i5 8600K - 4287,AMD Ryzen 3 1300X - 4461,AMD Ryzen 5 1600X - 5085.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Adobe Lightroom

Intel Core i3-8350K - 284 сек,Intel Core i5 8600K - 185 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 329 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 261 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

WinRar 2GB

Intel Core i3-8350K - 38 сек,Intel Core i5 8600K - 28 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 48 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 38 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

7Zip 2GB

Intel Core i3-8350K - 112 сек,Intel Core i5 8600K - 81 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 171 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 99 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

Blender 2.78

Intel Core i3-8350K - 175 сек,Intel Core i5 8600K - 111 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 205 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 135 сек.(тест на скорость выполнения задачи, меньше времени - лучше)

BattleField 1

Intel Core i3-8350K - 157 сек,Intel Core i5 8600K - 103 сек,AMD Ryzen 3 1300X - 211 сек,AMD Ryzen 5 1600X - 108 сек.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

GTA 5

Intel Core i3-8350K - 145 кадров,Intel Core i5 8600K - 157 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 90 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 110 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Rise of Tombraider

Intel Core i3-8350K - 70.5 кадров,Intel Core i5 8600K - 71 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 51 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 52 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Prey

Intel Core i3-8350K - 165 кадров,Intel Core i5 8600K - 168 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 132 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 131 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Doom Vukan

Intel Core i3-8350K - 212 кадров,Intel Core i5 8600K - 208 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 166 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 174 кадров.Замеры в играх проводились с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti. Для игры ставится разрешение Full HD с Ultra настройками графики.

Итоги по ECS Z370-LIGHTSABER

Intel Core i3-8350K - 200 кадров,Intel Core i5 8600K - 200 кадров,AMD Ryzen 3 1300X - 199 кадров,AMD Ryzen 5 1600X - 200 кадров.ECS Z370-LIGHTSABER хорошо сбалансированная плата для сборки системы с новыми процессорами Intel. К плюсам отнесем эффективное охлаждение VRM, настраиваемую подсветку, восьмиканальный звук, гигабитный LAN, индикатор POST-кодов с переключением информации, пару M.2, 14-фазную подсистему питания, набор разъемов на тыльной панели, четыре RGB-разъема. К условным минусам отнесем скорость обновления официального сайта и доступность драйверов для загрузки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".