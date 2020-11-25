Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем

Не так давно компания AMD расширила линейку материнских плат выпустив чипсет A520, ориентированный на недорогие сборки и офисные системы. Как уверяет производитель, он обеспечивает высокую пропускную способность и является надежной платформой с необходимым набором интерфейсов. Поддерживаются актуальные процессоры AMD Ryzen 3000 и новые AMD Ryzen 5000, а также гибридные Ryzen 5000G.

Среди упрощений у него PCIe 3.0, вместо 4.0 на старших B550 и X570, отсутствие поддержки нескольких видеокарт в системе, один USB 3.2 gen.2 вместо двух.

Комплектация

Изучать мы его будем с материнской платой GIGABYTE A520 AORUS ELITE. К моменту публикации ее уже можно приобрести в российских магазинах.Стартовый набор включает пара SATA-кабелей, руководство пользователя, сертификат, гарантийный талон, наклейку с логотипом AORUS. Заглушка задней панели изначально зафиксирована на платах, как и в более дорогих моделях.

Внешний вид

Собрано все в коробке, оформленной в фирменной стилистике. На обратной стороне приводятся подробные данные по характеристикам и особенностям ее работы.Узнаваемые ключевые черты оформления плат AORUS со сложной геометрией радиаторов и декоративных накладок. В основе используется многослойная печатная плата черного цвета.

На чипсете установлен радиатор с зеркальной накладкой. Крепится он при помощи пары винтов. В отличие от решений на старших чипсетах, тут здесь логотип не подсвечивается.

Еще одна декоративная накладка в районе панели ввода/вывода. Полигональные формы повторяют форму логотипа в виде сокола.

Под кожухом скрывается два металлических радиатора над блоком компонентов силовой цепи. Тут экономить на элементах отвода тепла не стали.

В GIGABYTE A520 AORUS ELITE используются силовые МОП-транзисторы Low RDS(on). Применены надежные твердотельные конденсаторы. Подсистема питания реализована по схеме 5+3 фазы.

Питание подается через 24-контактный ATX и дополнительный 8-контактный разъем питания процессора в верхнем углу печатной платы.

Для организации активного охлаждения на плате есть пять FAN-разъемов с регулируемой средствами PWM скоростью вращения. Один из них оптимизирован под подачу питания на помпу жидкостного охлаждения. Есть шесть термодатчиков. Скорость вращения можно будет регулировать на основе данных с датчиков или вручную в приложении SmartFan 5.

Поддерживается возможность установки одной видеокарты. Разъем под нее армирован, предотвращая провисание и излом при монтаже решений с массивными радиаторами.

Помимо него тут выведены PCIe 3.0 x16 (режим работы х2) и три PCIe 3.0 x1. Расположены они на удалении друг от друга, давая возможность установить дополнительные платы расширения.

Только один М.2, и он здесь в отличие от старших плат идет PCIe 3.0, а не 4.0. Хотя с учетом позиционирования чипсета и наличия заметной разницы в стоимости SSD с PCIe 4.0, к серьезным недостаткам это отнести нельзя.

Для дисковой подсистемы также выделено четыре гнезда SATA 6 Гбит/с. Расположены они группой в нижней части печатной платы.

Четыре слота для оперативной памяти стандарта DDR4. Двухканальный режим работы с частотой до 4733 МГц (в режиме ОС). Объем до 128 Гбайт.

Для подключения USB-разъемов на лицевой панели корпуса доступны один USB 3.2 gen.1 и два USB 2.0.

На плате размещен подсвечиваемый логотип AORUS. Помимо этого, выведены два гнезда ARGB 5 В и 12 В под светодиодные ленты.

Секция ввода/вывода включает три USB 3.2 gen.1, PS/2, DVI-D, HDMI, четыре USB 2.0, USB 3.2 gen.2, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов, а также порт GbE LAN-контроллера.

BIOS

Графический интерфейс BIOS оформлен в фирменной стилистике. Главный экран включает данные по мониторинга параметров работы процессора, памяти и силовых элементов. Выведен список установленных компонентов. Список загрузки. Инструмент по активации X.M.P. профиля. Скорость вращения вентиляторов и список функций.

В разделе TWEAKER можно изменить общие параметры процессора. Выставить настройки памяти. Задать напряжение для процессора и памяти.

Настройки содержат опции по энергопотреблению платформы, работе портов и прочим установкам.

Вывод общих данных по программному обеспечению платы.

Список опций загрузки системы.

Тесты

Окно управления работой вентиляторов.

Тестирование мы проводили с процессором AMD Ryzen 3 3100, оперативной памятью Team Group T-Force общим объемом 16 Гбайт и видеокартой на базе ГП NVIDIA GeForce GTX 1650.

Распределение интерфейсных разъемов на плате удобное. Сборка на плате не вызвала проблем.

Для среды Windows можно установить фирменное ПО APP Center для централизованного запуска приложений, позволяющих проводить тонкую настройку параметров платы.

Итоги : GIGABYTE A520 AORUS ELITE

GIGABYTE A520 AORUS ELITE, с учетом ее невысокой стоимости, позволяет гибко подходить к выбору устанавливаемых компонентов. Это могут быть недорогие системы для применения в офисе и дома, а также игровые сборки с одной видеокартой. В активе платы предлагает представительный набор портов на панели ввода/вывода, качественная элементная силовая база, аудиокодек Realtek ALC1200, гигабитный контроллер Realtek RTL8118AS, фирменная подсветка RGB Fusion 2.0, армированный PCIe, быстрая и удобная процедура монтажа платы в корпус системного блока.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".