Обзор GIGABYTE B550I AORUS PRO AX. Лучшая плата для HTPC системы или компактного игрового ПК

В мае состоялся анонс новых материнских плат Gigabyte на чипсете AMD B550. Напомним, первоначально для процессоров AMD Ryzen третьего поколения в качестве ключевой выступала AMD X570-платформа. Но, в линейке процессоров AMD есть чипы младшего уровня, а также решения без разгонного потенциала XFR. Новые платы раскрывают все возможности, заложенные в Райзенах третьего поколения, в частности прогрессивные интерфейсы USB 3.2 Gen2 и PCIe 4.0 для M.2-накопителей.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Сегодня мы детально рассмотрим B550I AORUS PRO AX компании GIGABYTE, ориентированную на любителей компактных систем. Ее тестирование мы будем проводить с процессором AMD Ryzen 5 3600. Рекомендованная стоимость платы составляет $179. Для сравнения, выполненная в том же типоразмере на чипсете AMD X570 материнская плата X570 I AORUS PRO WIFI на старте стоила 288 евро.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона в характерном для плат семейства AORUS оформлении. На обратной стороне приведены ее ключевые особенности и характеристики. В комплект поставки входят кабель для подключения светодиодной ленты, два SATA-кабеля, внешняя WiFi-антенна, переходник для подключения вентиляторов, пара винтов для разъема М.2, детальное Руководство пользователя, диск с программным обеспечением, наклейка с логотипом AORUS. Планка секции I/O портов уже предустановлена.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Внешний вид

Габариты платы Mini-ITX форм-фактора составляют 170 на 170 мм. Как пример, в паре с видеокартой GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC, можно будет собрать систему сопоставимую по габаритам с Sony PlayStation 4 Pro, получив высокий уровень быстродействия в играх.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Вся доступная площадь печатной платы задействована максимально эффективно. Ожидаемо компоновка тут плотная.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Для организации дисковой подсистемы выделены четыре разъема SATA 6 Гбит/с и два разъема М.2, один из которых размещен под радиатором рядом с чипсетом, второй – на обратной стороне платы.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

В отличие от решений Intel, платформа AMD предусматривает возможность организовать обмен данными для твердотельных накопителей средствами высокоскоростного шинного интерфейса PCIe 4.0.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Сам радиатор в этой зоне трехсоставной и без вентилятора, характерного для плат X570-серии. Внешний облик системы охлаждения формирует массивная верхняя часть с декоративным рисунком.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Под ней радиатор с оребрением, прилегающий непосредственно к М.2 накопителям. Еще ниже дополнительный радиатор с медной трубкой (соединена с радиатором VRM-зоны), ему поручено охлаждение чипсета. Работает такая группа эффективно, за время тестов мы не сталкивались с повышенным температурным режимом накопителя.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Рядом расположился разъем для подключения системного вентилятора с помощью переходника из комплекта поставки. Кроме него на плате GIGABYTE B550I AORUS PRO AX размещены еще два FAN-разъема. Секция коммуникационных разъемов предлагает один USB 2.0 и один USB 3.2 Gen.1.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

За питание отвечает один 8-контактный разъем питания процессора и 24 контактный ATX. На подсистеме питания экономить не стали.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Используется 8+2 фазное питание. Применены дроссели с ферритовым сердечником. Охлаждение силовых элементов выполняет металлический радиатор.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

На плате установлены два DIMM-разъема под планки оперативной памяти DDR4. Поддерживаются модули, способные работать на частоте до 5300 МГц. Оба разъема с металлическим усилением.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Для установки дискретной графики или платы расширения предназначен один порт PCIe 4.0 x16. Колодка разъема усилена металлическим экраном, это помогает избежать повреждения разъема при установке массивных видеокарт.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

На плате GIGABYTE B550I AORUS PRO AX реализована многоцветная подсветка выделенной зоны. Расположена она по всей длине правой кромки платы. Поддерживается фирменная технология RGB Fusion 2.0. Дополнить оформление можно внешними светодиодными лентами (напряжение питания 12 В или 5 В).

