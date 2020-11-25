Обзор GIGABYTE A520 AORUS ELITE. Материнская плата для недорогих сборок и офисных систем

Не так давно компания AMD расширила линейку материнских плат выпустив чипсет A520, ориентированный на недорогие сборки и офисные системы. Как уверяет производитель, он обеспечивает высокую пропускную способность и является надежной платформой с необходимым набором интерфейсов. Поддерживаются актуальные процессоры AMD Ryzen 3000 и новые AMD Ryzen 5000, а также гибридные Ryzen 5000G.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Среди упрощений у него PCIe 3.0, вместо 4.0 на старших B550 и X570, отсутствие поддержки нескольких видеокарт в системе, один USB 3.2 gen.2 вместо двух.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Изучать мы его будем с материнской платой GIGABYTE A520 AORUS ELITE. К моменту публикации ее уже можно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Стартовый набор включает пара SATA-кабелей, руководство пользователя, сертификат, гарантийный талон, наклейку с логотипом AORUS. Заглушка задней панели изначально зафиксирована на платах, как и в более дорогих моделях.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Собрано все в коробке, оформленной в фирменной стилистике. На обратной стороне приводятся подробные данные по характеристикам и особенностям ее работы.

Внешний вид

Узнаваемые ключевые черты оформления плат AORUS со сложной геометрией радиаторов и декоративных накладок. В основе используется многослойная печатная плата черного цвета.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

На чипсете установлен радиатор с зеркальной накладкой. Крепится он при помощи пары винтов. В отличие от решений на старших чипсетах, тут здесь логотип не подсвечивается.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Еще одна декоративная накладка в районе панели ввода/вывода. Полигональные формы повторяют форму логотипа в виде сокола.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Под кожухом скрывается два металлических радиатора над блоком компонентов силовой цепи. Тут экономить на элементах отвода тепла не стали.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

В GIGABYTE A520 AORUS ELITE используются силовые МОП-транзисторы Low RDS(on). Применены надежные твердотельные конденсаторы. Подсистема питания реализована по схеме 5+3 фазы.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Питание подается через 24-контактный ATX и дополнительный 8-контактный разъем питания процессора в верхнем углу печатной платы.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Для организации активного охлаждения на плате есть пять FAN-разъемов с регулируемой средствами PWM скоростью вращения. Один из них оптимизирован под подачу питания на помпу жидкостного охлаждения. Есть шесть термодатчиков. Скорость вращения можно будет регулировать на основе данных с датчиков или вручную в приложении SmartFan 5.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Поддерживается возможность установки одной видеокарты. Разъем под нее армирован, предотвращая провисание и излом при монтаже решений с массивными радиаторами.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Помимо него тут выведены PCIe 3.0 x16 (режим работы х2) и три PCIe 3.0 x1. Расположены они на удалении друг от друга, давая возможность установить дополнительные платы расширения.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Только один М.2, и он здесь в отличие от старших плат идет PCIe 3.0, а не 4.0. Хотя с учетом позиционирования чипсета и наличия заметной разницы в стоимости SSD с PCIe 4.0, к серьезным недостаткам это отнести нельзя.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Для дисковой подсистемы также выделено четыре гнезда SATA 6 Гбит/с. Расположены они группой в нижней части печатной платы.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Четыре слота для оперативной памяти стандарта DDR4. Двухканальный режим работы с частотой до 4733 МГц (в режиме ОС). Объем до 128 Гбайт.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Для подключения USB-разъемов на лицевой панели корпуса доступны один USB 3.2 gen.1 и два USB 2.0.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

На плате размещен подсвечиваемый логотип AORUS. Помимо этого, выведены два гнезда ARGB 5 В и 12 В под светодиодные ленты.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Секция ввода/вывода включает три USB 3.2 gen.1, PS/2, DVI-D, HDMI, четыре USB 2.0, USB 3.2 gen.2, оптический аудиовыход, пять аудиоразъемов, а также порт GbE LAN-контроллера.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

BIOS

Графический интерфейс BIOS оформлен в фирменной стилистике. Главный экран включает данные по мониторинга параметров работы процессора, памяти и силовых элементов. Выведен список установленных компонентов. Список загрузки. Инструмент по активации X.M.P. профиля. Скорость вращения вентиляторов и список функций.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

В разделе TWEAKER можно изменить общие параметры процессора. Выставить настройки памяти. Задать напряжение для процессора и памяти.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Настройки содержат опции по энергопотреблению платформы, работе портов и прочим установкам.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Вывод общих данных по программному обеспечению платы.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Список опций загрузки системы.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Окно управления работой вентиляторов.

Тесты

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Тестирование мы проводили с процессором AMD Ryzen 3 3100, оперативной памятью Team Group T-Force общим объемом 16 Гбайт и видеокартой на базе ГП NVIDIA GeForce GTX 1650.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Распределение интерфейсных разъемов на плате удобное. Сборка на плате не вызвала проблем.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Для среды Windows можно установить фирменное ПО APP Center для централизованного запуска приложений, позволяющих проводить тонкую настройку параметров платы.

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Итоги : GIGABYTE A520 AORUS ELITE

Золото. Выбор редакции MegaObzorGIGABYTE A520 AORUS ELITE, с учетом ее невысокой стоимости, позволяет гибко подходить к выбору устанавливаемых компонентов. Это могут быть недорогие системы для применения в офисе и дома, а также игровые сборки с одной видеокартой. В активе платы предлагает представительный набор портов на панели ввода/вывода, качественная элементная силовая база, аудиокодек Realtek ALC1200, гигабитный контроллер Realtek RTL8118AS, фирменная подсветка RGB Fusion 2.0, армированный PCIe, быстрая и удобная процедура монтажа платы в корпус системного блока.
GIGABYTE A520 AORUS ELITE получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE A520 AORUS ELITE
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