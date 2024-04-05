Обзор и тесты GIGABYTE B650 EAGLE AX с AMD Ryzen 7 7800X 3D…

Чипсет AMD B650 отлично себя зарекомендовал, став одной из самой продаваемой платформе, предлагая хорошее сочетание стоимости, возможностей и технического оснащения. Интерес к платформе подстегнул выход процессора AMD Ryzen 7 7800X 3D, предложивший высокий уровень быстродействия и ставший лучшим решением для сборки игровых систем, обходя не только конкурента в лице Intel, но и даже не уступая «старшему» Ryzen 9 3950 X3D в играх и ряде ресурсоемких приложений. Изучаемая сегодня плата GIGABYTE B650 EAGLE AX предлагает все необходимые интерфейсы, технологии и возможности.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. На ее обратной стороне приведены описания ключевых особенностей исполнения и технические характеристики. Комплект включает два SATA-кабеля, Wi-Fi антенны, документацию.

GIGABYTE B650 EAGLE AX обзор

Внешний вид

Это материнская плата типоразмера ATX. Ее габариты составляют 305х244 мм. Внешнее исполнение строгое и лаконичное. Печатная плата черного цвета и на нее нанесен схематичный рисунок. Шесть слоев металлизации.

Питание подается через 24-пиновый и один 8-пиновый разъемы. Схема питания 12+2+2. Используются высококачественные компоненты с высоким ресурсом службы. Хорошая обвязка для материнской платы с сокетом AM5 среднего уровня.

С VRM и MOSFET тепло отводят два отдельных металлических радиатора. С термопрокладками 5 Вт/м·К. Они крепятся при помощи винтов с обратной стороны, оребрение развитое.

Радиатором сопровождается слот M.2 с интерфейсом PCI 5.0. Еще два PCIe 4.0 без радиатора. На них используется удобный безвинтовой фиксатор. Дополнительно к ним для файловой подсистемы доступны четыре SATA.

Разъем PCIe x16 с металлическим армированием и PCIe EZ-фиксатором, ниже три PCIe 3.0 со схемой х1.

Для лицевой панели корпуса доступны колодки USB 3.2 gen.2, USB 3.2 gen.1, USB 2.0, три ARGB 5V и один RGB 12V с RGB Fusion. Под подключение системы охлаждения доступны пять 4-пиновых разъема PWM с Smart Fan 6.

Аудиотракт в GIGABYTE B650 EAGLE AX экранирован. Аудиочип RealTek ALC897, японские конденсаторы. Сетевой гигабитный интерфейс Realtek, беспроводное соединение Wi-Fi 6E 802.11ax.

Заглушка предустановлена на панель портов ввода и вывода. Включает следующий набор разъемов: HDMI, DisplayPort, PS/2, шесть USB 2.0, USB-C, USB 3.2 gen.1, RJ-45, три аудиоразъема.

BIOS

EASY Mode графической оболочки BIOS включает инструменты для управления оборотами вентиляторами, включения профиля оперативной памяти, изменение приоритета загрузки. Проводится мониторинг работы компонентами в системе.

Подробные инструменты для проведения разгона процессора и оперативной памяти. Также доступен автоматический разгон.

Настройка работы остальных компонентов и изменение параметров работы памяти.

Вывод общей информации, времени, версии прошивки.

Софт

Приоритет и опции загрузки.Управлять можно в среде Windows используя Contol Center. С помощью нее удобно актуализировать версию драйверов и программного обеспечения. Тут можно будет управлять подсветкой подключенной периферии и компонентов, вести мониторинг.

Тесты

AIDA64

Тестирование B650 EAGLE AX вели с процессором AMD Ryzen 7 7800X 3D. Установлено 32 Гбайт оперативной памяти с частотой 6000 МГц таймингами 32-38-38-80.

3DMark11

GeekBench

TimeSpy

PCMark 10

Нагрузка

Итоги

GIGABYTE B650 EAGLE AX – станет отличным выбором в пару к процессорам AMD седьмого поколения. Надежная с качественной элементной базой и располагающая набором актуальных интерфейсов, разъемов. Скоростной доступ к сети с поддержкой Wi-Fi 6e, гигабитного проводного соединения, быстрые USB.