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

За звук отвечает кодек Realtek ALC1220-VB, аудиоконденсаторы Nichicon серии Fine Gold и усилитель для “раскачки” высокоомных наушников.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Секция сетевых интерфейсов представлена модулем Intel WIFI 6 802.11ax и Bluetooth 5.0 в комплекте c внешней антенной и 2,5-гигабитным Ethernet LAN-контроллером Realtek. Кожух на I/O панели двухсоставной. Большая часть площади его металлическая, она также участвует в пассивном отводе тепла.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

На панели портов ввода-вывода размещены два порта HDMI 2.1, порт DisplayPort 1.4, четыре порта USB 3.2 Gen.1 (один из них для подключения флэш-накопителя и обновления микрокода BIOS средствами фирменной функции Q-Flash Plus), кнопка запуска обновления BIOS, порты USB Type-C и USB 3.2 Gen.2, порт RJ-45, а также два SMA-разъема для подключения Wi-Fi антенны и три аудиоразъема.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Тыльная сторона печатной платы защищена металлической пластиной.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Чипсет AMD B550

Это первая материнская плата у нас на тестах на базе нового чипсета AMD, поэтому поговорим о нем отдельно. Главное отличие от чипсета AMD B450 – реализация интерфейса PCIe 4.0 для накопителей и видеокарт, которой нет даже во флагманском чипсете конкурентов – Intel X490 Express.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

На официальном уровне подтверждено, что платы на базе чипсета AMD B550 будут поддерживает процессоры AMD Ryzen четвертого поколения (с этой целью будут выпущены специальные версии BIOS).

Софт

С официального сайта для платы GIGABYTE B550I AORUS PRO AX можно загрузить утилиту APP Center – центр управления фирменным ПО GIGABYTE.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Утилита Easy Tune для выполнения тонкой настройки параметров системы.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Программа SIV для отображения системной информации.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

BIOS

Внешний вид оболочки BIOS Setup характерен для материнских плат семейства AORUS. Главный экран содержит наглядную информацию по компонентам, данные по вентиляторам, подключенную периферию и список загрузки.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

С помощью опций в разделе Разгон можно получить доступ к расширенным настройкам памяти. Активация XMP профиля и ручные настройки по частоте и таймингам. По процессору фиксирована автоматический режим работы.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Общие настройки по периферии и разъемам.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Тонкая настройка Smart Fun 5.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Системная информация. Мониторинг по частотам, напряжению и температуре.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Опции загрузки. Приоритет и дополнительные параметры.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Избранные и часто используемые настройки.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Тесты

Тестирование материнской платы B550I AORUS PRO AX мы проводили с процессором AMD Ryzen 5 3600, видеокартой GeForce GTX 1650 и памятью T-FORCE EXTREME DDR4-3600. Проблем запуском XMP-профиля в ходе тестов не возникло.

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Утилита Easy Tune предлагает на выбор несколько режимов работы процессора: на частоте 3600, 3800 или 4000 МГц.

CPU-Z

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

AIDA64

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

PCMARK 10

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Cinebench 20

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

3DMark

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Futuremark

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Winrar

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

World of Tanks

GIGABYTE B550I AORUS PRO AX

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorПлата GIGABYTE B550I AORUS PRO AX на базе среднебюджетного чипсета AMD располагает необходимым набором коммуникационных разъемов и поддерживает все актуальные стандарты. Компактная модель форм-фактора Mini-ITX оснащена прогрессивной 8-фазной подсистемой питания, эффективной системой охлаждения, двумя разъемами М.2 для скоростных PCIe 4.0 SSD-накопителей, модулем Wi-Fi 6 и 2.5GbE LAN-контроллером, а также скоростными портами USB 3.2 Gen.2, подсветка реализована средствами фирменной функции RGB Fusion 2.0. Плата может послужить отличной платформой для проектирования HTPC системы или компактного игрового ПК за прицелом на перспективу.
GIGABYTE B550I AORUS PRO AX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GIGABYTE B550I AORUS PRO AX
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